Погиб в Италии, в 1944-м…

Советский Союз ценою многочисленных жертв освободил от нацизма не только свою Родину, но и Европу. Советский солдат Александр Климентьевич Накорчемный вначале бился с врагом на родной земле, а погиб на севере Италии, в городе Гонзага, где и похоронен.

Итальянские партизаны после победы

Он был одним из многих советских партизан, которые воевали и отдали свою жизнь за Италию. О советских гражданах, которые сражались плечом к плечу с итальянскими партизанами, мало кто знает в Италии, несмотря на то, что эта героическая страница нашей истории достойна памяти и почитания.

Сразу после войны Италия стала членом НАТО, поэтому легко понять, что о подвигах советских солдат говорилось неохотно, чтобы не признавать заслуг коммунистической «вражеской» идеологии.

Историки считают, что в общей сложности их насчитывалось около 5 тысяч человек. Это были двадцатилетние парни из разных республик Советского Союза: русские, украинцы, грузины... В Италии их просто называли «русские».

Они были либо бывшими военнопленными, которые бежали из плена после 8 сентября 1943 года (день односторонней сдачи итальянской армии англо-американцам; солдаты итальянской армии, разбросанные по разным фронтам вместе с немцами, были брошены на произвол судьбы), либо бывшими солдатами восточных батальонов вермахта, покинувшими их при первой возможности. Они пополнили штурмовые отряды партизанских формирований и играли заметную роль в важнейших операциях. Более 400 из них пали в бою, четверо были награждены Золотой медалью «За воинскую доблесть»: Федор Полетаев, Форе Мосулишвили, Даниил Авдеев и Николай Буянов. Еще семь партизан были отмечены серебряными и бронзовыми медалями.

Летчик Александр Климентьевич Накорчемный (которого итальянские партизаны называли Алессандро) родился в Киеве в 1918 году. Он был взят в плен немцами после того, как выпрыгнул с парашютом из подбитого самолета недалеко от Ростова. Находился сначала в концентрационном лагере в Сталино (сегодня Донецк), затем в Кривом Роге, а позже в польском и других лагерях. В 1943 году он был сначала переведен во Францию, а затем в Италию. Именно во время этого, последнего, перемещения недалеко от города Парма ему вместе с двумя другими советскими солдатами удалось бежать.

Во время блужданий в сельской местности Эмилии (западная часть итальянского региона Эмилия-Романья) он нашел партизанскую группу, которая направила его в «Реджиоло» (территория провинции Реджо-Эмилия, граничащая с провинциями Мантуя и Модена). Александр воевал в отряде «Реджиоло», подразделении 77-й партизанской бригады С.А.П. «Фрателли Mанфреди», и участвовал в многочисленных боевых действиях. Скромного Алессандро любили и ценили товарищи по борьбе за его бескорыстие и отвагу.

Он показал все свое мужество, когда в ходе операции партизан, проводимой в городе Гонзага 19–20 декабря 1944 года, предложил свою кандидатуру, чтобы проникнуть на немецкую гауптвахту в концентрационный лагерь «Дулаг 512», используемый для сбора и отправки рабочих для принудительного труда в Германии. Пойти на этот дерзкий и крайне рискованный шаг он вызвался вместе с партизаном Скарпоне (настоящее имя Алчиде Гараньяни). Оба жертвовали собой, чтобы позволить своим товарищам завоевать позицию, жизненно важную в общей стратегии сражения, и, что самое главное, освободить пленных.

Партизан Скарпоне был награжден Золотой медалью «За воинскую доблесть» сразу же после освобождения Италии от фашизма и окончания войны. Однако Алессандро не был награжден, поскольку о нем не знали ничего, кроме его прозвища и того, что он был «русский».

Только значительно позже благодаря тщательным исследованиям в архивах Красного Креста относительно русских, плененных немцами в Италии во время Второй мировой войны, удалось определить данные Алессандро и, наконец, дать имя и фамилию «неизвестному» партизану, похороненному на кладбище города Гонзаги: Александр Климентьевич Накорчемный.

