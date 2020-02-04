Если нужен кредит: советы от Центробанка

Сейчас рост кредитования заметно опережает рост доходов граждан, напомнила начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. В результате у многих людей значительная часть заработков идет на обслуживание кредитов и займов. А чрезмерный уровень долговой нагрузки может привести к финансовым потерям банков и микрофинансовых организаций (МФО).

И создать риски для промышленности, что, безусловно, будет иметь негативные социальные последствия, уточнила Иванова. Именно поэтому с октября прошлого года ЦБ ввел правило: принимая решение о выдаче кредита на 10 тысяч рублей и выше (или на эквивалентную сумму в иностранной валюте), банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Если уровень ПДН их клиентов превышает 50 процентов, таким кредитам присваивается более высокий коэффициент риска. И тогда банкам и МФО необходимо формировать дополнительный запас капитала. Что, понятно, требует средств.

Стоп-кран для плохих заемщиков

Все это должно предотвратить накопление рисков в розничном кредитовании, стимулировать как финансовые организации, так и их клиентов ответственно подходить к получению и выдаче кредитов и не доводить уровень долговой нагрузки до той черты, за которой заемщик будет не в состоянии обслуживать свои долговые обязательства.

Многие финансовые организации и раньше считали этот показатель, но каждая по своей формуле. Теперь ПДН во всех банках и МФО рассчитывается по единой формуле. Принципы расчета закреплены в специальных указаниях Банка России для банков, микрофинансовых и микрокредитных компаний.

Под действие новых правил в первую очередь попадут заемщики с уже накопленной долговой нагрузкой. Это не значит, что они не смогут больше получить заемные средства. И сразу можно было ожидать, что к кредитованию такого клиента финансовые организации будут подходить более осторожно. Вплоть до повышения стоимости кредитования для клиентов с высоким ПДН, считает Надежда Иванова. Ведь банки и МФО в таком случае должны будут применять более высокий коэффициент риска, что в итоге сделает работу с таким клиентом менее выгодным.

Цель ЦБ - способствовать замедлению темпов роста необеспеченного потребительского кредитования. Банк России ожидает, что в 2020 году такие кредиты составят около 10 процентов (вместо 20 процентов в конце 2019 года). Кроме того, предложенные меры позволят снизить долю кредитов с ПДН более 50 процентов.

Как определить свой ПДН?

Банки и МФО используют для расчетов довольно сложную формулу. Но примерно посчитать свой ПДН - показатель долговой нагрузки - можно и самостоятельно. Это отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам к его среднемесячному доходу, пояснила Надежда Иванова.

В первую очередь следует учесть платежи по имеющимся кредитам. К ним нужно прибавить будущие платежи по кредиту, который вы хотите получить. Для их расчета можно воспользоваться кредитным калькулятором, который есть на сайтах большинства банков.

При расчете также нужно учитывать кредитные карты и карты с овердрафтом. Банки и МФО могут использовать два варианта расчета по картам. Они берут либо 5 процентов от кредитного лимита, либо 10 процентов от текущей задолженности по карте. Если вы не внесли платеж за прошлый месяц, к этой цифре прибавляют сумму просроченной задолженности. Неизвестно, какой вариант выберет ваш банк или МФО. Поэтому посчитайте обе цифры и выберите максимальную.

Если вы выступили созаемщиком по чужому кредиту, это тоже влияет на показатель вашей долговой нагрузки. Банки и МФО считают, что каждый из солидарных заемщиков вносит долю кредитного платежа в той же пропорции, в которой соотносятся их доходы. Для правильного расчета у вашего кредитора должна быть информация о доходе человека, по кредиту которого вы выступаете созаемщиком. Если не предоставить подтверждающие документы, то банк или МФО могут решить, что все расходы по этому кредиту несете только вы. И это повысит ваш ПДН.

Если же вы сами брали кредит с созаемщиком, то ситуация будет зеркальной. Банки и МФО точно также подразумевают, что одну часть платежа вносите вы, а другую - созаемщик. Но для правильного расчета тоже надо будет подтвердить его доходы.

Если же вы хотите взять новый кредит вместе с созаемщиком, ПДН будут считать несколько другим способом. Кредитор рассчитает общие среднемесячные расходы - ваши и созаемщика - и разделит их на ваши общие среднемесячные доходы. Это и будет ПДН для выдачи этого кредита.

А вот если вы поручитель по чужому кредиту, на ваш ПДН это никак не влияет, пока основной заемщик исправно вносит платежи. Но если он перестает платить и его долг перейдет на вас, платежи по его кредиту также надо включать в расчет вашего ПДН.

Отметим, что никакие другие расходы заемщика, кроме платежей по кредитам и займам, при расчете ПДН не учитываются.

А теперь - считаем

Итак, чтобы выяснить свой среднемесячный доход, сложите все доходы за последние 12 месяцев, которые вы можете подтвердить официальными документами. При этом учитывайте не только ежемесячную зарплату, но и премии, оплату сверхурочных, пособия и другие доходы, которые можете подтвердить. Вычтите уплаченные налоги. Если вы берете кредит с созаемщиком, его официальные доходы суммируются с вашими.

Полученную сумму нужно разделить на 12. Это и будет ваш среднемесячный доход, который банк или МФО будут учитывать в своих расчетах.

Если недавно (меньше года, но больше трех месяцев назад) вы сменили работу, банк вправе оценивать ваш среднемесячный доход именно за то время, которое вы числитесь на новом месте. Он также может скорректировать расчет, если больше трех месяцев назад у вас выросла зарплата на прежней работе.

Пенсионеры могут взять для расчета ПДН свою пенсию за любой месяц в течение года. Если ее размер за это время менялся, можно выбрать месяц, когда сумма была самой большой.

Индивидуальные предприниматели могут предъявить книгу учета доходов и расходов, налоговые декларации, копии квитанций об уплате налогов за нужные периоды.

Чтобы подтвердить свой доход, проще всего принести в банк или МФО справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ. Но подойдут и другие документы. Например, это может быть договор подряда, договор с указанием арендной платы, которую вы получаете за сдачу квартиры, или выписка с банковского счета, где будет отражаться регулярное поступление денег. Но кредитор сам решает, какие документы он согласен принимать для расчета ПДН.

Высокий ПДН - не приговор

В этом случае, советует Надежда Иванова, постарайтесь сбалансировать свои доходы и расходы по кредитам и займам: по возможности погасите долги, закройте ненужные кредитки или уменьшите по ним лимит.

Соберите все возможные документы, которые могут подтвердить ваш доход. Высокий ПДН не означает, что нет шансов получить кредит. Банки и МФО имеют право выдавать ссуды людям с любым ПДН. Решение остается за финансовой организацией.

Кредиторы обычно учитывают не только значение ПДН, но и другие факторы: например, сколько денег остается у человека после всех выплат по долгам. У одного это может быть прожиточный минимум, а у другого - сумма, которая позволит вести обычную жизнь. Даже если ПДН у этих людей будет одинаковым, во втором случае банк или МФО рискуют меньше - и вполне могут одобрить кредит или заем.

Нет безвыходных ситуаций

А что делать заемщику, который уже попал в сложную ситуацию и не может обслуживать свои кредиты? Такому клиенту, советует Надежда Иванова, нужно обратиться в банк с просьбой о реструктуризации кредита - например, о снижении платежа по нему за счет удлинения срока кредита.

Если реструктуризация создает для заемщика более благоприятные условия обслуживания кредита, то банк не будет пересчитывать его ПДН. Эта норма позволяет банкам идти навстречу заемщику при работе с просроченной задолженностью.

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