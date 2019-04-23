Главная светская львица СССР: 90 лет со дня рождения Галины Брежневой

Советский Союз, несмотря на всю свою внешнюю строгость и отстранённость от аристократических замашек, не был лишён светской жизни и светских львиц. Официально это не афишировалось, впрочем, и без этого в социалистической державе можно было разглядеть своих «принцев» и «принцесс». Одной из таких стала Галина Брежнева, дочь советского генсека. Её жизнь была полна дерзких авантюр и романов, а сплетни никогда не отставали от «советской принцессы». Недавно, 18 апреля, исполнилось 90 лет со дня рождения скандально известной дочки Леонида Брежнева.

Родилась Галина Брежнева 18 апреля 1929 года. Тогда её отец только начинал свою политическую карьеру, занимая должность заместителя председателя Бисертского райисполкома Уральской области.

Из-за партийной службы отца Галина часто переезжала из одного города в другой. Брежнев поднимался по карьерной лестнице, а его дочка о политике даже не задумывалась. Она мечтала стать актрисой, но Брежнев поставил крест на этом желании. В итоге даже попытка окончить филфак провалилась в двух разных университетах, так что Галина так и не получила высшего образования.

К тому же её обучению мешал роман с акробатом Евгением Милаевым. Большая разница в возрасте и его дети от первого брака не помешали созданию новых отношений. Галина вышла замуж за артиста и даже уехала с ним на гастроли, а вернулась уже с дочкой Викторией.

Брак оказался выгодным для самого Милаева, ведь он поднялся от обычного артиста цирка до директора вместе со званием народного артиста СССР. После десяти лет крепких отношений брак распался из-за измены Милаева – Галина решила сама подать на развод.

После циркача Галина переключилась на иллюзиониста. Её вторым избранником стал знаменитый «маг и волшебник СССР» Игорь Кио. Галина даже попыталась сбежать со своим возлюбленным в Сочи, поспешно оформив супружеские отношения, только вот их союз быстренько подрезали сотрудники органов безопасности. Галину отправили в Москву, а Игоря лишили страницы паспорта о заключении брака. Однако эти отношения прожили ещё несколько лет. Уже потом Леонид Брежнев стал генеральным секретарем ЦК КПСС, а Галина очень не хотела, чтобы кто-то препятствовал карьере её избранника.

В третий раз Галина вышла замуж за майора внутренней службы Юрия Чурбанова в 1971 году. Но если предыдущие отношения «принцессы СССР» были наполнены любовью, то в этих не было ничего, кроме одобрения самого Брежнева.

Юрия Михайловича она не любила, попутно своим поведением распространяя слухи о многочисленных романах.

Сам Чурбанов получил должность замминистра внутренних дел СССР, а Галина оказалась меж двух «политических огней», так что ей даже приходилось порой заниматься партийными делами. В основном она пыталась «подружить» деятелей партии со своим отцом.

Но в 1982 году Леонид Брежнев покинул этот мир. Галина потеряла драгоценный статус «советской принцессы», а вместе с ним ушла вседозволенность. Её нелюбимого мужа Чурбанова обвинили во взяточничестве и посадили на долгие двенадцать лет в тюрьму, причём их брак расторгли заочно в 1991 году.

Уже к тому моменту Галина растеряла почти всё имущество и пристрастилась к алкоголю. Друзья ушли, узнав о потере её богатства, а её единственной дочери Виктории пришлось отправить свою мать в психиатрическую лечебницу. Галина Брежнева скончалась в 1998 году, уже после распада Советского Союза.

Интересно разрастались слухи вокруг другой скандально известной личности Советского Союза – Евгения Евтушенко. Советского поэта «официально» не очень любили из-за его злободневных и болезненных произведений. Злая слава подарила ему немало слухов и клеветы даже от простых людей, а среди таких вот сплетен были рассказы о «порочных» отношениях поэта и самой Галины Брежневой.

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