Тайны архивов КГБ: Шамбала, НЛО и внутренняя Земля…. Неужели не сказки?

Какие тайны хранили самые закрытые и секретные архивы КГБ СССР? Почему череп Гитлера, якобы вывезенный сотрудниками НКВД в 1945 году из Берлина в Москву, так и не был никому показан? Зачем Борис Ельцин отдал приказ передать все материалы об экспедиции Сталина и Гитлера в поисках загадочной страны Шамбалы крупнейшей и старейшей в мире еврейской организации «Бнай Брит»? Наконец, что искал и нашёл в Антарктиде Гитлер и куда он исчез на самом деле в мае 1945 года? Обо всём этом рассказал экс-помощник министра обороны Советского Союза маршала Устинова генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов. (От редакции МГ: откровенно говоря, мы полагаем, что имеем дело с чрезвычайно увлекательной "развесистой клюквой", и относиться ко всему изложенному тут надо с хорошей дозой юмора!)

– Леонид Григорьевич, тема разговора связана с выходом книги «Опрокинутый мир», которая выпущена нашим издательством «Аргументы недели». Это удивительная книга, которая рассказывает о том, как при Сталине и при Гитлере сотрудники НКВД и СС охотились за секретами древней Шамбалы. Скажите, как вы к этому пришли?

– У меня стандартная советская биография: школа, военное училище, потом служба в войсках, военная академия, опять войска, а потом меня неожиданно забирают в аппарат Министерства обороны, которым тогда руководил великий человек Дмитрий Фёдорович Устинов. Начал работать и вдруг вижу совсем другую жизнь. Когда служил в войсках, то всё, казалось, лежит на поверхности, всё очевидно, учись, изучай – и перед тобой весь мир открыт. А здесь я сталкиваюсь с совершенно другим миром. Первое, что меня удивило: наверху стоит здание Министерства обороны, а под зданием – рабочие кабинеты. Одной из функциональных обязанностей было следить за готовностью 32-го объекта. Меня туда ведёт полковник, и я вижу, что у министра есть специальный лифт, а под зданием находится, во-первых, станция метро, а во-вторых, там кабинеты, в том числе кабинет министра! То есть это защищённый командный пункт, и моя задача – поддерживать всё это в готовности. Метро и по сей день работает, для того чтобы выезжать на загородный и московский запасный командный пункт.

Дальше ещё интереснее. Встречаюсь с начальником Музея Вооружённых сил СССР, и он ко мне обращается с просьбой: «Вы не могли бы спросить разрешение у министра обороны выставить черепа Гитлера и Евы Браун к 9 Маю – Дню Победы на всеобщее обозрение? Они у нас хранятся». Вечером докладываю Дмитрию Фёдоровичу. А министр учил нас, что если ты вопрос ставишь, то должен быть и свой вариант, чтобы завязалась какая-то дискуссия. Это сталинский метод, Устинов ведь сталинский нарком. Вот и теперь Дмитрий Фёдорович спрашивает: а ты как считаешь? Я ему говорю, что их нужно выставить к юбилейной дате. Он спрашивает: а что это даст? Отвечаю, что люди ещё раз испытают прилив патриотизма. Он подумал и говорит: не будем выставлять. Я спрашиваю: а чем будем аргументировать? Он отвечает: что это не их черепа, только ты там про это не говори, объясни, что это несвоевременно.

Потом 1 января 1980 года я стал начальником секретариата министра обороны. Мне министр предлагал эту должность на полгода раньше, но я отказывался, и вот в чём была причина. В министерстве был специальный сейф, и каждый год назначалась комиссия для проверки секретного и попутно несекретного делопроизводства. Председателем комиссии является министр обороны, а начальник секретариата и его первый зам – члены комиссии.

– То есть только эта комиссия могла вскрыть этот сейф?

– Ключи у меня были, и я мог его в любой момент вскрыть. Но в этом сейфе хранилось самое сокровенное – исторические артефакты. Например, когда Берию арестовали Хрущёв, Маленков и другие, на президиуме было принято решение о том, чтобы самые сокровенные исторические факты «разнести» по разным ведомствам. В основном они хранились в НКВД, но часть передали и в Минобороны. Это документы, к которым были допущены 4 человека. Я был самый младший по должности, и это немножко давило, тем более мой первый зам, который отвечал за это – вёл документы политбюро, был фронтовик Семён Егорович. И он мне говорил, что есть принцип – меньше знаешь, крепче спишь. Поэтому я полгода отказывался, но 1 января 1980 года Дмитрий Фёдорович назначил меня.

