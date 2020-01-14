Медведев нашел деньги на зарубежные лекарства для тяжелобольных детей

На закупку за границей лекарств для детей с тяжелыми хроническими заболеваниями выделено 22 млн рублей. Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает «Интерфакс».

Средства будут выделены из резервного фонда правительства, добавил Медведев. По его словам, распоряжение касается восьми незарегистрированных в РФ специальных препаратов, в том числе фризиума.

Стоит напомнить, что скандал с фризиумом разразился в конце лета. Маму больного ребенка задержали на почте при получении заказанного из-за рубежа фризиума. За нее вступились благотворительные фонды и медики. В итоге было принято решение об ускоренной регистрации препарата в РФ. В конце ноября более 95% планируемых к ввозу на территорию РФ не зарегистрированных в стране лекарств для тяжелобольных детей были доставлены. На закупку лекарств тогда было выделено 26 млн рублей.

Лекарственное обеспечение в целом не самая сильная тема в российском здравоохранении. А что касается тяжелобольных деток, так просто оторопь берет – и так им несладкая жизнь досталась, да еще с какими препонами к выздоровлению приходится идти. Хорошо, что государство в этом плане к людям, наконец, повернулось. И так нужные заграничные лекарства можно мамам (надеемся) спокойно будет выписать и получить. И деньги на это найдутся.

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