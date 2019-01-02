Еще раз "на трезвую голову": что подорожает в 2019-м?

Не очень приятно начинать новый год с отрезвляющих новостей (тем более, что об ожидаемых экономических трудностях мы не раз писали в ушедшем 2018-м - да сколько настроение пожилым читателям портить можно?). Но так уж устроена жизнь, что рано или поздно надо смотреть в лицо объективным обстоятельствам... "Рост цен будет небольшим, но тотальным, поэтому незамеченным точно не останется", говорится в свежем обзоре Росбалта. Вверх пойдут цены на одежду, еду и лекарства, тарифы на проезд и услуги ЖКХ. А вот реальные располагаемые доходы населения за ними вряд ли последуют.

Тарифы ЖКХ

Коммунальные платежи в следующем году будут индексировать дважды: в январе — на 1,7%, в июле — 2,4%. Такую предельную планку роста тарифов установили в правительстве.

Раньше индексацию проводили раз в год, в среднем — на 4%, и, казалось бы, несмотря на двухэтапную индексацию, по итогам года цифры выходят примерно те же. Однако, как пишут СМИ со ссылкой на постановление правительства, во второй половине года во многих регионах индексация будет выше ограничения в 2,4%. В Москве, например, тарифы на коммунальные услуги поднимут на 4,8%, в Петербурге — на 4,5%, в Чечне — на 4%.

При этом, как рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, раньше НДС находился внутри этих процентов. Теперь — нет. Так, в январе тарифы вырастут на 1,7% плюс НДС, и в июле произойдет то же самое. Более того, по словам Разворотневой, в середине года индексацию будут проводить не от базы прерыдущего года, а от января. По подсчетам экспертов, за год цифры в платежках вырастут минимум на 5%. Отдельной строкой в квитанции добавят «вывоз мусора». Как писали СМИ со слов председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, эта услуга может подорожать в десятки раз. Например, в 33 раза в Ямало-Ненецком автономном округе, в 18,5 раз — в Ингушетии, в восемь раз — в Курганской области. Хотя, по словам Разворотневой, в тех регионах, где за мусор платили копейки, даже десятикратный рост стоимости услуги не обернется космическими цифрами в платежках.

Продукты

По прогнозам Аналитического центра при правительстве РФ, в 2019 году социально значимые товары — хлеб, яйца, свинина, молоко, сахар — подорожают на 4-11%. Льготная ставка НДС 10% от роста цен не спасет. Их взвинтит общая инфляция и повышение НДС на другие товары, которыми пользуются на производстве. Заметнее всего изменится ценник на продукты с длинной производственной цепочкой.

Как отмечал в интервью «Росбалту» директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, кроме НДС свою прибавку к цене дадут санкции, рост ключевой ставки. Каждый из этих факторов в отдельности на конечный прайс влияет несущественно, но вместе они заметно разгоняют инфляцию, считает эксперт.

Некоторые производители хлеба уже предупредили торговлю о росте отпускных цен в среднем на 8-10%. Также, по прогнозам Центробанка, до 4,6% могут подорожать сигареты. Но это связано не только с НДС, но и с ценой акцизов.

Лекарства

Цены на препараты из списка жизненно важных и необходимых (ЖНВЛП) контролируются государством, и корректировать их производители могут только раз в год. Поэтому о возможном подорожании мы узнаем только в марте 2019 года, когда будет подсчитан официальный уровень инфляции.

Все остальные, по оценкам исполнительного директора НП «Аптечная гильдия» Елены Неволиной, могут подорожать до 10%. Препараты по новым ценам аптеки будут выставлять на полки по мере того, как распродадут старые запасы — по старым ценам.

Мобильная связь

Российские сотовые операторы — «Билайн», «Мегафон» и Tele2 — уже предупредили, что с начала 2019 года повысят стоимость услуг. Чтобы компенсировать рост НДС по всей цепочке ценообразования, в перспективе тарифы могут поднять до 10-20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. Финальные цифры операторы заложат в новых тарифах, которые появятся в начале следующего года.

Примерно на столько же могут поднять цены на интернет.

Одежда и обувь

С начала года новый гардероб обойдется россиянам дороже: на 10-20% — в премиальном сегменте, и на 5-10% — в бюджетном, пишет РБК. Эксперты связывают грядущий рост с повышением НДС и падением рубля, которое произошло осенью 2018 года, и пока никак не сказалось на ценах. Просто на продукции легкой промышленности колебания валютных курсов имеют отсроченный эффект.

Техника

Если российскую экономику не пошатнут новые санкции или валютные скачки, холодильники и телевизоры в новом году будут продавать по старым ценам, несмотря на рост НДС. Как заявили «Росбалту» в пресс-службе М.Видео и «Эльдорадо», дополнительные 2% налога они возьмут на себя. Более того, покупателям обещают, что все декабрьские заказы, которые они приедут забирать в январе, они получат с чеком на ту же сумму, но с припиской — включая НДС в размере 20%.

Отдых

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в новом году заметно подорожают туры в Турцию. К следующему лету турецкие отельеры намерены поднять цены до 15%. Так что по прошлогоднему прайсу отдохнуть на Средиземном море можно будет только по акциям.

А вот переход крупных российских туроператоров на расчет в евро на стоимости туров никак не скажется, считают в АТОР.

Бензин

По прогнозам Центробанка, топливо в 2019 году может подорожать до 4,6%. Это повлечет за собой рост затрат на транспортировку и хранение, и отразится на ценах других товаров, в числе которых фрукты, овощи, хлеб. Строительные, транспортные и торговые компании уже заявили регулятору, что планируют поднять отпускные цены до 8%.

Обучение в автошколах

В связи с ростом цен на бензин и тарифов ЖКХ автошколы готовятся поднять стоимость обучения — на 10%, пишут «Известия». Эксперты утверждают, что формально прайс останется без изменений. Просто учеников, вероятно, попросят оплатить расходы на бензин или занятия по вождению.

По инф. rosbalt.ru

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