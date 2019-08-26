Победили красные: в Ульяновске сняли мемориальную доску генералу Каппелю

В Ульяновске 21 августа демонтировали мемориальную доску генералу Владимиру Каппелю и воинам 1-го Волжского армейского корпуса, установленную в 2018 году. (Неужели это своего рода продолжение Гражданской войны и снова общество расколото на белых и красных? И если да, то ждать ли перемирия...? прим. МГ.)

В беседе с корреспонденткой «Полит.ру» Аней Гольдман вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев и режиссер фильма «Последняя тайна генерала Каппеля» Андрей Кирисенко рассказали об отношении к этому событию и о том, почему для них важно увековечить память этого героя Белого движения.

Александр Алекаев, вице-президент Скобелевского комитета:

Мемориальная доска русскому офицеру, кавалеру Ордена Святого Георгия 3 и 4 степени, герою Первой мировой войны, генерал-лейтенанту Владимиру Оскаровичу Каппелю была установлена на народные деньги.

Меня пригласили принять участие в сборе средств и установке памятного знака, потому что в далеком 2006 году я входил в состав экспедиции, которая отправилась в Харбин на поиски останков генерала.

Мы установили доску у входа в воинскую часть, поскольку раньше на этом месте располагался Литовский уланский полк, который полностью перешел на сторону Каппеля после взятия Симбирска белыми во время Гражданской войны. Доска провисела всего полтора года, и за это время ее неоднократно оскверняли.

Открытие доски Владимиру Каппелю

В середине августа мы получили письмо от заместителя командующего по военно-политической работе ЦВО полковника В. Журавлева, в котором он ссылался на неоднозначный «общественный резонанс, вызванный фактом установки доски».

И вот, 21 августа, в День офицера, мемориальную доску демонтировали по указу Министерства обороны. Видимо, этому поспособствовали жалобы местных коммунистов, хотя Каппеля считали доблестным офицером не только белые, но и красные. Есть свидетельства, что в 1945 году несколько генералов советской армии посетили могилу Каппеля в Харбине и отдали ему честь.

Я считаю, что снятие мемориальной доски — это просто вопиющий случай. Генерал Владимир Каппель — георгиевский кавалер, а кавалеров этого ордена чествуют наравне с героями России. Офицеры, причастные к снятию памятного знака — нечестивцы.

Андрей Кирисенко, режиссер и сценарист фильма «Последняя тайна генерала Каппеля»:

В 2006 году мне посчастливилось быть участником экспедиции по обретению тела генерала Каппеля, в которой приняло участие еще несколько человек из движения «Белые воины». Предварительно мы провели переговоры с китайскими властями, и они разрешили нам заняться поисками могилы генерала, но выделили очень мало времени. Мы поехали в Харбин, надеясь на удачу, и нам просто чудом удалось обнаружить его могилу.

В 1950-х годах памятник на могиле Каппеля был уничтожен по инициативе НКВД, со временем забылось и место, где была могила. Русских в Харбине почти не осталось. У нас были только свидетельства эмигрантов первой волны, но по ним было сложно ориентироваться, потому что с тех пор Харбин сильно изменился, многое было перестроено.

Могилу мы нашли благодаря исключительно чудесному стечению обстоятельств. Когда мы подняли гроб и вскрыли его в присутствии китайских судмедэкспертов, мы обнаружили, что тело генерала Каппеля прекрасно сохранилось. Священник, который участвовал в нашей экспедиции, назвал это нетленными мощами — не иначе.

Каппель лежал в гробу в мундире, на нем был георгиевский бант, поскольку он был кавалером Ордена святого Георгия 3 и 4 степени. В дальнейшем тело генерала перевезли в Москву и захоронили в Донском монастыре.

Кто-то может спросить: зачем все это? Почему кому-то так дорога память об этом белом генерале?

Каппель был не только ярким лидером Белого движения, он был одним из самых благородных и доблестных вождей своего времени. Даже красные относились к нему с большим уважением. Поэтому я считаю, что память о генерале важна для всех, кому дорога история нашего Отечества.

Чтобы понять, как к Каппелю относились красные, достаточно вспомнить фильм братьев Васильевых «Чапаев», который вышел в 1934 году. Разумеется, это пропагандистский фильм, но если бы он не был правдоподобным, он не стал бы таким популярным. Этот фильм смотрели люди, которые участвовали в Гражданской войне и видели все вживую.

Один из ярчайших эпизодов фильма — это так называемая психическая атака каппелевцев.

