Закалка по-русски

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Согласно дореволюционным этнографам, на Руси вплоть до начала XX века существовал удивительный обычай: новорождённых детей сажали на лопатку для выпекания хлеба и помещали в домашнюю печь. Звучит дико, на правда ли? Однако это не шутка. Обычай отразился не только в документальных источниках, но и в русских былинах, сказках, легендах и был распространён повсеместно. В чём заключалась эта любопытная традиция?
Данный обычай получил название «обряд перепекания» и уходит корнями в глубокое языческое прошлое. Древние славяне обожествляли огонь: он согревал, готовил пищу, его боялись дикие животные, в нём закалялись кузнечные и гончарные изделия. Огню, как и всем живым существам, требовался воздух и пища (дрова). Посему считалось, что это живое существо, посредник между богами и людьми.
Соответственно, печь, вместилище огня, являлась священным местом, центром, где совершались многие языческие обряды. Трудно понять, как так вышло, но символизировался домашний очаг с женской сущностью, а конкретно с материнской утробой. Выпечка хлеба соотносилась с беременностью и рождением ребёнка.
Например, после свадебного пира гости бросали в печь кувшин, люди верили, сколько будет черепков, столько у молодожёнов будет детей. Другой пример: при родах в печи открывались все заслонки, считалось, это поможет роженице. Ну и, конечно, различные девичьи гадания не обходили печку стороной.
Думаю, многие теперь догадываются, почему детей помещали в печь. Таким образом ребёнок закалялся, приобретал родство с огнём, очищался. Изначально обряд проводили абсолютно со всеми новорождёнными. Потом традицию оставили лишь для больных или недоношенных детей.
Согласно записям этнографа и краеведа В. К. Магницкого, ребёнка полностью обмазывали ржаным тестом, оставляя отверстие лишь для носа и рта. Его клали на лопатку и просовывали в тёплую печь над тлеющими углями. Малыша вытаскивали и помещали обратно три раза. Обряд сопровождался различными приговорами и наговорами. После этого малыша опускали на пол и давали собаке слизать с него всё тесто. Всё – ребенок готов! Обряд могла проводить знахарка, повитуха, самая старшая и уважаемая в семье женщина или роженица.
К слову, такой обряд проводили не только славяне, но и финно-угорские народы и даже тюрки, как пример – христианизированные чуваши. Традиция настолько въелась в русскую культуру, что христианство не смогло его искоренить. Запекали детей в России даже в советское время. Кто знает, возможно, где-то в отдалённой русской деревне традиция сохранилась и сегодня.
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