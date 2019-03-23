В городах России митинговали против пенсионной повышки и прочей обдираловки

Митинги против пенсионной реформы и «запретительных законов» прошли в ряде городов России. Мероприятия состоялись 23 марта в рамках организованной КПРФ всероссийской акции протеста в защиту социально-экономических прав граждан.

Одним из первых городов, открывших серию протестных акций, стал город Владивосток. На митинге обсуждали отмену пенсионной реформы, «мусорный вопрос», проблемы уровня города и края — загрязнение угольной пылью, вырубку насаждений, проблемы точечной застройки и обманутых дольщиков.

Акция протеста также прошла в Забайкалье. Митингующие отметили, что «экономика страны находится в тупике, природные ресурсы разворовываются, лес продолжает постепенно утекать за кордон», погибает агропромышленный комплекс. Участники акции приняли резолюцию, которую направят местным властям, в правительство и президенту РФ. Такая же по тематике акция протеста состоялась в Красноярске. Митинг закончился принятием резолюции, в которой содержится требование отставки президента и правительства.

В Новосибирске на схожую акцию вышли порядка 500 человек. Активисты выступили против пенсионной реформы и размера «мусорного тарифа». На одного из участников полиция составила административный протокол за сомнительный плакат.

Подобное мероприятие прошло в Ноябрьске, ЯНАО. Активисты призвали отменить пенсионную реформу, а также решить «мусорный вопрос». Протестующие напомнили, что решение проблем экологии входит в сферу деятельности государства, а «оно перекладывает это на граждан, вводя плату „за мусор“ или очередной налог». По итогам митинга была принята резолюция.

В Самаре тоже протестовали против мусорной реформы, роста цен, сокращений на предприятиях. Акция протеста собрала более 1000 митингующих. «Мусорную реформу» участники протеста назвали «обдираловкой», такой же, как повышение цен на товары, тарифов ЖКХ и повышение пенсионного возраста.

В Перми организаторы и участники протестной акции заявили, что не согласны с платежом за вывоз мусора. В мероприятии поучаствовали около 70 человек. Все они требовали отмены «налога на мусор», а также покритиковали новую маршрутную сеть, которую планируют внедрить в Перми и законы о фейковых новостях. Итогом митинга стала резолюция с требованием отменить «налог на мусор», сохранить в Перми троллейбусы, оставить транспортную сеть города без изменений и не дробить маршруты на более короткие.

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В Ярославле участники митинга в защиту социально-экономических прав затронули сразу несколько тем — школьное питание, лекарства льготникам, деятельность регионального мусорного оператора. Активисты заявили, что «чиновники ведут себя нагло» и потребовали вернуть хотя бы прежнюю систему назначения льгот на оплату школьных завтраков.

В Казани на митинг в защиту социально-экономических прав граждан пришли обманутые дольщики, аварийщики, вкладчики ТФБ, противники нового генплана Казани. Всего в акции приняли участие порядка 150 человек в основном — пенсионеры.

Митинг прошел также в Севастополе. Акция собрала коммунистов, жителей города, комсомольцев, представителей женской организации «Надежда России», «Русского лада».

По инф. rosbalt.ru

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