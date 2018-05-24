Страну охраняет дозор пограничный

Государственная граница России охраняется непрерывно на всякой местности, в любую погоду, в любое время года и суток и во всяких условиях.

28 мая 1918 года председателем Совнаркома В. И. Лениным был подписан декрет об учреждении пограничной охраны РСФСР. Именно эта дата и стала профессиональным праздником пограничников.

Одним из первых письменных упоминаний об организации охраны границ была «Повесть временных лет» и распоряжение киевского князя Владимира об устройстве пограничных городов и набору «лучших мужей» от славянских племён для сбережения земли Русской (988 года).

Новым рубежом в пограничной истории государства стало 5 августа 1827 года. В этот день было утверждено «Положение об устройстве пограничной таможенной стражи». На неё возлагались задачи по отвращению тайного провоза товаров по всей сухопутной и морской границе России.

С началом Первой мировой войны большинство частей пограничной службы перешло в распоряжение военного командования и влилось в состав полевых армий. Часть пограничников демобилизовалась, часть влилась в состав погранохраны РСФСР И РККА, часть сражалась в рядах Белой гвардии. На этом закончилась история пограничной стражи Российской империи.

Октябрьская революция 1917 года и последовавшие за ней гражданская и военная интервенция разрушили систему охраны границы России. После Октябрьской революции Декретом РСФСР от 28 мая 1918 года была учреждена пограничная охрана республики. Важнейшим испытанием для пограничников нашей страны, как и для всего народа, стала Великая Отечественная война. Первыми внезапный удар фашистских полчищ в июне 1941 года приняли на себя 47 сухопутных, шесть морских пограничных отрядов, девять отдельных пограничных комендатур западной границы СССР от Баренцева до Чёрного моря. Гитлеровское командование отводило в своих планах всего 30 минут на уничтожение пограничных застав. Но отдельные пограничные гарнизоны, оказавшись в полном окружении, сопротивлялись в течение нескольких суток и недель, предпочтя смерть сдаче в плен. По мере освобождения территории СССР погранвойска вновь брали под охрану государственную границу.

С распадом СССР остро встал вопрос о создании погранвойск в новой России. В 1992 году были созданы погранвойска Российской Федерации.

Воспоминания ветеранов-пограничников

Встречаясь во время празднования Дня пограничника, ветераны делятся своими воспоминаниями. Собираются они у памятника В. И. Ленину. Затем шествуют к Вечному огню, чтобы возложить цветы и венки в память пограничников, отдавших свои жизни при защите рубежей нашей Родины. Продолжением праздника являются мероприятия на остров Юность, где ждёт ветеранов полевая кухня. Молодые выжимают гири, перетягивают канат. Те, кто «поветеранистее», после каши и фронтовых ста граммов начинают делиться воспоминаниями. Иркутяне служили в разных концах нашей страны. Валентин Давыдов – на финской границе, Василий Индюков – на границе с Ираном, Александр Колесников и Леонид Щербаков – на Камчатке, Валерий Бычков – на Курилах. Действительно получается, что «Иркутск – середина Земли».

Василий Индюков вспоминает давние 60-годы. Служить ему пришлось на границе с Ираном в Туркмении. В первые дни службы на заставе молодое пополнение знакомили с участком границы. Когда проходили мимо одной скалы, Василий увидел надпись: «Смерть басмачам», сделанную штыком или шашкой, а также фамилии солдат, в 20-е годы охранявших этот участок границы. В памяти Василия эта надпись осталась навсегда.

– Остров Парамушир, Курильская гряда. Идём в дозоре, – вспоминает Александр Колесников, – на тропе впереди нас два медвежонка, а подальше – медведица. Пришлось кричать, махать куртками. Медвежата испугались и убежали к матери. Медведица оказалась умницей – спокойно увела своих малышек.

А автор этих строк служил на Сахалине. До Отечественной войны южную часть острова занимала Япония, северную – Россия. Граница проходила недалеко от Пильво. В 1945 году Советская армия очистила Сахалин от японцев, но некоторые напоминания о прошлом остались. Когда мы двигались дозором мимо места, где когда-то проходила граница с Японией, наткнулись на бетонный пограничный столб с двуглавым орлом – гербом Российской империи. В 1961 году увидеть такое «вживую» – это что-то!

Чуть дальше по тропе – остатки японской деревни: полуразвалившиеся дома, пустые оконные и дверные проёмы. Ощущение, помнится, было неприятное даже днём, а уж ночью и подавно: вдруг в полной тишине неожиданно прокричит филин – мороз по коже...

Воспоминаний у дедов много. Если собрать их все, можно написать целую книгу. Ветераны вспоминают, рассказывают, к ним подходили молодые – удивлённо слушают. Но вот праздник заканчивается. Молодым ветеранам завтра на смену, а «деды» пойдут отдыхать и заниматься общественной работой с молодёжью.

Иркутская областная общественная организация ветеранов-пограничников активно работает с администрацией Иркутска. Самый насущный вопрос на сегодня – установка памятника пограничникам, отдавшим свои жизни при защите рубежей нашей Родины. Место для установки уже выделено, осталось изготовить и установить памятник.

И в конце хочется напомнить ветеранам слова из гимна пограничников:

К любым переходам, невзгодам привычны,

Сквозь ветер, мороз и пургу

Страну охраняет дозор пограничный

И путь преграждает врагу.

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