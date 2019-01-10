Депутат-"жириновец" внес законопроект о недопустимости передачи курильских островов Японии

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий запрет на отторжение от России Курильских островов. Напомним, тема возврата "северных территорий" (как это называет Япония) стала в последнее время очень острой: она вызывает дискуссии и среди политиков, и в российском обществе.

«Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года», — говорится в законопроекте, внесенного в Госдуму депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым.

Если закон примут, не будут подлежать ратификации, опубликованию, введению в действие и применению правовые акты, содержащие положения об отторжении от России территории Курильских островов.

Понятно, что депутаты всех фракций - очень даже не прочь приобрести дополнительную популярность на дискуссионной (и "патриотично") звучащей теме Южных Курил.

Между тем, эта тема далеко не так проста и однозначна, как может видеться на первый взгляд. Так, в недавнем интервью "Росбалту" политолог Алексей Макаркин прокомментировал ситуацию слоедующим образом:

— Я напомню, что советско-японская Декларация 1956 года не подразумевала никаких специальных условий передачи японцам Шикотана и Хабомаи. Но негласно такие условия были. Главным из них было требование отказа Токио от военного сотрудничества с Вашингтоном. Но в Токио в 1960 году заключили договор с Вашингтоном, предусматривающий военное присутствие США в Японии. СССР после этого отреагировал очень резко, по сути, дезавуировав советско-японскую Декларацию 1956 года.

Сегодня Россия хочет от Японии явно чего-то большего, чем неразмещение американских подразделений на Шикотане и Хабомаи. Москва хотела бы серьезно снизить роль США в регионе. Но на это вряд ли пойдет Токио.

Так что те сигналы, которые идут из Японии в Россию по этой теме, для Москвы сегодня вряд ли достаточны. Например, Абэ заявил, что его страна не будет требовать от Российской Федерации компенсации для бывших жителей этих островов, выселенных с них советской стороной после 1945 года. Так Россия и не собиралась этого делать…

У меня ощущение, что Россия, предложив Японии тему островов, хотела бы внести раскол в «большую семерку», с тем, чтобы Токио дистанцировался от Вашингтона, чтобы японцы потребовали от американцев дать письменные гарантии неразмещения своих войск на спорных островах и уменьшили их присутствие на Окинаве. Но американцы этого не любят. То есть, такое ощущение, что эта тема — игра против Америки.

По инф. rosbalt.ru

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