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Основания для освобождения от ответственности (по возмещению вреда)
|Консультирует Екатерина Федулова
|23 Января 2020 г.
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Несмотря на то, что действующим законодательством РФ предусмотрены ситуации, при которых вред (моральный, материальный, деловой репутации) подлежит возмещению в полном объеме, существуют и основания, исключающие привлечение к ответственности виновного лица. Что это за основания, и в каких случаях они могут быть использованы, расскажем в статье.
Поскольку основания для освобождения от того или иного вида ответственности присутствуют в различных кодифицированных актах и федеральных законах, то постараемся коротко рассказать о главных тенденциях.
В ходе судопроизводства
Когда дело о компенсации ущерба по тем или иным причинам было передано на судебное рассмотрение, то потенциально виновное лицо от дальнейшей компенсации материального вреда может быть освобождено полностью или частично, если будет выяснено, что его действия были правомерными. При этом правомерность подразумевается в следующих ситуациях:
Уменьшение размера компенсации
Также в ходе судебного рассмотрения дела, причиненный материальный ущерб может быть уменьшен, в исключительных случаях и на основании решения арбитра, поводом для принятия которого, могут служить:
Особенности компенсации материального вреда в трудовых отношениях
Кроме того, компенсация ущерба с виновника – физического лица в трудовых отношениях в подобных ситуациях ограничивается рамками денежного возмещения в размере среднемесячной зарплаты работника, а упущенная выгода возмещению не подлежит.
При этом получение компенсации в полном объёме возможно в ситуациях, определённых положениями ст. 243 ТК РФ:
Освобождение от ответственности несовершеннолетних лиц
Во многих ситуациях несовершеннолетние лица, которые также могут причинить ущерб как материального, так и морального характера, освобождаются от ответственности полностью или частично, и она перекладывается на плечи их опекунов, законных представителей или родителей. И только в исключительных и строго определённых законом случаях, несовершеннолетние несут ответственность самостоятельно и в полном объёме.
«Перевод» ответственности на других лиц
Компенсировать причиненный другим лицам (и предприятиям) вред по общему правилу должно лицо, непосредственно совершившее противоправное деяние (в соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ). Но в исключительных случаях, она может быть «переведена» на иное, непричастное к нанесённому ущербу (правонарушению) лицо, например:
В остальных случаях вред компенсирует лицо, его причинившие, если, конечно, не сможет доказать иное. Размер подобной компенсации напрямую зависит от масштаба ущерба и прочих нюансов, а также от наличия договоренности сторон.
Напомним о других наших статьях о порядке возмещения вреда в разных житейских ситуациях:
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