Наша любимая деревня — Простоквашино! И вот его история…

Уже больше трети века мы встречаем Новый год с мультфильмом про Дядю Федора, его родителей и друзей. И так же, как они, не можем представить себе праздничной кутерьмы «без нашего Простоквашино».

Где Успенский нашел ту деревню?

Простоквашино было придумано писателем Эдуардом Успенским еще в начале 70-х годов. 46 лет назад в издательстве «Детская литература» вышла его повесть «Дядя Федор, пес и кот», а годом позже, в 1975-м, появился и одноименный мультик, который, однако, никто особо не запомнил. Вторая попытка оказалась несравнимо более удачной – это был совершенно другой мультфильм. Его герои полюбились зрителям настолько, что предыдущих Дядю Федора, Матроскина и Печкина забыли.

В 1980 году вышла еще одна часть – «Каникулы в Простоквашино», а еще через четыре – третья, «Зима в Простоквашино». Этой истории изначально не было в книге Успенского, писатель создал ее с нуля, взяв за основу историю из собственной жизни.

Дело было под Переславлем-Залесским. В каком-то смысле Простоквашино – это Троицкое, старинное, известное еще с XVIII века село в Переславском районе Ярославской области. Успенский рассказывал, что одно время ему негде было жить в Москве и он снимал там дом – типичный деревенский, с печкой и колодцем. С местными дружил, с удовольствием и подолгу разговаривал. И как-то пришлось ему стать третьим, но совсем, как оказалось, не лишним, в ссоре деревенских жительниц.

Одна из них, Татьяна Семеновна, решила проведать Николаича – так в Троицком называли Успенского – и заодно пожаловаться на жизнь, особенно на свою приятельницу Евдокию Павловну. Наговорила много всякого, но не успела закончить, как та самая приятельница тоже решила заглянуть в гости. И у нее, видимо, были претензии, так что общаться женщины категорически отказались, хотя расходиться тоже не спешили. Успенский предложил им написать друг другу письмо, но взять ручку в итоге пришлось ему самому. Что из этого вышло, он описал впоследствии в рассказе «В селе Троицком под Переславлем-Залесским» (Троицкое Успенский упоминал в нескольких произведениях – так, видимо, запало в душу) и в истории про предновогоднюю ссору Матроскина и Шарика.

А вот мультипликационное Простоквашино находится под Звенигородом. Именно туда ездили режиссер Владимир Попов и художник-постановщик Левон Хачатрян, рисовавший фоны, когда готовились к работе над первым мультфильмом – «Трое из Простоквашино».

Эдуард Успенский был «многодетный папа»: среди его «детей» – и Дядя Федор, и Чебурашка, и фиксики

Герои менялись вместе с художниками

Сейчас кажется странным, что простоквашинские герои заметно меняются от одной части к другой. Объяснить это отчасти можно тем, что мультфильмы в то время создавались без расчета на будущее – никто не ожидал, что будут вторая и третья части. Кроме этого, сам режиссер Владимир Попов считал метаморфозы авторским видением художников.

Особенно заметно изменились персонажи в мультфильме «Зима в Простоквашино». Дядю Федора, его родителей и почтальона Печкина для первого мультика нарисовал Левон Хачатрян, а для третьего – Аркадий Шер. Шер подключился к работе на этапе подготовки второй части и сменил художника Николая Ерыкалова, который рисовал Матроскина, Шарика и других хвостатых простоквашинцев. В конце концов режиссер разрешил Шеру перерисовать всех персонажей.

Почему Тараскин стал Матроскиным

В случае с Дядей Федором и Матроскиным метаморфозы можно понять – ребенок повзрослел, а кот отъел щеки на молоке и оброс к зиме шерстью. А вот переменам в облике Мамы, вполне взрослой тети, найти объяснение труднее. На раскадровке к «Трое из Простоквашино» она тоже совсем не похожа на ту женщину (кстати, у нее есть имя – Римма), которую все увидели потом на экране – у нее изменилась стрижка, появились очки, она стала более стройной и стильной. И все это продолжало меняться – особенно фигура: к третьей части Мама стала совершенно плоской.

Ее художник Левон Хачатрян срисовал со своей жены – он сам об этом рассказывал, впоследствии это подтверждала дочь художника Мария. Лариса Владимировна, правда, носила круглые очки и, как рассказывают, была довольна, что на Маму надели квадратные – сходство с этой нервной, капризной женщиной ей совершенно не нравилось.

Был прототип и у Матроскина. И это вовсе не Олег Табаков, чьим голосом говорит простоквашинский кот, хотя именно такие ассоциации и возникают, пожалуй, у всех поклонников мультсериала. На самом деле Матроскин изначально должен был стать Тараскиным в честь друга Успенского.

Драматург Анатолий Сергеевич Тараскин, чьи черты характера «унаследовал» кот, работал редактором в киножурнале «Фитиль» и писал сценарии для мультипликационных фильмов – например про утенка, который не умел играть в футбол. Идея с котом ему категорически не понравилась, он просил Успенского «не позорить» его, и писателю пришлось придумать другую кличку. О чем Тараскин, говорят, впоследствии пожалел.

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Табаков записал песню с одного дубля

«Зима в Простоквашино» запомнилась зрителям не только комической ссорой Матроскина и Шарика, но и песнями – совершенно разные, они обе пошли в народ. Одну – «Кабы не было зимы» – исполнила Валентина Толкунова (многие считают, что она и озвучила Маму, однако голос персонажу подарила Валентина Талызина), другую – «Песню кота Матроскина» – спел Олег Табаков.

Аркадий Шер вспоминал, что знаменитое «А я все чаще замечаю», перекочевавшее в итоге из детского мультика во взрослый застольный репертуар, записывали в самую последнюю очередь. Было начало зимы 1984 года. Уже были озвучены все персонажи, и работа над мультиком почти закончилась. На «Союзмультфильм» приехал Олег Табаков, с ним – спутник с гитарой. Табаков стремительно снял пальто и шапку, без пауз подошел к микрофону и запел. Песня была записана с первого дубля.

Она, кстати, довольно длинная – вообще-то Эдуард Успенский написал про фатальные перемены, случившиеся с Матроскиным, целых четыре куплета. Кот там «докатился» до покупки копилки в виде кошки и окончательно забыл об излишествах. Но хронометраж мультфильма вместил только один куплет.

Не полностью вошла в мультик и песня «Кабы не было зимы». Но Валентина Толкунова, которая очень ее любила, на концертах исполняла песню целиком и с большим удовольствием.

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