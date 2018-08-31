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Министр образования — за запрет смартфонов в школах
По инф. rosbalt.ru   
31 Августа 2018 г.
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Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева считает правильным запретить использование гаджетов в школе. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Здесь мое мнение такое: французы делали это долго, но правильно, у нас это школы делают, и мы будем это поощрять. Думаю, рано или поздно мы придем к такому же, что и французский, варианту», — отметила Васильева.

Она добавила, что в России этот вопрос решает не министерство, а сами образовательные учреждения.

По инф. rosbalt.ru

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