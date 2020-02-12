Блогер среди противников прививок: антинаучные нелепицы уходят в массы?

В России вышла книга блогера, известного под псевдонимом Антон Амантонио, подвергающего сомнению пользу вакцинации.

Книга вышла в серии «Как стать здоровым. Современный самоучитель», что вызвало негативную реакцию у врачебного сообщества. А член комитета ГД по охране здоровья Александр Петров заявил о намерении сформировать запрос для проверки, является ли опасной для граждан изложенная в книге информация. При этом не уточняется, к какому именно надзорному ведомству будет направлен запрос.

«Прививки надо ставить, это абсолютно точно. Без наличия прививок мы бы не смогли победить огромное количество тех эпидемических инфекций, которые в мире "гуляли" в XVIII-XIX веках. Мы их победили благодаря прививкам», — цитирует Петрова АГН «Москва». Депутат предложил расценивать призыв к отказу от прививок как экстремизм, а информацию подобного рода блокировать.

Педиатр Федор Катасонов охарактеризовал автора издания как «неглупого человека, поверившего в извращенную картину мира». Он отметил, что Антон Амантонио, вероятнее всего, использовал для своего материала сервис PubMed, который представляет собой не «кладезь доказательных данных», а «библиотеку сырья». «Большая часть выводов из мелких исследований корректируется или опровергается. Амантонио берет ту часть научного сырья, которая подтверждает его видение, и игнорирует остальное. Это не научный подход, а дешевая спекуляция», — заявляет Катасонов в комментарии «Медвестнику».

«Сам факт, что в России можно писать инкогнито о важных вещах и при этом иметь благодарную аудиторию последователей, только подчеркивает глубину кризиса экспертности», — заявляет педиатр Сергей Бутрий.

Известно, что автор книги по образованию является инженером-электронщиком и проживает в Израиле. Вопросом безопасности вакцинации он заинтересовался, когда у него родилась дочь. Судя по реакции самого автора на своей странице в Facebook, на своих позициях он стоит уверенно и видит большое будущее у антипрививочного движения в России. По сообщению автора, первый тираж книги уже раскуплен, сейчас планируется ее допечатка.

К сожалению, ряды антипрививочников пополняют не только темные люди, но и, как оказалось, продвинутые блогеры. Страшно, что свое мнение и доводы последние транслируют аудитории, еще и книжки, взяв на себя роль эксперта в вопросе, выпускают, распространяя невежество. Кто же будет отвечать за такую вот сомнительную пропаганду?

Sobesednik.ru

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