Обнародована стенограмма: как Ельцин и Клинтон Путина обсуждали

Библиотека Билла Клинтона выложила в открытй доступ транскрипты его бесед с российским президентом Борисом Ельциным.

Так, Ельцин уведомлял американского президента, что сделает преемником Владимира Путина — тогда главу ФСБ.

Лидеры США и России созвонились 8 сентября 1999 года, через месяц после телеобращения Ельцина от 9 августа, когда тот заявил, что поддержит Путина на предстоящих в 2000 году выборах президента.

«Вскоре, в ближайшие несколько дней, вы встретитесь с господином Путиным. Пока я хотел бы рассказать вам о нем, чтобы вы знали, что он за человек», — заявил Ельцин Клинтону.

По словам главы российского государства, «потребовалось много времени, чтобы обдумать», кто возглавит Россию после него.

Он заявил, что ему не удавалось найти кандидатов на пост главы государства, но потом он «наткнулся» на Владимира Путина. После этого Ельцин «изучил биографию, интересы, знакомых» предполагаемого преемника. В разговоре президент описывает Путина как «надежного человека».

19 ноября, но уже на встрече, стороны снова говорили о Путине. На вопрос визави, кто победит на выборах президента в РФ, Ельцин сказал: «Путин, конечно».

«Он будет моим преемником», — подчеркнул глава России. По словам Ельцина, Путин «демократ и знает Запад».

Клинтон же отметил ум Путина. «Он жесткий. У него есть внутренний стержень. Я сделаю все возможное, чтобы он победил, — на законных основаниях, конечно. И он победит, — ответил ему Ельцин. — Вы будете вместе вести бизнес. Он продолжит выбранное мною направление в демократии и экономике и расширит контакты России. У него есть энергия и ум, чтобы добиться успеха».

По инф. rosbalt.ru

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