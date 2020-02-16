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1947 год: как в СССР браки с иностранцами запретили
По инф. pnp.ru   
16 Февраля 2020 г.
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15 февраля 1947 года вышел Указ Президиума Верховного Совета «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами».

73 года назад в Советском Союзе были запрещены интернациональные браки

По официальной версии, запрет был введен для защиты советских женщин. В документе говорилось, что «женщины, вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за границей, в непривычных условиях чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации».

На самом деле, после Великой Отечественной войны стране грозил демографический кризис, и советское руководство не могло допустить массового выезда из Советского Союза женщин детородного возраста. Было необходимо восстанавливать разрушенные промышленность и сельское хозяйство, а для этого нужны были большие человеческие ресурсы.

Указ запрещал не только браки с иностранцами, но и ранее заключенные браки признавались недействительными. Создание семьи или даже роман с гражданами из других стран приравнивались к «антисоветской агитации», и карались достаточно долгими сроками заключения

Запрет отразился на судьбах миллионов людей. За связь с иностранцем в тюрьмы и лагеря отправляли как простых, так и звездных «изменниц». Так, актриса Зоя Фёдорова за роман с американским дипломатом Джексоном Тейтом была приговорена к 25 годам лагерей, которые позднее заменили на тюремное заключение. Шесть лет провела лагере для политических заключённых другая актриса — Татьяна Окуневская.

После смерти Иосифа Сталина указ был отменен, однако репрессии против советских граждан, заключивших интернациональный брак, продолжались ещё несколько лет. Их выгоняли с работы, препятствовали новому трудоустройству, как тунеядцев высылали в отдаленные регионы Советского Союза. Гонения прекратились лишь во времена Брежнева. Принятый в 1969 году Кодекс о браке и семье разрешил советским гражданам заключать браки с иностранцами. Однако сделать это было очень и очень трудно. Нужно было собрать огромное количество документов и выдержать «воспитательную» беседу с сотрудником КГБ. Заключались интернациональные браки только в крупных городах, и только в строго определенных ЗАГСах.

После распада Советского Союза все ограничения на брак с иностранцами были сняты.

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По инф. pnp.ru

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