С одной стороны, в этом отрывке почти все неправда: во-первых, Каппель с Чапаевым никогда не воевал, во-вторых, белые одеты в черные мундиры, это скорее похоже на марковцев, а не на каппелевцев, в-третьих, они идут под флагом, на котором изображен череп и кости, то есть голова Адама — символ презрения к смерти, а эта символика характерна скорее для корниловцев.

Однако несмотря на все эти неточности, в фильме удалось воплотить убедительный собирательный образ белых офицеров, причем именно каппелевцев — они прекрасно организованы и бесстрашны, они идут в атаку в полный рост, потому что русские офицеры не кланяются пулям.

Когда герой Бориса Бабочкина в фильме увидел эту атаку, то в ответ на замечание Петьки «Красиво идут!» ответил: «Интеллигенция!»

А на премьере фильма в Париже Сергей Эфрон шептал своему соседу: «Смотри! Такими мы были!», то есть кадры этого художественного фильма воспринимали как документальную хронику.

Даже в пропагандистском советском фильме белые офицеры показаны образованными, подтянутыми, благородными. Безупречная русская речь и мундиры, игра на рояле... Чапаевцы — их антиподы. Неопрятный Василий Иванович Чапаев, Петька в мундире, снятом с белого офицера, а когда показывают избу, где они вместе поют «Черного ворона», с экрана буквально начинает разить портянками.

Вот примерно так все на самом деле и было. На фоне других лидеров Белого движения Владимир Каппель отличался исключительным благородством и гуманностью. Он всегда отпускал пленных, потому что считал исключительно важным, чтобы пленные рассказывали о том, что белые — не какие-то звери. Помимо этого Каппель также был прекрасным военачальником, который умело и успешно руководил военными действиями, в армии его очень любили.

Генерал Каппель руководил отступлением белых, которое вошло в историю как как Великий сибирский ледяной поход, это была по-настоящему героическая история. Он провалился в прорубь, но даже после этого отказался сойти с коня, потому что знал, что его долг — воодушевлять армию. В результате он отморозил ноги, и ему кухонным ножом ампутировали ступню одной ноги и пальцы другой. У генерала началось воспаление легких, но даже после этого он отказался от предложения чехословаков эвакуироваться из России по железной дороге в теплом вагоне. Для него это был выбор между жизнью и смертью, и он выбрал смерть, но остался со своей армией.

Каппеля похоронили в Чите, и когда белые отступали уже в Харбин, офицеры и нижние чины несли гроб с его телом на руках, чтобы выразить таким образом свое почтение этому выдающемуся человеку.

Я считал, что увековечение памяти о генерале Каппеле исключительно важно для исторической памяти нашего народа. И вот вчера я узнал, что в День офицера наши российские военные (у меня язык не поворачивается назвать их русскими) демонтировали мемориальную доску из-за того, что она «вызвала неоднозначную реакцию в обществе».

Сначала меня это возмутило, потому что случившееся — отвратительно и безобразно, но потом я успокоился и подумал — будь что будет. Пусть Ульяновск навсегда останется Ульяновском и ему никогда не вернут историческое название — Симбирск. И площадь Ленина там навсегда останется площадью Ленина и никогда больше снова не станет Соборной. И пусть в этом городе никогда не будет мемориальной доски генерала Каппеля, раз память об этом удивительном выдающимся человеке там никому не нужна.

Гражданская война не закончилась, мы по-прежнему поделены на белых и красных. Ульяновск оккупировали красные. Им отвратителен генерал Каппель и любые напоминания о нем, несмотря на то, что это был выдающийся, благородный, удивительный, да и просто хороший человек.

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Видимо такие примеры благородства и верности воинскому долгу сегодня многим колют глаза. Людям лицемерным, подлым, трусливым и лживым невыносима даже память о таких личностях, как генерал Каппель. Поэтому именно сейчас мы все чаще сталкиваемся с попытками замолчать, а то и вовсе переписать историю.

Мне казалось, что память о генерале Каппеле может примирить белых и красных, но наверное я просто был идеалистом. Я снял фильм о подвигах и судьбе генерала и о том, как его тело было вновь обретено совершенно чудесным образом. Фильм называется «Последняя тайна генерала Каппеля», его можно посмотреть на ютюбе.

Напомним, Владимир Каппель умер в 36 лет от двустороннего воспаления лёгких. Последними словами генерала были: «Пусть войска знают, что я им предан был, что я любил их и своею смертью среди них доказал это».

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