Получив данные Алессандро, муниципалитет города Гонзаги принял решение оказать ему такие же почести, как и погибшему вместе с ним партизану Скарпоне. Итак, 31 марта 1989 года городской совет Гонзаги единогласно проголосовал за принятие решения о награждении Золотой медалью «За воинскую доблесть» партизана Алессандро со следующей формулировкой: «Драматические перипетии войны привели его в Гонзагу, где вдалеке от Матери-России, по непостижимому стечению обстоятельств, ему было суждено доблестно сражаться и с достоинством погибнуть вместе с итальянским партизаном, героем, награжденным Золотой медалью Алчиде Гараньяни по прозвищу Скарпоне...».

Далее в документе говорится: «В оккупированных казармах города Гонзаги, не слушая предостережений своего командира, он бросился первым в атаку с достойным изумления пылом, врываясь в стан врагов, приказывая им сдаться, но шквал пулемётной очереди ударил его в сердце, оборвав героическую жизнь».

Вопрос о присвоении Золотой медали, кажется, был решен, однако после этого история покрывается туманом... Золотая медаль «За воинскую доблесть», присужденная Алессандро тогдашним президентом Итальянской Республики Франческо Коссигой, кажется, куда-то исчезла. Во всяком случае, до сих пор не была организована торжественная церемония по вручению награды оставшимся в живых родственникам Накорчемного.

Так что же произошло? Виноват ли в этом муниципалитет Гонзаги? Понятно только, что сейчас вручить награду даже сложнее, чем тогда, потому что история эта ныне получает дополнительную политическую окраску и вращается вокруг трех полюсов: Италии, России и Украины.

Прояснить ситуацию решил профессор Массимо Эккли, историк периода итальянского сопротивления. Вот что ему удалось узнать.

«Нынешняя ситуация такова: после уточнения имени и фамилии партизана, о котором идет речь, мы искали родственников. Благодаря исследователю из Одессы Ольге Бабак (она опубликовала свои исследования о советских партизанах в Италии на http://www.lavita-odessita.com/ ) нам удалось их найти. Они находятся в Киеве: это его пожилая сестра и племянник Александр, который носит то же имя, что и дядя. В то же время мы обращались в муниципалитет Гонзаги по электронной почте и даже отправляли заказное письмо, чтобы попытаться понять, где находится Золотая медаль, присужденная Накорчемному, согласно имеющейся документации.

К сожалению, из Гонзаги по необъяснимым причинам, несмотря на многочисленные просьбы, мы так и не получили ответа. Учитывая, помимо прочего, нынешнюю политическую ситуацию на Украине, решение этого вопроса кажется почти невозможным.

Между прочим, та же Украина с ее новым политическим курсом изо всех сил пытается стереть из своей истории славный период Великой Отечественной войны, искажая правду о том, как Красная армия сражалась против нацистского вторжения.

В то же время российская сторона предпринимает похвальные попытки довести этот вопрос до конца при содействии Генерального консульства РФ в Милане и Российской государственной библиотеки. Оба учреждения делают все необходимое для того, чтобы история на этом не закончилась, а имя Накорчемного и его подвиг были возвращены в общую память со всеми достойными почестями, в Италии или в Москве».

Следует отметить, что Россия, со своей стороны, всегда оказывала поддержку не только в этом вопросе, но и во всем, что касается других советских партизан, которые погибли в Италии.

При этом власти РФ не обращают внимания на национальность, ведь во время войны они были просто гражданами одной страны – СССР.

Россия никогда не оставляет своих сыновей и делает все, чтобы награды находили своих Героев.

По инф. stoletie.ru

ЕЩЕ на интернет-портале для пожилых Moi-goda.ru — некоторые статьи по теме Великой Отечественной войны:

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