Россия на фоне пандемии приостановила авиасообщение со всеми странами

На фоне пандемии коронавируса Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами. Мера начнет действовать с 23 марта, сообщили в Росавиации. Есть у нас и у другие новости на эту тему. Так, во Франции за нарушение карантина оштрафовали уже десятки тысяч человек, а в Чехии и Черногории появились первые умершие от инфекции. На фоне этого замминистра здравоохранения Чехии Роман Примула предположил, что границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет.

Исключение будет сделано только для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.

Также для борьбы с распространением вируса в России закроют все кинотеатры. Мера вынужденная, сообщает Министерство культуры.

Ведомство выпустило рекомендацию для руководства кинотеатров — Минкульт просит приостановить работу кинотеатров с 23 марта. Однако глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в ответ на это заявил, что рекомендаций ведомства недостаточно для закрытия кинозалов, для этого необходимо решение на уровне правительства.

По словам предпринимателя, для владельцев кинозалов ситуация директивного закрытия будет выгоднее, поскольку создаст условия форс-мажора, которые повлияют на переговоры с арендодателями и выплатой зарплаты персонала.

Ранее, 17 марта, Минкульт поручил закрыть для посетителей все федеральные учреждения культуры в России. Ограничения введены в отношении театров, музеев, цикров и других культурных учреждений.

Что происходит тем временем в других странах? Рассказываем

В Германии людям запретят собираться больше двух. Решение принято правительством и руководством 16 федеральных земель в рамках борьбы против пандемии коронавируса.

Уточняется, что исключения будут сделаны только для семей и людей, живущих в одном доме.

В Германии на данный момент заражены коронавирусом 18610 человек, 55 человек скончались, статистику ведет институт Роберта Коха.

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США стали третьей в мире страной по числу зараженных коронавирусом. Только Китай и Италия теперь опережают Америку по масштабам эпидемии, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Согласно официальной статистике, число заразившихся в США к воскресенью, 22 марта, достигло 26 138 человек, — оно увеличилось более чем в семь раз за неделю. Скончались 323 человека.

Более всего от эпидемии пострадали три штата — популярный у туристов Нью-Йорк (12,3 тыс. случая заражения), Вашингтон (1793) и Калифорния (1407 случаев).

При этом наиболее высокая смертность зафиксирована в штате Вашингтон, здесь скончались 94 человека (в Нью-Йорке — 75, в Калифорнии — 25). Вылечить удалось не менее 176 пациентов, сотни человек остаются в тяжелом состоянии. Случаи заражения выявлены во всех штатах.

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Для выживания в условиях эпидемии Италия бросает все силы на производство товаров первой необходимости, закрывая второстепенные предприятия.

Премьер Джузеппе Конте объявил во время прямой трансляции в Facebook, что страна переживает тяжелейший кризис со времен конца Второй мировой войны.

«Санитарная чрезвычайная ситуация перерастает в экономическую», — сказал Конте, подчеркнув, что скрывать от людей правду все равно не будут.

Правительство страны приняло решение закрыть большинство производств для подготовки к пику чрезвычайной ситуации.

Ограничения продлятся до 3 апреля и не затронут работу продуктовых магазинов, почтовых отделений, банков и аптек.

«Решение, принятое правительством, состоит в том, что прекратить на национальной территории, всю производственную деятельность которая не является необходимой и ключевой для обеспечения нас важнейшими товарами и услугами», — заявил премьер.

Кроме того, он напомнил о важности соблюдения строгого карантина и запрета на передвижение населения без веской причины.

По последним данным, коронавирусом в Италии заразились уже 53,5 тыс. человек, умерли 4825 человек. Накануне был зафиксирован рекорд суточной смертности — 793 человек.

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Во Франции умер врач, боровшийся с распространением коронавируса. То первый смертельный случай среди медработников на территории страны, сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Кроме того, в стране выписано 91,8 тыс. штрафов за нарушение ограничений на передвижение, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщил журналистам глава генерального управления гражданской безопасности Ален Тирон.

В частности, за воскресенье, 22 марта, правоохранители провели 375 тыс. проверок и выписали 22,5 тыс. штрафов.

22 марта в парламенте страны был в окончательном чтении принят законопроект об ответственности за нарушение карантина. Он предусматривает штраф в размере 135 евро при первом нарушении и в размере 1,5-3 тыс. евро при повторном нарушении в течение двух недель. Если гражданин попадается более трех раз в течение 30 дней, ему грозит 6 месяцев тюрьмы и штраф в 3,75 тыс. евро.

По последним данным, во Франции число зараженных коронавирусом составляет 14 459 человек, 562 заболевших скончались.

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В Южной Корее общее число зараженных коронавирусом достигло 8961 человека, зарегистрировано 111 летальных исходов.

За сутки подтверждены 64 новых случая заражения и 257 выздоровевших, сообщает организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве страны.

В Южной Корее в настоящее врем объявлен самый высокий уровень эпидемиологической угрозы, несколько городов считаются особыми зонами бедствия. В третий раз, до 6 апреля, было перенесено начало занятий во всех школах и дошкольных учреждениях. На ближайшие 15 дней жителей попросили без необходимости не выходить из домов, а также закрыть спортивные, развлекательные и религиозные учреждения.

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В Черногории подтверждена первая смерть пациента, зараженного коронавирусом. По информации ведомства, у больного было хроническое легочное заболевание. 65-летний мужчина из города Герцег-Нови был госпитализирован в воскресенье утром, анализ на наличие вируса COVID-19 оказался положительным.

Всего в стране подтверждены 22 случая заражения коронавирусом, 5565 человек находятся под наблюдением. Напомним, до недавнего времени Черногория оставалась последней страной в Европе, где не было зафиксировано наличия вируса.

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Первая жертва коронавируса появилась в Чехии. Там умер пациент, у которого диагностировали COVID-19, сообщил замглавы минздрава Роман Примула.

По его словам, скончался 95-летний мужчина со многими заболеваниями. По словам Примулы, это первая смерть от коронавируса в Чехии.

Напомним, власти Чехии на прошлой неделе приняли жесткие меры, чтобы оградить население от пандемии. Здесь действует чрезвычайное положение сроком на 30 дней и объявлен общенациональный карантин. Запрещены все общественные мероприятия.

В правительстве страны пообещали строго контролировать выполнение указанных правил и штрафовать нарушителей. Для их выявления правоохранительные органы намерены задействовать вертолеты и беспилотники, пишет РГ.

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Напоследок - о вакцинах. В ВОЗ сообщили, что разработка и испытания вакцины от нового коронавируса займут не меньше года. Так считает директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, его цитирует ВВС.

По его словам, необходимо подтвердить, что вакцина эффективна и безвредна, а затем произвести ее в таком количестве, чтобы хватило на всех. Лекарство получат миллиарды людей, и оно должна быть абсолютно безопасным, добавил он.

Райан подчеркнул, что все это займет по меньшей мере год, но это не значит, что до этого времени ничего нельзя будет сделать.

Добавим, сейчас в мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса COVID-19. Испытания шести вакцин ведутся в том числе в России.

За последние сутки в России выявили еще 61 случай заражения, всего в стране зарегистрировано 367 больных коронавирусом. В мире инфекцией заражены свыше 317 тыс., умерли более 13 тыс. Наибольшее число новых инфицированных выявлено в Европе: более 22,7 тыс. человек за сутки. Скончались в этом регионе 1426 человек. ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом пандемией. Власти всех стран принимают экстренные меры, закрывают границы и вводят карантин.

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По инф. rosbalt.ru

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