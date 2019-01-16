Представители Кремля заверяют, что суверенитет России над Курилами нерушим

Россия не будет подписывать мирный договор с Японией, который бы вредил россиянам, живущим на Курильских островах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а несколько позже - и глава МИДа РФ Сергей Лавров.
«Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил», — уточнил Песков. По словам Пескова, «абсурдно», что обе страны не имеют мирного договора. Каким он будет, покажет кропотливая работа.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что суверенитет России над Курильскими островами не обсуждается. Он отмечал, что Москва и Токио подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, «что означает прежде всего непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды». Также страны разработают проекты о совместной хозяйственной деятельности на Курилах.
Вопрос о судьбе Курильских островов волнует и парламентариев, и местных жителей, и многих граждан России (особенно старшее поколение из числа читателей портала "Мои года").
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Как сообщает ТАСС, Лавров отметил, что признание итогов Второй Мировой — это не ультиматум, а неотъемлемый и неизбежный фактор системы международных отношений. Вступив в ООН, напомнил Лавров, Япония подписала и ратифицировала Устав этой организации. А в Уставе есть 107-я статья, согласно которого все результаты Второй Мировой войны «незыблемы».
Россия, подчеркнул Лавров, ничего не требует от Японии, а лишь призывает Токио привести практические действия в соответствие с обязательствами по Уставу ООН и еще целому ряду документов. Он добавил, что в японских законах закреплено понятие «северные территории», но возврате этих территорий нет никаких договоренностей. Это прямо противоречит обязательствам Токио согласно Уставу ООН, заключил глава МИД РФ.
Напомним, в советско-японской декларации 1956 года говорилось, что Москва согласна рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Документ был ратифицирован обеими странами, однако Япония впоследствии отказалась от исполнения договоренности.
В октябре японские СМИ сообщили, что Япония хочет ускорить ход переговоров с Россией по территориальному вопросу и прийти к заключению мирного договора на основе декларации 1956 года. В Токио рассчитывают заключить с Москвой рамочное соглашение по территориальной проблеме в июне 2019 года, когда Владимир Путин приедет в Японию на саммит G20. При этом в начале января премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио не будет «переселять» россиян с Курил после передачи островов Японии.
9 января в МИД России вызвали посла Японии Тоёхиса Кодзуки. Ему ему заявили, что обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания Токио, в том числе, о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии» и об отказе от требования выплаты Россией компенсаций в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию» Курил.
Все эти высказывании, подчеркивали тогда в МИД, грубо искажают договоренности лидеров двух стран об ускорении переговорного процесса по проблеме мирного договора и дезориентируют общественность двух стран. Подобные заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования.
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