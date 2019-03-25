Свершилось: домохозяйка будет управлять — еще не государством, но крупным городом!

Сенсационными стали итоги выборов мэра города Усть-Илимска, прошедшие 24 марта в Иркутской области. Победу на них одержала ставленница ЛДПР, молодая домохозяйка Анна Щекина, обошедшая главного претендента - единоросса, выходца из ФСБ, председателя думы Усть-Илимска Сергея Зацепина. Новая глава города даже не обладает даже высшим образованием и честно признавалась в соцсетях, что "партийный долг" вынудил выдвинуться... Так власти страны (и рядовые горожане, что гораздо хуже!) пожинают плоды всеобщей разочарованности в текущей политике, когда голосуют "за кого угодно, кроме этих..."

По данным Усть-Илимской ТИК, Анна Щекина получила 44,04% голосов, Сергей Зацепин – 37,30%. Другие участники гонки – Ирина Кондратьева ("Справедливая Россия") и Екатерина Сазонова ("Города России") – взяли 6,21% и 2,03% соответственно. Выборы прошли при 32-процентной явке.

Досрочные выборы в Усть-Илимске были объявлены в связи с отставкой предыдущего градоначальника Вакиля Тулубаева. Его досрочный уход с поста был инициирован думой города Усть-Илимска.

Отказали в регистрации на досрочных выборах мэра экс-депутату Заксобрания Анатолию Дубасу (довольно опытному политику и хозяйственнику) от партии «Родина» и самовыдвиженцам Александру Бережному, Александру Климову, Артему Мокроусову, Евгению Савцову, Илье Синельщикову.

Напомним, что "первый звоночек" для "Единой России" и федеральных политиков прозвучал осенью прошлого года, когда в ряде регионов России победу на губернаторских выборах победили ранее никому не известные "свежие лица" (например, юный коммунист Валентин Коновалов в Хакасии). Официальные идеологи и политологи в этом случае предпочли сделать вид, что "все идет спокойно". А неофициальные эксперты уверенно констатировали: благодаря таким непопулярным мерам как повышение пенсионного возраста и в целом неблагополучие в экономике - дискредитировали федеральную политику. Избиратель разочарован - и готов голосовать хоть за черта лысого, лишь бы не от "кандидатов от власти".

Ну, вот и подтверждается - на этот раз, в сибирском городе, промышленном центре (ЛПК, ГЭС, бывшая ударная комсомольская стройка). Правда, тут к власти пришел не "черт лысый", а молодая дама, которая еще недавно не стеснялась оставлять у себя в Фэйсбуке надписи вроде:





У горожан, голосовавших "с фигой в кармане", остается одна надежда: первым заместителем мэра уже назначен опытный зрелый человек, Анатолий Дубас. С ним властные верхи точно смогут выстроить какое-то взаимодействие - и есть надежда, что хотя бы элементарное жизнеобеспечение города не будет похоронено.

А вообще - в стране реализуется старая, большевистских времен, шутка про "домохозяйку, способную управлять государством". И, поскольку в политике федерального центра (решающего, в конечном счете, как жить России) ничего не меняется - таких прецедентов будет все больше.

По инф. Телеинформа

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