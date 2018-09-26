Продолжается спор: запрещать ли мобильники в школах, а если запрещать — то как?

Запрещать мобильные телефоны в школах не нужно. Однако необходимо сделать так, чтобы дети на них не отвлекались, заявила журналистам во вторник вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя инициативу по «конфискации» у школьников смартфонов на время уроков.

Как сообщает ТАСС, Голикова пояснила, что далеко не каждая школа и директор решатся взять на себя ответственность собрать смартфоны, «куда-то сложить» и потом разбираться — «остались они там или не остались». «Тема сложная, она не должна звучать как запретительная. Надо понять, как это организовать так, чтобы ребенок в школе учился, а не игрался», — подчеркнула вице-премьер.

Напомним, в преддверии 1 сентября министр просвещения Ольга Васильева заявила, что школьники должны сдавать мобильники перед началом занятий в школе. По опросу ВЦИОМ, 73% россиян выступили за запрет смартфонов и других гаджетов во время школьных занятий.

По инф. rosbalt.ru

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