Был ещё один случай, когда пропал наш самолёт Ан-12 в Анголе. Он полетел и в районе гор рухнул, там были наши советники, и найти его не могли. И тут получаем информацию из Штатов от наших людей, что есть там некие лаборатории, центры, у них нетрадиционные технологии, они у них развивались давно. То есть люди, которые сидят в центре, видят как бы за тысячи километров. И приходит секретная информация о координатах самолёта. Я к Дмитрию Фёдоровичу зашёл, показываю. Он мне говорит: покажи Николаю Васильевичу Огаркову, пусть он распорядится, чтобы проверили. Огарков спокойно это воспринял. Послали туда людей и увидели торчащий хвост.

Когда я писал кандидатскую, а потом докторскую диссертации, то стал понимать, что история, которую нам дают, например, эволюционную теорию Дарвина, всё это повторение Птолемеевской модели о том, что Земля в центре, всё вращается вокруг неё, и мы единственные разумные сущности во Вселенной, а дальше жизни нет. Но ведь мы получали информацию о неопознанных летающих объектах.

– В Минобороны СССР?

– Да. Обычно моряки первыми докладывали. Причём такое докладывали, что понимали: речь идёт о неземном происхождении. Например, докладывают: атомная подводная лодка на боевом дежурстве в Индийском океане вместе с надводными кораблями обеспечения. И вдруг ближе к утру начинает светиться водная толща и яркость этого света нарастает. Тогда мы жили в режиме обмена ядерными ударами, и лодка на глубине, связи с ней нет. И что это может быть? Американцы нанесли ядерный удар? Это первая мысль, возникшая у командира. Всё светится ярким, и вдруг оттуда выныривает круглый диск. Зависает и потом резко уходит.

– Это было в докладах, которые читали?

– В докладах Управления флота. Была первая директива, где командирам кораблей, подводных лодок ставилась задача наблюдать, описывать и при возможности всё фотографировать. В своих диссертациях я попытался понять, что это такое.

– Леонид Григорьевич, если говорить о внеземном разуме, то ваш интерес к этой теме не мог остаться незамеченным, как и последствия. Расскажите, как распорядились этими секретными документами? Ведь случилась перестройка, начался полный развал. Во все архивы КГБ и Министерства обороны начали проникать какие-то прохиндеи, пользовались этими архивами. Как получилось, что вы узнали очень много того, чего не знали многие, судя по книге «Опрокинутый мир»? Как к вам попали документы, на основе которых была написана эта книга?

– Нам, кто работал с такими великими людьми, как Устинов, Огарков, Косыгин, Ефим Павлович Славский, который поднимал нашу атомную промышленность, науку и т.д., было больно наблюдать за тем, что происходило в годы перестройки. Все торговали, кто что может продать. И началась распродажа важнейшего национального богатства наших гостайн, наших секретов. Дмитрий Фёдорович дружил с Юрием Владимировичем Андроповым, Андреем Андреевичем Громыко и т.д., и были те, кто обеспечивал встречи, руководители аппаратов. И вот звонит мне один из них из КГБ, когда уже разброд-шатания, и говорит, что пришли трое, женщина и двое крепких ребят, с распоряжением Ельцина выдать из особого архива КГБ СССР ряд документов. Удалось встречу отложить на один день. Что делать? И мы принимаем решение, что надо сохранить документы любым путём. А где сохранить? Я начальник управления Министерства обороны СССР, и были у нас тогда закрытые охраняемые помещения.

– То есть вам эти документы передали. А каким образом?

– Приехал микроавтобус, всё выгрузили, закрыли, предупредили офицера. В здании Министерства обороны был Наградной фонд, и там всё хранилось до определённого времени.

– А сколько лет они пролежали? И почему их никто не забрал?

– Не буду я ничего говорить. Пока они хранились, был ещё такой 5-й Научно-исследовательский центр КГБ СССР, туда тоже нагрянули с распоряжением Ельцина. Ему нальют два стакана, и он подпишет. И, как оказалось, это были представители «Бнай Брит». Я и попросил оставить как раз документы об экспедиции Якова Блюмкина в Тибет.

– Тот Яков Блюмкин – знаменитый террорист, который убил посла Мирбаха?

– Да, немецкого посла Мирбаха, чтобы спровоцировать войну Советской России с немцами.

– То есть ознакомились со всеми документами Якова Блюмкина, который, как известно, в 20-х годах возглавил и провёл экспедицию на Тибет, с чего и началось увлечение во всём мире изотерическими историями? Расскажите, что увидел Яков Блюмкин в Тибете, как он туда попал, кто его туда послал?

