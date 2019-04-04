"Пенсионная повышка": Конституционный суд "умыл руки"

Конституционный суд РФ отказал группе депутатов Госдумы, которые просили проверить на соответствие Конституции пакет законов о повышении пенсионного возраста. В дальнейшем запрос рассматриваться не будет, сказано в отказном определении, размещенном в среду на сайте КС.

В запросе депутаты писали, что повышение пенсионного возраста может привести к негативным социально-экономическим и политическим последствиям, не отвечает критериям социального государства и принято без должных исследований.

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КС на это ответил, что определение пенсионного возраста является прерогативой законодателя, а проведение референдума по этому вопросу не регламентирована в Основном законе. Кроме того, изучив документы, КС пришел к выводу, что решение о пенсионном возрасте было предварительно проработано, а различные мнения по этому вопросу не находятся в пределах конституционности правовых норм.

Т.е., по-простецки говоря, Конституция тут не нарушена. Власти действовали в пределах своих прав. Но обращает на себя внимание следующее:

— Также в отказе говорится, что парламентское большинство, проголосовав за повышение пенсионного возраста, несет риск утраты доверия избирателей, а госструктуры несут политическую ответственность перед народом, когда принимают решения, не встречающие поддержки значительной части граждан.

Тем самым подтверждено: вопрос - сугубо политический. Действуя в пределах своих полномочий, власти (а это президент, правительство и "единороссовское" большинство в Госдуме) - действовали на свой страх и риск, рискуя потерять доверие избирателей. Добавим, что они его и потеряли в значительной мере - именно с осени прошлого года существенно начали падать рейтинги властей, а на местах (как недавно в сибирском Усть-Илимске) избиратели все чаще готовы голосовать хоть за черта лыского, лишь бы не за людей из "вертикали власти". Но за политику Конституционный суд не отвечает, поэтому "умыл руки":

— В целом Конституция не исключает возможности федерального законодателя повысить пенсионный возраст, пишет КС, а вопрос целесообразности этого находится за пределами компетенции суда.

По инф. rosbalt.ru

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