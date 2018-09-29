Пенсионная реформа сделала Север еще более "крайним"

После принятия закона о повышении пенсионного возраста в северных регионах России женщины будут уходить на пенсию не в 50 лет, как раньше, а в 55; мужчины — не в 55 лет, а в 60. Учитывая непростые климатические и экологические условия, потеря «бонусных» пяти лет отдыха может оказаться критической для северян — и вызвать всплеск недовольства.

«Мы живем в сложных климатических условиях, в условиях полярной ночи и полярного дня, и в ужасающей экологической обстановке. У нас очень много людей болеет сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и заболеваниями дыхательных путей. Жители Крайнего Севера будут просто не доживать до пенсионного возраста, а те, которые доживут, будут отнюдь не самыми здоровыми людьми. Недавно был проведен эксперимент, когда активисты приходили на кладбище, что вычислить среднюю продолжительность жизни. Оказалось, что средняя продолжительность жизни жителя Кольского полуострова составляет 60 лет», — рассказала координатор мурманского штаба сторонников Навального Виолетта Грудина.

По словам активистки, сложно найти в Заполярье здорового человека даже предпенсионного возраста, который хочет работать на пять лет дольше. «Вряд ли нормальный, адекватный человек будет поддерживать то, что он будет работать на пять лет больше. При том, не факт, что он доживет до пенсии, а те пенсионные накопления, которые он отложил на старость, будут ему возвращены в полном объеме. Ведь все пенсионные накопления, которые идут в Пенсионный фонд, если мы не доживаем, уходят государству», — констатировала Виолетта Грудина.

Повышение пенсионного возраста приведет к утрате привлекательности северных территорий для жизни и работы россиян, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, профсоюзный деятель Олег Шеин. Как заявил депутат-справедливоросс, следует ожидать оттока населения с Крайнего Севера.

«Можно предположить, что последствием станет эмиграция людей с данных территорий на „континент“, поскольку климат там не очень располагает к долгой жизни», — констатировал парламентарий.

Шеин уточнил, что законодатели сделали единственное исключение для малочисленных коренных народов: у них низкий пенсионный возраст не изменится. «Кого не коснется повышение — это малочисленные коренные народы. К примеру, это чукчи, юкагиры, но уже не якуты, потому что якуты — народ коренной, но не малочисленный. Можно предположить, что часть людей в этих регионах будет пытаться перейти в этнические группы коренных малочисленных народов, поскольку экзаменов на знание языка или антропологических измерений, конечно, проводиться не будет. А разница в пенсионном возрасте будет прямой стимуляцией для смены этнической принадлежности», — отметил Олег Шеин.

Повышение пенсионного возраста в регионах, приравненных к районам Крайнего Севера, ведет к ухудшению ситуации с правами наемных работников, считает руководитель карельского отделения Российского объединенного трудового фронта Александр Степанов. Как заявил общественник, связано это с увеличением числа людей «предпенсионного» возраста. Он отметил, что в Карелии республиканские чиновники уже дают чересчур оптимистичные прогнозы по ситуации с трудовыми ресурсами.

«В Карелию, действительно, уже давно никто не едет жить и работать, а многие уже уехали. И буквально вчера в правительстве Карелии появился документ, прогнозирующий, что в республике теперь приостановится сокращение трудовых ресурсов. Но этот прогноз не учитывает, что увеличение числа работающих произойдет за счет увеличения доли людей предпенсионного возраста. Это означает, что, во-первых, станет больше людей, которым „лишь бы доработать до пенсии“, а значит — они будут готовы работать на любых условиях и при этом — забывать о соцпакете. Во-вторых, в глубинке увеличится количество безработных, причем неофициальных: чтобы стоять на учете по безработице, надо будет ездить в город. А из отдаленной деревни не наездишься», — рассказал общественный деятель.

По словам Степанова, население Карелии еще не осознало всех последствий пенсионной реформы. «Недовольных очень много, недовольство очень сильное, но оно пока кухонно-интернетовское, а в какие-то серьезные протестные действия не выливается. Когда была монетизация льгот, то было больше протестов. Видимо, это связано с тем, что тогда протестовало более активное советское поколение, а сейчас задели мое поколение людей, воспитанных в 1980-90-х годах. Говорят, что в те годы было больше свободы, но на самом деле это поколение менее способно к самоорганизации и проявлению общественной активности», — отметил Александр Степанов.

Многие жители местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, могут вообще лишиться права на досрочный выход на пенсию, рассказал руководитель фракции «Яблоко» в законодательном собрании Карелии Андрей Рогалевич. Как сообщил депутат, это относится к работникам сфер, где практикуется работа по неполной ставке. Дело в том, что для получения права выхода на пенсию по «северным» условиям необходимо проработать определенное количество лет.

«Обнаружился подводный камень. Сейчас идет волна „оптимизаций“ по учреждениям: дошкольным, культурным и т. д. Люди начинают работать на 0,5 — 0,75 целой ставки. Но если они будут работать меньше, то, соответственно, не получат права в последующем претендовать на досрочный выход на пенсию», — рассказал Андрей Рогалевич.

По словам парламентария, в целом население Карелии крайне негативно восприняло повышение пенсионного возраста. «Люди недовольны, ведь климат у нас не изменился, жить лучше не стало, теплее не стало, продолжительность жизни не выросла. Люди не понимают, почему произошло повышение пенсионного возраста. А теперь выясняется, что, мало того, что возраст подняли, так еще и с учетом этого повышения, многие люди не смогут претендовать на досрочный выход на пенсию», — отметил Андрей Рогалевич.

Российский Север, действительно, оказался «крайним» в пенсионной реформе. Новый пенсионный возраст ухудшает условия жизни всех россиян, но северянам придется еще тяжелее.

Напомним, что все публикации по проблематике пенсионной реформы и пенсионного возраста - можно найти по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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