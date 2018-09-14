Кутёж в Ленинке

Все учреждения Минкульта РФ вынуждены сегодня заниматься поиском внебюджетных средств. Еще недавно и бывший министр образования говорил об образовании, как о системе предоставления услуг, не более. А музеям и библиотекам, кроме прочего, предписано повышать внебюжетные доходы за счет сдачи помещений в аренду под различные мероприятия. Потому что библиотека «должна работать как общественное пространство». От этого стонут культурные учреждения и столиц, и провинций. Правда, кто пошустрей, тот находит возможности и «чисто конкретно» заработать.

Танцы в храмах осуждаются. Мы помним не столь давние сатанинские пляски в храме Христа Спасителя скандальной панк-рок-группы Pussy Riot. Помним, как девицы были осуждены — обществом и законом. Но вот нечто подобное в «храмах науки» — вполне себе приветствуется, ибо, как изрек наш премьер, «зарабатывайте сами». Вот и зарабатывают.

СМИ сообщили: фото актрисы Ингеборги Дапкунайте, стоящей на столе в легендарном читальном зале Ленинской библиотеки, вызвало негодование общественности.

«К тому же выяснилось, что после неоднозначной фотосессии на столах с зелеными лампами был накрыт фуршет для гостей модного показа, устроенного прямо в библиотеке. Ингеборга Дапкунайте в красных туфлях на шпильке, бельевом платье и приспущенном с плеч пальто оказалась в центре интернет-скандала. Съемка проводилась для модного журнала Bosco Magazine».

Читальный зал № 3 известен даже тем, кто ни разу не бывал в Ленинке, — по фильму «Москва слезам не верит». Выяснилось, что в библиотеке прошла не только фотосессия, но и показ мод итальянского бренда Ermanno Scervino. Правда, фотографировали нарядных звезд еще 13 августа, а угощали шампанским и крабами в читальном зале 7 сентября.

Ресурс «Фонтанка» пишет: «…Сами посетители мероприятия остались довольны. Они активно делились фотографиями в Инстаграме и рассказывали, как всем звездам пришлось оформить читательский билет — чтобы пройти в библиотеку».

По соцсетям разошелся скриншот цитаты, которую приписывают светской даме Полине Киценко (обратим внимание также на стиль и лексику): «Михаил Эрнестович <Куснирович> всегда выбирает самые крутые локации и невероятно продюсирует все свои ивенты. Мне кажется, что до этого в библиотеке ничего не было такого. У него есть талант дефлорировать локации для того, чтобы сделать что-то, чего еще не было. Он всегда новатор!».

То есть они живут в другом мире. Но умудряются гадить и в наш. Если через время ничего не изменится, то наших детей и внуков — откровенно жаль.

Известный тележурналист Александр Рогаткин иронизирует в Фейсбуке: «Ладно уж вам, в фильме “Москва слезам не верит” героиня туда в курилку ходила мужиков от науки снимать, и ни одному советскому критику этот эпизод крамольным не показался: ”Это не дом свиданий, а храм словесности!”. А тут по новодельным столам пару раз прошлись...».

Однако сцена в Ленинке оскароносного фильма как раз показывает тщетность и суетность низменных проявлений. Героиня фильма Людмила пришла туда кадрить мужиков, и из этого ничего хорошего не вышло. А почему? А потому что это Библиотека, и умные мужики занимаются там наукой. На столах там никто не танцевал и полуголым по читальным залам не ходил.

Телеведущий Андрей Медведев возмущенно уделил этому случаю даже несколько постов на своей странице в Фейсбуке. Он отмечает: «Вакханалия в Российской государственной библиотеке, в Ленинке, на мой взгляд, весьма ярко отражает происходящее в отечественной культуре. … Еду разложили на письменных столах, на книжных полках, а некоторые, особо продвинутые гости, даже залезли с ногами на столы.

