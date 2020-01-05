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В славянской мифологии любая нечисть имела какую-то функцию, только у Жердяя не было «работы»
cyrillitsa.ru   
05 Января 2020 г.
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Слендермен — или тощий человек — традиционно считается персонажем городских легенд американских мегаполисов. Из устного народного творчества этот герой перекочевал в фильмы ужасов и всевозможные фанфики. Определенной аллюзией на Слендермена можно считать адвоката Билли Халлека из романа Стивена Кинга «Худеющий».

В славянской мифологии любая нечисть имела какую-то функцию, только у Жердяя не было «работы»

В традиционной интерпретации Слендермен — это таинственный получеловек-полудемон, очень высокий и худой, с непропорционально длинными конечностями и смазанными чертами лица. Он обитает в самых темных уголках городских трущоб и изредка вылезает из своей норы, чтобы украсть младенца.

Очень похожий персонаж существовал тысячелетия назад в мифологии древних славян. Наши далекие предки звали своего Слендермена «Жердяем». Это необычное имя происходило от слова «жердь», которое часто использовали как оскорбительное прозвище долговязых и нескладных людей.

Нравы славянского Слендермена

Одно из первых литературных описаний Жердяя оставил известный поклонник русской культуры и словесности Владимир Даль. В его работе «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа» описаны нравы многих мифологических героев. Этот увлекательный труд в 40-х годах XIX века вышел в виде серии статей в журнале «Иллюстрация», а в 1880 году — уже отдельной книгой.

Даль и рассказал русскому образованному обществу, кто такой Жердяй и что о нем знали наши славянские предки. А был этот персонаж нечистым духом, никакого отношения к человеческому роду не имевшим (в отличие от Слендермена). Жердяй обитал в дремучих лесах, на топких болотах. Порой забредал в деревни, чтобы как следует напугать их жителей.

Образ древнерусского «тощего демона» имеет как жуткую, пугающую, так и несколько трагическую окраску. В легендах Жердяй предстает каким-то страшно одиноким, неприкаянным существом. Он бродит по ночам по улицам, подбирается к домам и заглядывает в окна, снедаемый невыразимой тоской по теплому человеческому существованию, домашнему очагу.

В особо холодные ночи Жердяй подходит к домам и, вытянув руки над крышей, греет их в дымке, поднимающемся из трубы. Это описание дает представление в его внешнем виде. Жердяй не только худ и нескладен, он еще и очень высок. Спокойно достает до трубы, как минимум, одноэтажного дома.

«Профессиональные обязанности» Жердяя

В славянской мифологии любая нечисть имела какую-то функцию. Русалки заманивали молодых красивых юношей в пруды и так губили их души. Домовой заботился о домашнем хозяйстве, леший — о порядке в лесных чащах.

Только Жердяю не повезло. Он один не имел никакой работы. Просто шатался без дела неподалеку от мест обитания людей и тоскливо подглядывал за их жизнью. Легенды содержат лишь неясные намеки на то, что когда-то Жердяй был за что-то обречен на вечные скитания по земле. Но чем жалкий шатун заслужил такое наказание, доподлинно не известно.

Людям Жердяй обычно зла не причинял. Однако не стоило его и злить. Неприкаянный дух вполне был способен убить. Для защиты от него восточные славяне никогда не ставили ворота на север. Считалось, что этот путь привлекает во двор всю нечисть, которая в итоге может выжить семью из дома.

В более поздние, христианские времена славяне для защиты от Жердяя освящали свои дома, постились и молились. Оконные и дверные проемы кропили святой богоявленной водой. Огнем свечи, принесенной из церкви в страстную пятницу, коптили начертанный на притолоке дверей крест. Так христианскими методами спасались от древнего языческого демона.

Даль считает, что образ Жердяя мог позднее лечь в основу такого персонажа русских сказок, как Кощей Бессмертный. Оба героя очень худы, снедаемы неутолимым «голодом» зависти, злобы и обречены на вечную жизнь.

Как говорится, сказка – ложь, да в ней намек. И в нашей реальной жизни можно встретить (не обязательно очень худых, конечно) людей, которые злятся на весь мир и опустошают себя, оставляя место для всепожирающей зависти. А портал «Мои года» может предложить своим читателям и другие интересные публикации, касающиеся истории и культуры. Несколько материалов можно найти ниже:

По инф. cyrillitsa.ru

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