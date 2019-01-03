Японский лидер "подстилает соломку" на случай передачи Курил

Глава японского правительства Синдзо Абэ сожалеет, что граждане его страны утратили право на проживание на территории Курильских островов. Одновременно японец вполне откровенно намекает жителям этой территории - "никто вас выселять не будет, если острова все-таки нам отдадут"

Как заявил премьер-министр, в случае передачи части Южных Курил оттуда не будут «выгонять» россиян.

Переговоры «изначально не идут с позиции «уходите отсюда», заявил политик Asahi TV.

Как известно, СССР и Япония после Второй мировой войны не подписали мирный договор. Токио оспаривает у Москвы четыре южнокурильских острова. Осенью прошлого года стороны пришли к согласию по вопросу ускорения переговоров о заключении мира на основании декларации 1956 года. Та оговаривает, что Япония возвращает себе два острова.

По инф. rosbalt.ru

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