– Я немножко ещё отвлекусь. Немцы после Версальского договора были зажаты страшными санкциями, и в 1922 году был подписан Раппальский договор о сотрудничестве. Немцы нам давали и кредиты, и технологии. Им запрещалось иметь вооружённые силы численностью более 100 тысяч, и они умно поступили. Сохранили в основном офицерский корпус. Им запрещалось иметь танковую, авиационную промышленность, поэтому мы танкистов обучали в Казани, в Липецке лётчиков готовили, и всё это до прихода Гитлера. Но немцы сделали ещё один серьёзный шаг. Когда их зажали, они сосредоточили научный потенциал и дали волю научным и околонаучным исследованиям. Тогда и появился такой выдающийся учёный Виктор Шаубергер, потомственный лесник. Наблюдая за тем, как живёт природа, он стал создавать механизмы. Допустим, у нас горели миллионы гектаров тайги, и многие думали, что там воды нет, ничего нет, они сами растут. Но откуда тысячи, если не миллионы тонн жидкости поднимаются до верхушки деревьев, и соки там идут? Какая сила, какие насосы их поднимают? Он заметил это и стал применять в виде технических совершенств, прежде всего оружия. И немцы этим увлеклись. Было общество Туле, потом в 1935–1936 годах было создано общество «Аненербе» – постигать всё.

– Но советская экспедиция была на Тибете в 20-е годы, ещё до «Аненербе», и что она там нашла?

– Туда устремлялись не только мы. Там были и англичане, и французы, и китайцы, и японцы, потому что тайны вокруг горы Кайлас действительно были. В 1924 году туда поехал немецкий путешественник Илион. Исследовать легенды о том, что есть где-то подземные города, где живут миллионы жителей, что есть там отдельная цивилизация. Он выпустил книгу о том, что видел. После этого немцы и заинтересовались. А загадочный Тибет, то, что мы называем Шамбала, тянулся к России, ещё при Российской империи уже контакты развивались. Они и советскую власть встретили благосклонно, особенно в том разрезе, что религию отделили от государства. Они не признают никакие другие религии, кроме своей. Они называют Ленина махатма, т.е. святой, посвящённый. На похороны они не успели. Приехали в 1925 году. Их принимал Дзержинский. Они предложили советской власти направить туда делегацию, чтобы им выдали огромные тайны. Но, поскольку Ленин умер, Сталин ещё не у власти, а те, кто захватил реальную власть в России, именно авантюриста Блюмкина и направили туда за знаниями. Он выехал в 1926 году. Причём отправили его туда достаточно солидно, 100 тысяч золотых рублей дали.

– Слышал, что даже золотую скульптуру Будды, которая хранилась в запасниках НКВД, преподнесли в качестве подарка тибетским ламам?

– Это уже было в другой экспедиции. Его допустили к величайшим тайнам человечества, пустили в подземные залы, где в автоматическом режиме раздвигаются целые скалы, и там показали довольно многое, включая и оружие массового поражения.

– Я выписал себе из книги, что такое оружие называется ваджару. Расскажите, что такое щипцы ваджару?

– Это золотой порошок, раскалённый более чем до 2000 градусов. Он выделяет огромную энергию. Правильно используя эту энергию, можно спокойно резать скальный грунт, можно удалять гравитацию и т.д.

– Ещё колокол шудзы, он излучал какие-то волны, которые воздействовали на людей.

– Вот этот колокол и пытался Виктор Шаубергер сделать. Кстати, одной из закрытых тем научно-исследовательских работ было создание подобного колокола. Это они делали в Германии. Я ниже скажу, как эти знания оказались там у немцев. Это тоже из категории оружия массового поражения.

– Это вы читали в документах, которые были? Вы читали протоколы допроса Блюмкина, его доклад?

– Конечно, и я же всё это прилагаю, в книге даю чёрно-белое фото.

– Итак, Блюмкин через 2 года возвращается в Москву. Мечта любого правителя – иметь абсолютное оружие, с помощью которого можно подчинить себе всех вокруг, почему этого не случилось?

– Во-первых, он не сразу вернулся в СССР. Про него, честно говоря, даже в ОГПУ забыли. Он встретился на Кипре с Троцким, и какие документы оставил ему, сказать трудно, но считал его своим кумиром. Кстати, смерть Троцкого может быть связана и с тем, что он обладал этими знаниями.

– Но потом Блюмкина допрашивали.

– Потом он вернулся в Москву, написал скромненький отчёт своему начальству, но было не до него. Это был 1929 год. Большую часть этих документов, он передал резиденту немецкой военной разведки в Москве и получил 2, 5 миллиона долларов.

