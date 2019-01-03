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Японский лидер "подстилает соломку" на случай передачи Курил
По инф. rosbalt.ru   
03 Января 2019 г.
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Глава японского правительства Синдзо Абэ сожалеет, что граждане его страны утратили право на проживание на территории Курильских островов. Одновременно японец вполне откровенно намекает жителям этой территории - "никто вас выселять не будет, если острова все-таки нам отдадут"

Как заявил премьер-министр, в случае передачи части Южных Курил оттуда не будут «выгонять» россиян.

Переговоры «изначально не идут с позиции «уходите отсюда», заявил политик Asahi TV.

Как известно, СССР и Япония после Второй мировой войны не подписали мирный договор. Токио оспаривает у Москвы четыре южнокурильских острова. Осенью прошлого года стороны пришли к согласию по вопросу ускорения переговоров о заключении мира на основании декларации 1956 года. Та оговаривает, что Япония возвращает себе два острова.

По инф. rosbalt.ru

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