Телефонные разговоры сильных мира сего: канцлер Коль, президент Клинтон и путь НАТО на Восток

США обнародовали записи телефонных разговоров между Гельмутом Колем и Биллом Клинтоном, проведенных в период с 1993 по 1998 год. Речь в них, среди прочего, шла о расширении НАТО на восток, передает немецкое издание Die Welt.
"Расширение НАТО было важной темой для Коля, в том числе и по психологическим причинам. Без защиты со стороны НАТО Центральная Европа, по его словам, останется нестабильной - и лишь когда стабильным будет внутреннее состояние Польши, в немецком сознании граница по Одеру-Нейсе перестанет существовать как исторический груз и линия раздела. По его мнению, расширения НАТО можно было добиться только с президентом России Борисом Ельциным, но не с его преемником".
"После визита к больному Ельцину Коль был встревожен. У Ельцина, сказал он в начале 1997 года Клинтону, гаснет здоровье. Коль чуть ли не маниакально настаивал на результатах. "Время уходит", - были его стандартные слова. Клинтон пытался его успокоить: "У моего тестя тоже была операция". Коль оставался несгибаемым. Расширение НАТО произошло своевременно, до того как к власти пришел Владимир Путин", - говорится в статье.
"Второй тревожной для Коля темой был исламизм. В феврале 1995 года он напугал Клинтона угрозой апокалипсиса. Если Россия распадется в результате гражданской войны в мусульманской Чечне ("Это бандиты"), возникнет цепная реакция от Турции и Алжира до Египта, считал он. Поэтому Анкара важнее Афин, сказал Коль".
"В 1997 году он сказал представителю Клинтона: "Я не позволю грекам меня шантажировать". Если у Клинтона возникнут проблемы с Афинами, будет достаточно одного звонка, говорил он. "Я отреагирую жестко и найду решения". На "права человека а-ля Гарвард" Колю было наплевать. Турки, по его словам, такие, какие они есть".
"Что он сказал бы сегодня о Викторе Орбане, который одним из последних посетил Коля перед смертью в 2017 году? Возможно: воспринимайте его таким, какой он есть, позже все снова наладится - сохранить европейское единство сейчас важнее", - пишет Die Welt.
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США обнародовали записи телефонных разговоров между Гельмутом Колем и Биллом Клинтоном, проведенных в период с 1993 по 1998 год. Речь в них, среди прочего, шла о расширении НАТО на восток, передает немецкое издание Die Welt.
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