– Это тоже всё из документов НКВД?

– Все эти допросы у меня и по сей день есть. Они взяли эти документы у него. Дальше Блюмкин попадается, как всегда, на бытовухе, на девочках.

– Самое интересное в книге это то, как немцы уже на государственном уровне воспользовались этими знаниями. Расскажите о серьёзных экспедициях, которые организовал Гитлер в рамках программы «Аненербе». И о поисках оружия, в том числе и ядерного, и так называемого облака солнца, с которым связывают Тунгусский метеорит, расскажите об экспедициях перед 1941 годом.

– Я полагаю так, что в 1929 году, когда военный атташе Германии привёз в Берлин результаты поездки Блюмкина, там были все ошарашены. Что такое «Аненербе»? «Аненербе» – это примерно 50 мощных научно-исследовательских институтов, где работали 4 нобелевских лауреата, Виктор Шаубергер, Макс Планк и т.д.

– Макс Планк работал в «Аненербе»?

– Он вообще возглавлял науку и работал над оружием. Первое, что сделали немцы, разобравшись с этим, отправили экспедицию Эрнста Шиффера, и курировал её лично Гиммлер, глава СС, второе лицо в Рейхе. Задачу им поставили многоплановую. Первое – найти якобы предков немецких ариев там, на Востоке. Они подавали, что эти арии, их предки, и были не только красивыми, мощными, сильными, но и обладали полнотой всех знаний человечества, Вселенной. Под это подводили своё расовое превосходство. Задача была, чтобы найти там предков, убедить тибетских лам, что они предки, и, чтобы они передали секреты не Советскому Союзу, а Германии. Официально они находили там черепа, изучали всякие кости. Шиффер, насколько известно, привёз из двух экспедиций достаточно мало. Поляк Осендовский ездил туда ещё в конце 20-х годов и тоже выпустил книгу о городе подземных богов. Немцы перевели её у себя, дополнили, засекретили. Я так понимаю, что больше всего им передал Блюмкин.

– А почему расстреляли Блюмкина, он же был хранитель секретов?

– Его расстреляли в 1929 году. И дело не в Шамбале. Троцкого только в 1927-м отлучили от власти при попытке госпереворота 7 ноября, но троцкизм ещё был мощный. И, когда Блюмкина арестовали, из него вытаскивали всё и по Троцкому. Но как только он рассказал, что заезжал к Троцкому, процесс стали ускорять.

- То есть Блюмкин – наш российский граф Монте Кристо? Я буду отталкиваться от содержания вашей книги, в ней указано, что одним из знаний, которое почерпнул и Блюмкин, и немцы на Тибете, это было то, что у Земли есть полая часть и есть внутренняя часть, и входы находятся на полюсах Земли на горе Кайлас. Но немцы, судя по документам КГБ СССР, как раз воспользовались этими знаниями и начали искать вход в Антарктиде. Была послана экспедиция из 150 специальных подводных лодок. Это из документов КГБ, я всё время буду это повторять, это не наши досужие разговоры. Было судно под названием «Швабия», на котором находился гидроплан, и тот мог взлетать с помощью паровой катапульты, садиться на воду, и его поднимали краном. Там было два таких самолёта на «Швабии». Была найдена какая-то загадочная земля, где были прекрасный климат, озёра с пресной водой. Они назвали эту землю Новой Швабией. Что говорят документы КГБ СССР?

– Во-первых, структуру Земли определили так: есть ядро, металлическое, безжизненное, дальше слои магмы, базальта. Учёные предполагают, что структуру Земли мы абсолютно не знаем. Версия такая, что есть два шарика. Когда Земля стала обживаться, вращалась, то внутренний шар оторвался от единого, и образовалось два шара – большой шар Земли и внутренний шар. Естественно, когда отрывается один из них, то другой начинает крутиться в обратную сторону. Это принцип юлы. Внутренняя полость Земли жизнеобитаема, там своё магнитное поле, своё свечение, там свои реки, озёра, моря. Вот эти данные как раз получил Блюмкин в Тибете. На допросах он это рассказывал.

– Конечно, это похоже на чепуху, на фантастику. Это называется Земля Шихмахера, кусок Антарктиды, где немцы, гитлеровцы, якобы нашли внутреннюю Землю.

– Они не нашли, они получили эти данные, которые передал им Блюмкин. Что есть другая жизнь, есть входы туда, а вот как войти туда, Блюмкин рассказывает, что нужно знать определённые ритуалы, коды. Нужно знать серию таких кодов. Их вряд ли дали Блюмкину, и вряд ли он мог запомнить их. Эти коды прохода в подземный мир и данные о том, что на поверхности Антарктиды есть, привёз как раз Эрнст Шиффер из своей то ли первой, то ли второй экспедиции. Немцы в 1938 году предложили нашей научной агентуре передать советскому руководству, что готовы совместно осваивать Антарктиду, эти подземные полости, надлёдные пространства, но нам было не до этого.