Но ведь это все очевидные живые метафоры. Чад кутежа у нас не только в библиотеках. В музеях устраивают модные показы, свадьбы, детские праздники. В Пушкинском сваленные в кучу дрова выдают за произведение современного искусства.

Бутерброды на книжных полках — это как модные режиссеры в театрах. Явление бессмысленное и противоестественное, как и их спектакли, которые опять же выдаются за новое веяние в культуре.

А выпивка на библиотечных столах! “Как вы не понимаете? Ну, это же так современно, это разрыв шаблонов, мы так видим, мы даем новое представление об обычных вещах”. Вот примерно так же комментируют свои унылые и нелепые фильмы (почти все сняты в стиле “смотрите, я почти Тарковский”) моднейшие творцы, и толпа прикормленных критиков, когда люди справедливо спрашивают — что это за х.нь снимается на государственные деньги?

Кстати, РГБ тоже финансируется государством. Но когда это волновало прогрессивную культурную тусовочку?

Ну и актриса Дапкунайте, делающая фото для Инстаграма, забравшись с ногами на стол — как вишенка на торте. Дурновкусие в красивой обложке. Разгулявшееся хуторянство. Вполне себе символ ситуации в целом. Модная тусовка, фальшак, выдающий себя за культуру, попирает ногами подлинную русскую культуру, с ее тысячелетней литературой, языком и смыслами. С ее трудным путем к людям, с выстраданными через личный опыт, образами.

“Слово о полку...”, Достоевский, Лесков, Бабель, Толстой, Пушкин, Тургенев, одним словом, все придавлены каблуком модной туфли, ради красивого фото.

С нетерпением жду новых модных мероприятий. Например, в Мавзолее или на Мамаевом кургане. Можно устроить перформанс в деревне Петрищево. С плясками на той самой скамье. Не удивлюсь. Они все и на это способны».

Отметим, что эта же «культурная элита» любит рассказывать, как «пьяная матросня гадила в античные вазы Эрмитажа» в 1917-м.

Воспользуемся цитатой, по случаю: «Выпадая из развалин авторитета, индивидуальный разум делается бродящим. Он ни на чем остановиться не может. Как ковыль-траву, его подхватывает любое внешнее течение, любая модная доктрина. Он радикален во всем потому, что ни с чем не связан. Логическая машинка, которой ничего не жаль, которая работает и взад, и вперед, смотря по случайной позе.

О, какое это беспокойное существо — посредственный мозг, освободившийся от авторитета! Он начинает выдумывать свою таблицу умножения, свою веру, свою мораль... Великие книги во всех библиотеках тлеют в пыли, а читаются взасос тощенькие брошюрки да журнальная пасквиль. Как бы чувствуя свою вечную незначительность, живые бесы требуют равенства, бесы кричат о равенстве...

Болтающие языки их верно отражают сболтанное состояние душ. Растрепанная до рубища совесть, страшный упадок чести, веры, поэзии, великодушия — всего, что прежде звали божественным в человеке, — вот конечный результат крушения культуры и вместе с нею культурного разума, культурного авторитета».

Это писал Михаил Осипович Меньшиков, выдающийся русский мыслитель-патриот, консервативный публицист, общественный деятель, один из идеологов русского национального движения, расстрелянный в 1918 году.

Горька и правота Сергея Есенина: «Что-то всеми навек утрачено. //Май мой синий! Июнь голубой!// Не с того ль так чадит мертвячиной// Над пропащею этой гульбой….».

Пользователи соцсетей, у кого память еще не отшибло и не помрачило новыми веяниями, высказываются вполне эмоционально. Как, например, Наталья Филиппович: «О, как я зла!!! Воистину разгулявшееся хуторянство! Ближайшая подруга моей недавно скончавшейся тети, ныне проживающая в Бостоне, представитель старой московской польско-еврейской интеллигенции, замечательный умнейший и сердечнейший человек, Бронислава Матвеевна Вишневецкая, была секретарем комсомольской, а потом и парторганизации одного из отделов Ленинки. Когда-то под шумок, когда я писала диплом и сиживала в одном из читальных залов, в конце рабочего дня она провела меня по главному залу и некоторым фондовым залам. Неделю после чувствовала себя допущенной на Олимп в час пиршества богов. Перед глазами то и дело проплывали фолианты с таящейся в них мировой цивилизацией, а в ноздрях стоял запах старых переплетов».

