Поосторожней с картинками про "часы Патриарха"! Могут в психи записать...

В Барнауле состоится рассмотрение апелляционной жалобы Андрея Шашерина, обвиненного в «оскорблении чувств верующих», на решение о направлении его на психиатрическую экспертизу. Как сообщил корреспонденту «Росбалта» адвокат Алексей Бушмаков, заседание Алтайского краевого суда пройдет 20 августа.

«Следователь вынес постановление о проведении стационарной психолого-психиатрической экспертизы. Шашерин обжаловал его в районный суд. Судья вынес постановление о согласии со следователем. Теперь Шашерин обжалует это постановление в апелляционном порядке», - рассказал Алексей Бушмаков.

Ранее стало известно, что в Барнауле трое человек стали фигурантами уголовных дел при схожих обстоятельствах: они разместили на своих страницах в соцсетях картинки сатирического содержания. В итоге, местные работники Следственного комитета и полиции усмотрели в картинках нарушение закона. Мария Мотузная, Даниил Маркин и Андрей Шашерин были обвинены в преступлениях по статьям 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и 282 УК РФ (возбуждение ненависти).

В деле Шашерина эксперты сочли оскорбительной картинку с изображением патриарха Кирилла и Иисуса. «Данное изображение представляет собой копию отретушированной фотографии патриарха Кирилла, на которой дорогие часы отражаются на лакированной поверхности стола. Изображение оформлено в стиле серии интернет-комиксов „Иисус, [не докучай]“», — говорится в уголовном деле.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