Министр образования — за запрет смартфонов в школах

Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева считает правильным запретить использование гаджетов в школе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Здесь мое мнение такое: французы делали это долго, но правильно, у нас это школы делают, и мы будем это поощрять. Думаю, рано или поздно мы придем к такому же, что и французский, варианту», — отметила Васильева.

Она добавила, что в России этот вопрос решает не министерство, а сами образовательные учреждения.

По инф. rosbalt.ru

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