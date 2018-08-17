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"Религиозные соображения" поставили читинскую семью на грань вымирания от кори
По инф. rosbalt.ru   
17 Августа 2018 г.
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Восемь человек из многодетной семьи в Чите госпитализированы с подозрением на корь за последние двое суток. Как передает РИА Новости, об этом сообщила главный внештатный инфекционист регионального Минздрава Елена Веселова.

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Заболевшие — члены разных ветвей одной семьи, в которой 17 детей и есть уже внуки. Они официально отказываются от вакцинации на основании религиозных убеждений, при этом не называя свое вероисповедание. Несколько лет назад вся их семья, живущая в одном большом доме, переболела краснухой, рассказала собеседница агентства.

Веселова также напомнила, что корь — высокозаразное заболевание. Еединственное средство профилактики от нее — вакцинация, при контакте с больным человек без вакцинации заболевает с вероятностью в 100%.

По словам специалиста, вирус кори может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов — бывает, что одновременно заболевают дети, проживающие на разных этажах многоквартирных домов.

По инф. rosbalt.ru

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