Поэт и журналист Александр Бобров опубликовал на сайте «Российский писатель» свою дневниковую заметку с красноречивым заголовком «Торгово-литовское хамство»: «В день закрытия ММКВЯ, где истаивает тяга к Книге, интернет и СМИ активно обсуждали хамскую выходку Ингеборги Дапкунайте. … По утверждению ведущего научного сотрудника Института Российской истории РАН Галины Ульяновой, банкет после показа мод был проведен в свежеотремонтированном (ремонт шел около пяти лет) читальном зале № 3, самом большом читальном зале в России. “Гости ели и пили, разложив еду на письменных столах и книжных полках... Для читателей в этот день библиотека без предупреждения была закрыта... Что за пошлятину устроили? Посади свинью за стол — она и ноги на стол? Это письменные столы для работы и негоже лезть туда в обуви. Негигиенично”.

Да разве в одной гигиене дело? Многие в этом самом зале провели лучшую часть своей студенческой и аспирантской жизни. Какая рабочая и трепетная была там атмосфера! Шелест книжных страниц, свет зеленых ламп над записями, склонившиеся над книгами головы — царство знаний и благоговейного отношения к книге. Все это попрано отвратительной вечеринкой Куснировича и выходкой актрисы. Да, она в настоящее время проживает в Лондоне, а зарабатывает в России, на которую ей — наплевать.

Но разве ей позволили бы вести себя так разнузданно в знаменитом читальном зале Британского музея — бывшем главном зале Британской библиотеки, где работали Владимир Ленин, Махатма Ганди, Редьярд Киплинг, Герберт Уэллс?

Да ее бы и из читального зала Вильнюсского университета с позором турнули бы. А в России — можно все! Плати только.

Владелец ГУМа Куснирович занимал в 2012 году 161 место в списке 200 самых богатых людей России, составленном журналом Forbes, потому и замашки у него докризисные, разнузданно-олигархические. Но ведь он в 1989 году окончил Московский химико-технологический институт и, обучаясь в вузе, активно занимался комсомольской деятельностью, то есть хотя бы теоретически что-то понимает в системе моральных и государственных ценностей. Его мать руководит театральным фестивалем “Черешневый лес”, а сына – не воспитала. Позор!»...

«Понятно, что людское хамство чтением нотаций и даже массовым возмущением в интернете — не искоренишь. Но ведь есть закон!» — продолжает публицист и напоминает, что Федеральным законом по противодействию экстремистской деятельности от 2002 года в целях защиты прав и свобод человека и гражданина предусматривается статья с наказанием за «унижение национального достоинства», которая «редко задействуется, когда дело касается русских национальных святынь, к которым относятся не только храмы, но и выдающиеся памятники культуры, все сакральные вместилища национальной памяти и духовности, к которым, безусловно, относится Румянцевская библиотека-Ленинка-РГБ.

Органы власти, призванные вести борьбу с вандализмом, кощунством и экстремизмом, просто обязаны вмешаться и пресечь подобное хамство, оскорбляющее национальное достоинство, сколько бы там купчик Куснирович ни отстегнул администрации РГБ.

Когда я вижу такое, от чувства смирения и монашеской бесстрастности — следа не остается, Господи прости…».

И ведь верно: мы не можем себе и представить, чтобы кому-то пришло в голову устроить такое в Советском Союзе. Можно не соглашаться, что «мероприятие Куснировича с Дапкунайте» — того же порядка, что и выходка Pussy Riot, и разного рода провокационные выставки, оскорбляющие чувства верующих, да и вообще всякого нормального человека, в ком сохранилась совесть. Но как сказать!

