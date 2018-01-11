Чтобы помнили...

Еврейскому Лисихинскому кладбищу Иркутска более ста лет, и у него богатая история.

В последнее время много разговоров ведётся о сохранении всего Лисихинского, в прошлом Амурского, кладбища, которое исторически было поделено на две части: по одну сторону – захоронения представителей еврейской общины, по другую – православных. Амурское кладбище – единственное городское кладбище, сохранившееся на начало XX века и уцелевшее в Иркутске. Захоронения на всей его территории не осуществляются уже около пятидесяти лет. Само это место представляет собой уникальный памятник городской истории и военной славы. Амурское кладбище было крупнейшим из действующих в Иркутске городских усыпальниц первой половины XX века.

Из истории города известно, что хоронили иркутских евреев первоначально на католической территории Иерусалимского кладбища. Это было первое городское кладбище на окраине Иркутска. Город рос, развивался. И с годами кладбище оказалось в центре города.

В 1898 году было решено закрыть весь Иерусалимский некрополь и открыть новое кладбище за городом. Специальная комиссия в 1899 году приняла решение о подготовке территории нового кладбища под захоронения. 28 мая 1899 года за кладбищем было закреплено официальное название – Амурское – и распределены участки для представителей разных конфессий.

В июле 1899 года председатель комиссии по устройству еврейского кладбища Леонтий Иосифович Герзони вышел с просьбой к городской управе о строительстве караульного дома на территории еврейского участка Амурского кладбища. Все работы по строительству дома и обустройству кладбища Л. И. Герзони оплачивал из собственных средств.

Подготовка кладбища была завершена в том же 1899 году, а 9 мая 1900 года состоялось его открытие, о чём свидетельствует «Иркутская летопись 1661–1940 гг.» Ю. Колмакова.

Кладбище начиналось от Амурского тракта, который служил дорогой на Байкал. По площади оно было примерно в полтора раза больше закрывшегося Иерусалимского.

Еврейское кладбище восхищало иркутян своими богатыми надгробными памятниками. Некоторые из них заказывались в столице России. Почти все памятники были каменные. Вход на главную аллею, по историческим данным, открывался «двумя высокими (до 5 м) однотипными каменными обелисками и представлял собой каменную арку с двумя урнами-вазами по бокам. Под аркой надпись: «Покоящиеся в могиле восстанут для жизни вечной». На массивных железных створках была выгравирована дата: «Июль 1907 года». Надпись на левом обелиске указывала, что он «воздвигнут в память открытия кладбища в 1900 г. на средства Л. И. Герзони. На втором сообщалось, что кладбищенская ограда сооружена в 1907 г. на средства иркутского купца первой гильдии Исая Матвеевича Файнберга». На кладбище были разбиты аллеи, сторожа следили за порядком. Известно, что в 1907 году почётный гражданин Иркутска, купец первой гильдии И. М. Файнберг на собственные средства в память о погибшем сыне-революционере Павле (Файвуше) поставил вокруг еврейской части кладбища каменную ограду из песчаника. Всё кладбище было обнесено массивной стеной, её возвели итальянские мастера, которые строили туннели на Кругобайкальской железной дороге. Каменная ограда стоит до сих пор. Обелиски у входа не сохранились. Не сохранились и центральные ворота кладбища с надписью под аркой.

На еврейской части Амурского кладбища похоронены многие известные иркутяне – общественные деятели, актёры, солдаты, погибшие на фронте и умершие в иркутских госпиталях.

Когда-то это кладбище считалось самым богатым в городе. Роскошные памятники в начале двадцатого века можно было увидеть только здесь. Могила профессора-офтальмолога Захария Григорьевича (Гершоновича) Франк-Каменецкого, чьё имя носит сегодня одна из улиц Иркутска, также находится на Лисихинском кладбище. Потомственный почётный гражданин Иркутска Давид Михайлович (Хаимович) Кузнец – купец I гильдии, крупный меценат – когда-то выкупил место на кладбище для себя и поставил на нём склеп. Но так и не был в нём похоронен. Как известно, он умер в Чите, а его прах был позднее перевезён в Иркутск.

Книги регистрации захоронений, по данным исследователей и историков- краеведов, дают возможность определить, сколько иркутян похоронено здесь. Например, «в 1938 г. совершено около 2900 погребений, в 1948 г. – около 1300. Всего похоронено не менее 100–130 тысяч человек.

По участку еврейского кладбища можно судить о том, как выглядело в целом Амурское кладбище в первые десятилетия своего существования. Благодаря ограждению, кладбище существует в своих исторических границах, хорошо сохранилось большинство первых памятных знаков».

В 1939 году еврейское кладбище было передано в ведение Иркутского городского коммунального лесоземельного треста. Согласно годовому отчёту Иргорлесземтреста за 1939 год, «площадь еврейской части Амурского кладбища составляла 2,35 гектара. По архивным сведениям, в 1949 году на кладбище насчитывалось около 2700 могил».

Еврейская часть Амурского кладбища официально была закрыта в 1963 году, но хоронить усопших продолжали и в последующее десятилетие. На кладбище встречаются захоронения, датированные семидесятыми годами двадцатого столетия.

9 августа 2004 года на кладбище состоялась невиданная доселе церемония. Хоронили... книги. 27 июля 2004 года в иркутской синагоге произошёл пожар, в котором сгорела общинная библиотека. Но «произошло чудо – ни одна Тора (первая часть Библии у евреев-иудаистов) не сгорела! Сидуры (молитвенник в иудаизме) – да, их и захоронили на Лисихинском, – вспоминают члены общины. – А свитки Торы огонь не тронул...». Оказывается, по еврейскому обычаю священные книги ничем не хуже людей. Если книга умирает, ей тоже место в могиле. Книги из нескольких мешков были аккуратно разложены в могиле и после прочтения молитв похоронены. Позднее над могилой был установлен памятник.

Члены Иркутской еврейской общины следят за состоянием кладбища – наводят порядок на территории и ухаживают за могилами.

На территории Лисихинского кладбища планируется создать музей под открытым небом, чтобы сохранить память об истории Иркутска и людях, создававших и прославлявших город, и похороненных здесь. Это стало известно из информации пресс-службы администрации Иркутска и со слов главного раввина города и области Аарона Вагнера.

Концепция благоустройства Еврейского кладбища была рассмотрена на заседании Общественной палаты Иркутска. Она предполагает обустройство входной площадки перед кладбищем, установку беседки, скамеек и цветников. Кроме того, необходимо будет восстановить два старинных информационных обелиска и колодец для омовения рук. В планах также новое мощение площадки и установка светильников, организация вечерней подсветки территории.

Жители Иркутска, неравнодушные к судьбе старого еврейского кладбища, надеются, что задуманное в скором времени осуществится и кладбищу будет придан статус музея под открытым небом.

Мы часто даже не задумываемся, кто похоронен на кладбище, мимо которого проходим или по аллеям которого гуляем. Целые городские кварталы и микрорайоны построены на некоторых из них. Люди, которые лежат в этой земле, всей своей жизнью и делами были связаны с Иркутском, строили, украшали и прославляли его. Справедливы слова писателя Валентина Распутина: «Я бы хотел поговорить ещё о кладбищах... Кладбище производит большое воспитательное не действие даже, а действо. Человеку туда уходить. Святое чувство к ушедшему должно присутствовать, что мы жили не зря... Что тебя помнить будут». Будем помнить!

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