– Представляю, что Сталин мог это воспринять как издевательство, тут у нас индустриализация, а тут какая-то Антарктида. А как Германия в такой суматохе сначала посылает корабль «Швабия», где одни эсэсовцы, потом начинается якобы переселение, череп оказывается не Гитлера и даже не его подруги, а он, скорее всего, оказался в Антарктиде? Я знаю, что после войны была экспедиция, организованная Советском Союзом в Антарктиду, американцы посылали к этой земле эскадру, чтобы найти, но их туда «кто-то» не пустил. Сейчас это место называют Землёй королевы Мод, а немцы – Землёй Шермахера.

– Немцы действительно до войны построили огромнейший лайнер «Швабия», гидропланы снимали территорию в районе Земля королевы Мод, действительно обнаруживали оазисы, сбрасывали вымпелы, что эта территория принадлежит Германии, и именно в 1940 году, до нападения на СССР, они уже стали формировать экспедиционные команды. Это был приказ фюрера, чтобы освоить внутреннюю полость Земли и внешнюю поверхностную территорию без права возвращения на Родину. Потом, уже в ходе войны, в 1941–1942-м, не нашлось много желающих ехать туда, но тем не менее такие команды туда ходили: спецконвой фюрера, особые подводные лодки, каковых не было ни у кого. Наши смершевцы после разгрома Германии нашли карты подводных маршрутов, входа во внутреннюю полость, и там было расписано, как этим лодкам туда проходить.

А где-то в июле 1945-го американцы одну лодку немецкую догнали, и аргентинцы одну лодку взяли, и экипажи никаких секретов уже не хранили. Они показали, что регулярно подходили к определённой точке в районе Земли королевы Мод, останавливались, всплывала другая лодка, тоже немецкая, которая входила во внутреннюю полость Земли, и они пересаживали пассажиров, передавали грузы, потом эта лодка уходила, а другие возвращались и брали грузы и людей. Командир лодки U‑530 как раз показал, что последний раз он ходил туда в мае 1945 года, и это был особо секретный режим для экипажа лодки. Была группа лиц, среди которых он, как командир, опознал Гитлера. И когда наши получили эти карты, то, естественно, доложили Сталину, и он приказал направить туда 3 наши лодки класса А. На каждой – по офицеру контрразведки. Когда они дошли до точки, где нужно опускаться и уже входить подо льды Антарктиды, то внезапно были атакованы летающими тарелками.

– Леонид Григорьевич, ещё раз – это всё есть в документах КГБ СССР?

– Да, это всё в этом архиве, который хотели получить.

– То есть были летающие тарелки, которые взлетали из-под воды и атаковали подводные лодки?

– Атаковали подводные лодки под водой, видеть их не могли. Я ходил на этой подводной лодке. Тогда были акустические системы, и они измеряли, что были атаки в отношении наших подводных лодок, но их не обстреливали. Со всех моряков взяли подписку о неразглашении, но они многого и не знали, знали больше офицеры контрразведки. В 1947 году пошла туда же большая эскадра во главе с адмиралом Бердом. Он сам полярник, Антарктидой, Арктикой занимался.

- Он американец?

– Да. Был авианосец, корабли сопровождения, эсминец, две подводные лодки. Эта американская эскадра была атакована этими летающими тарелкам – 470 человек погибли.

– А это как-то задокументировано?

– Берд, находясь в отставке, пообещал журналистам, что скоро они всё узнают, но его сбила машина. В 2019 году американцы рассекретили донесение своих агентов в Латинской Америке о том, что там видели Гитлера, указывают место нахождения. Правда, ЦРУ, рассекретив просто донесение агента, не подтверждает, жив Гитлер или нет. Но есть в этих архивах, и я привожу в этой книге доклад ЦК КПСС о бегстве Гитлера, о подмене Гитлера. Есть резолюция Сталина – сбежал, подлец. Но говорить о том, что он сбежал, когда закончилась война и все праздновали Победу, было нельзя. Я не против того, что в то время это скрывали, но сегодня уже можно говорить.

В мире существует немало тайн. В основном их нам открывают ученые, но и архивы КГБ, как оказалось, тоже содержат много любопытного. В иное и просто не верится...

А вот еще публикации о разном таинственном, почитать интересно:

По инф. argumenti.ru

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