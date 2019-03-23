Гражданская война: почему "красные" — "белых" одолели? Еще одно мнение историка

На вопрос о том, почему красные победили в гражданской войне в России, многие отвечают, что из-за численного превосходства. Но это не единственная причина, отмечает историк Борис Колоницкий.

«Большевики и их союзники контролировали основные железнодорожные центры, железнодорожные связи, то есть по внутренним сообщениям они могли перекидывать войска с одного фронта на другой. На территории, контролируемой большевиками, оказалась часть военной промышленности, которую они использовали. Ценой уступок, договоренностей они все это неплохо наладили», — рассказал Колоницкий на «Квартирнике» в пресс- центре «Росбалта».

Однако, по мнению историка, у белых было другое преимущество. Они контролировали территории, на которых производилось продовольствие. В то же время на подконтрольной большевикам территории был голод. Важным моментом является и то, что белые «сидели» на границе.

«Граница — это тоже ресурс, возможность получать помощь оттуда очень важна, ну и в Архангельске, конечно, никакие антибольшевистские силы не удержались, если бы они не получали поддержку извне», — считает Колоницкий.

Ключевым моментом победы большевиков историк считает то, что они умели грамотно лавировать и опираться на союзников, как внутри страны, так и за ее пределами, активно использовали военнопленных.

Помимо этого, большевиков в своих интересах использовали многие близлежащие страны, такие как Польша, Финляндия, Германия, что сыграло на руку красным. «Фактор, сильно повлиявший на исход гражданской воны, — это способность обеспечивать временные коалиции на разном уровне. Большевики это делали гораздо лучше белых, поэтому и смогли захватить власть», — подытожил историк.

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По инф. rosbalt.ru

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