Гендиректор РГБ Вадим Дуда, недавно заступивший на пост (первый рабочий день был у него 28 августа), уже осуществил массовую рассылку по электронной почте оправдательного сообщения, со своим комментарием: «7 сентября в Российской государственной библиотеке прошел показ новой коллекции одного из ведущих мировых брендов, организованный компанией Bosco. Гостями РГБ в этот вечер стали более 500 российских деятелей культуры и искусства, политиков, представителей творческих профессий, поклонников моды и стиля. Все они смогли оценить не только высокую моду, но и уникальную архитектуру исторического здания РГБ и стать читателями библиотеки.

За две недели до показа в читальном зале № 3 Российской государственной библиотеки была проведена фотосессия модной коллекции, в которой приняли участие звезды отечественного кино и культуры, известные общественные деятели: заместитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, директор “Мультимедиа Арт Музея” Ольга Свиблова, телеведущая Арина Шарапова, журналист Андрей Колесников, актрисы Мария Миронова, Дарья Мороз, Рената Литвинова, Юлия Пересильд, Ингеборга Дапкунайте. Во время фотосессии была сделана и фотография, впоследствии вызвавшая неоднозначную реакцию.

Бурное обсуждение в сетях и прессе показало, что судьба РГБ волнует огромное количество людей, и это повод для широкой общественной дискуссии о судьбе и направлении развития библиотек нашей страны. Мы готовы к профессиональному, основанному на фактах, а не домыслах и эмоциях, диалогу со всеми заинтересованными сторонами.

Я был назначен, когда мероприятие было уже согласовано и принято. Тем не менее, я принимаю полную ответственность за то, что было, есть и будет в Ленинке.

Библиотека — это не религиозное учреждение и не кладбище, это живое пространство для живых людей. Мы должны оставаться открытыми для всех групп и сообществ, вне зависимости от научного уровня, религиозной принадлежности или политической позиции. Мы не можем пренебрежительно или уничижительно относится к любым сообществам, даже если и не разделяем их взгляды или образ жизни.

Тем не менее, на мой взгляд, проведенное мероприятие было “на грани”. Любой партнер, даже самый крупный и известный, приходя в РГБ, должен разделять наши ценности и уважение к библиотеке и книге. Очевидно, что мы не смогли обеспечить это полностью в проведенном показе. Не по злому умыслу или небрежности, а просто в силу недостаточного опыта в такого рода мероприятиях мы не смогли направить в правильное русло эмоциональный и творческий порыв наших партнеров.

Уверен, что нам нужны события такого класса и уровня. Это повышает узнаваемость не только РГБ, но и других библиотек, продвигает интерес к книгам и чтению. Мы планируем и дальше экспериментировать, привлекать молодежь в библиотеки. Но что могу точно пообещать — мы учтем наши ошибки, и в читальных залах Российской государственной библиотеки не будет банкетов и вызывающих фотосессий.

От себя лично я готов принести извинения тем, чье теплое отношение к Ленинке было задето появившимися в прессе фотографиями. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, и негативный опыт произошедшего также будет учтен».

Ну что ж, хорошо, если будут учтены негативный опыт и ошибки, если по-хорошему пройдут другие «события такого класса и уровня» (какого же все-таки?), если порывы будут на самом деле творческими, а не кощунственно-деструктивными, попирающими то, что свято и дорого для многих и многих.

Но есть и иной привкус у случившегося.

Парфюмер Галина Анни замечает в Фейсбуке: «Вот что важно. Ленинка была последним оплотом социального равенства.

Кто бы ты ни был, ты можешь пользоваться этим национальным достоянием совершенно бесплатно, соблюдая одни общие правила. Теперь оказалось, что и тут есть те, кто равнее других.

И что за деньги никакие правила можно не соблюдать. И что можно внезапно, без особого предупреждения, закрыть библиотеку для спецобслуживания тех, кто равнее».

Нам кажется, в данном случае очень даже понятно, «что делать».

По инф. stoletie.ru

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