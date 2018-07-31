Одна в поле - воин?

Отказ отдельных единороссов следовать курсу партии и «передел в ГУЛАГе» стали главными темами для обсуждения в конце июля.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вновь оказалась в центре внимания. Она стала единственным членом фракции «Единая Россия», кто нажал кнопку «против» во время голосования по вопросу повышения пенсионного возраста. Более того, она продолжает публично отстаивать свою позицию, не боясь идти на открытый конфликт с партийным руководством, которому она уже ответила отказом на предложение «подумать о сдаче мандата».

В качестве первого наказания за строптивость Поклонская подверглась обструкции со стороны коллег по фракции — на заседание комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, которое она возглавляет, не пришел ни один единоросс. В итоге работа этого парламентского органа фактически заблокирована, на что Поклонская обещала пожаловаться спикеру палаты Вячеславу Володину.

Судьбу Поклонской единороссы намерены окончательно решить осенью, после думских каникул. Вполне возможно, что к этому сроку будет предпринята попытка убедить ее «уйти по-тихому». Как это уже сделал другой, гораздо более высокопоставленный единоросс — заместитель секретаря генсовета ЕР, а в прошлом вице-спикер Госдумы Сергей Железняк. Он не пришел на пленарное заседание нижней палаты в тот день, когда она голосами единороссов одобрила в первом чтении повышение пенсионного возраста, а теперь написал заявление об отставке со своего партийного поста. При этом он остался депутатом и о лишении его мандата никто даже не заикается.

Поклонская ведет себя иначе. «Это смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация — парламент страны», — прокомментировала она журналистам срыв заседания своей комиссии. Похоже, что сдавать позиции бывший крымский прокурор не собирается. При этом, с учетом думского регламента, Поклонской вроде бы не придется сдавать мандат, если ее в итоге все же выгонят из фракции, а не она сама уйдет добровольно.

Весь этот скандал, который неясно чем закончится, вновь пробудил к жизни слухи о том, что пенсионной реформой пытаются воспользоваться консервативно настроенные российские околополитические круги. Неизвестные патроны Поклонской (в числе которых, по одной из версий, могут быть люди из окружения главы «Ростеха» Сергея Чемезова или кто-то из руководства Совета безопасности России, секретарем которого является экс-глава ФСБ Николай Патрушев) не сумели создать ей устойчивую общероссийскую репутацию на абсолютно искусственном скандале вокруг фильма «Матильда». И вот теперь решили отыграться на пенсионной реформе, а заодно «потроллить» нелюбимого ими Дмитрия Медведева.

Судя по тому, что о «народных акциях» в защиту Натальи Поклонской сообщают СМИ, которые называют близкими к «кремлевскому повару» Евгению Пригожину, он тоже может входить в группу поддержки бывшего крымского прокурора. Фактически при активном медийном сопровождении Поклонской создают репутацию «борца за права народа», чуть ли не эдакого Бориса Ельцина наших дней.

«Поклонская фронда» породила слухи и о том, что этой осенью некто намеревается создать в России новую консервативную партию, и что даже согласие администрации президента на это якобы уже почти получено. Костяком новой партии могут стать депутаты Госдумы от «Единой России», которые начали тяготиться партийной дисциплиной. Таким образом, это политическое новообразование словно опухоль стремительно нарастет в Госдуме. Бывших же их коллег по фракции Кремль попросит не атаковать мигрировавших в новую партию депутатов.

Другим примером успешного использования реальных проблем в интересах одного из околовластных кланов стал скандал, разразившийся вокруг пыток в одной из Ярославских колоний. Отвратительное преступление стало, наконец, достоянием гласности, благодаря усилиям адвоката, которой, по соображениям безопасности, пришлось покинуть страну. Постепенно основные фигуранты опубликованной «Новой газетой» видеозаписи, на которой виден сам процесс применения пыток к заключенному, были задержаны. А потом в СМИ вначале слабым, а потом все более мощным потоком стали утекать сообщения о расследованиях других «пыточных» историй в самых разных регионах России.

Начали открываться и новые уголовные дела. А анонимные каналы в Telegram принялись рассказывать о том, что МВД и Следственному комитету дана команда заводить такие уголовные дела и не замалчивать случаи применения пыток.

Этот медиа-эффект породил слухи о том, что вполне реальным расследованием преступлений сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), занялись, наконец, не только адвокаты и правозащитники, но и некие «силовики», которые в реальности хотят «отжать» прибыльный тюремный бизнес. Принудительный труд заключенных приносит хорошие деньги. Более того, новое законодательство уже в ближайшее время позволит фактически сдавать заключенных «в аренду» различным госкорпорациям.

Вот на будущую прибыль от поставленного на коммерческие рельсы «нового ГУЛАГа» и нашлись якобы новые претенденты. Так что сама история в Ярославской колонии может закончиться не только отставками во ФСИН на федеральному уровне, но захватом контроля над этой службой совершенно новыми людьми.

По инф. rosbalt.ru

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