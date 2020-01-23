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Восковые полоски для лица: что нужно знать при выборе

Ксения ДАВЫДОВА   
23 Января 2020 г.
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 Восковые полоски для лица: что нужно знать при выборе

Восковые полоски для лица – это удобный вариант проведения эпиляции в домашних условиях, поскольку не требует специальных приспособлений и профессионального подхода. Именно поэтому девушки и женщины предпочитают его салонным дорогостоящим процедурам. Существует большой выбор полосок. На сайте Plastichno.com подробно описаны разные варианты.

Восковые полоски для лица: плюсы и минусы продукта

Большинство женщин выбирают для депиляции восковые полоски благодаря следующим достоинствам:

  1. Небольшая стоимость и доступность. Купить такой продукт может себе позволить каждая женщина. Он продается в любом супермаркете или распространяется через торговые сайты в интернете. Даже при незначительном ценовом различии, они обойдутся намного дешевле, чем услуги мастера в салоне.
  2. Практичность. Одной штучки хватает на несколько применений, пока на ней сохраняется воск.
  3. Портативность. Если для депиляции с использованием воска нужно специальное оборудование и множество аксессуаров, то восковые депиляторы можно применять сразу же. Пользоваться ими можно в любом месте, поскольку они маленькие и легко помещаются в дамскую сумочку.
  4. Универсальность. С их помощью можно удалять волосы как с тела, так и лица.
  5. Эффективность. Согласно отзывам, к примеру, восковые полоски для лица Veet гарантировано избавляют от растительности на кожных покровах сроком до 3-4 недель. При регулярном использовании интервал с каждым разом удлиняется.

Восковые полоски для лица: что нужно знать при выборе

Но наряду с положительными сторонами, имеются и отрицательные:

  • при резком отрыве на чувствительной коже может появиться краснота и раздражение;
  • удаляются не все волоски на лице;
  • у людей с низким болевым порогом возможно появление неприятных ощущений.

Если придерживаться инструкции и использовать качественный товар, то удастся миновать любые осложнения. А результат обязательно порадует.

Как выбирать

Что представляют собой восковые полоски для лица? Это два небольших куска бумаги, имеющих тонкую восковую прослойку. Чтобы сеанс депиляции принес должный результат без каких-либо нежелательных последствий, надо правильно их выбрать и купить.

Основные критерии выбора:

  1. Какой тип кожи. Это важный нюанс, поскольку на жирном эпидермисе полоски для нормальной и сухой кожи проблематично крепятся и не дают должного результата. Производители выпускают разные виды, ориентированные на данный показатель.
  2. Состав липкого слоя. Необходимо, чтобы помимо воска в составе присутствовали не менее важные компоненты: смягчающие, противовоспалительные и тормозящие рост волос. Тогда будет снижен риск возникновения побочных эффектов в виде раздражения, гнойничков и вросших волосков. Поэтому разработчики Veet и многих других марок постарались рационально совместить химические компоненты с растительными
  3. .Величина. Для депиляции зоны подбородка желательно выбирать полоски пошире, а под глазами и бровями удобнее работать с узкими. Брать широкие и потом разрезать не рекомендуется, поскольку теряется эффективность.
  4. Комплектация. Хорошо, если в наборе будут салфетки для снятия остатков воска с кожи. Еще лучше, когда вложен крем или гель блокировки роста волос.
  5. Назначение. В продаже можно найти как локальные липучки (для конкретных участков на теле), так и универсальные.

По всем интересующим вопросам, относительно выбора восковых полосок для лица, можно обратиться за консультацией к менеджеру косметического отдела.

Восковые полоски для лица: что нужно знать при выборе

Как пользоваться

Чтобы не разочароваться от домашней депиляции восковыми полосками для лица, надо научиться правильно ими пользоваться.

Подробная инструкция:

  • Кожную поверхность обрабатывают антисептиком или любым очищающим средством с нейтральным рН. Нельзя пользоваться чистым спиртом или составами, его содержащий. Это сушит эпидермис, сужает поры и создает еще ряд проблем.
  • Затем желательно распарить лицо. Для этого делают паровую ванночку на основе растительного экстракта из лечебных трав. Подобный прием облегчает удаление волосков и минимизирует риск появления осложнений в итоге.
  • Припудривают тальком или детской присыпкой участки, где будет осуществляться депиляция. Это способствует более крепкому сцеплению полос с кожей, что обеспечивает извлечение волос с корнями.
  • Разогревают восковую бумажку в руке или под горячей водой. Достаточно будет пары секунд.
  • Убирают защиту и равномерно приклеивают липучку на участок лица по направлению роста волос. Ждут несколько секунд, чтобы воск успел полноценно окутать волоски и проникнуть в поры.
  • Слегка оттягивают край и резко дергают против роста волос. Если потребуется, действие повторяют с той же полосой.
  • Удаляют с кожи оставшиеся восковые следы прилагаемыми салфетками, пропитанными растительным маслом.

Чтобы не было раздражения, надо в финале смазать кожу специальным кремом (например, Боро+ или Спасатель).

Восковые полоски для лица: что нужно знать при выборе

Топ лучших восковых полосок

Какие же лучше восковые полоски для лица? Согласно статистике, основанной на отзывах потребителей и ряда характеристик, был составлен рейтинг наиболее популярных марок:

  1. Byly. Данный производитель предлагает полоски с различными компонентами в составе и приятными запахами. Цена: от 150 руб.
  2. Shary. Китайская продукция с включением алоэ. Цена: 240-250 руб.
  3. Markell. Бюджетный вариант, выпускаемый в двух видах: Люкс-мини и Деликат. Правда в комплектации нет очищающих салфеток. Цена: 170 руб.
  4. Avon. Если отталкиваться от отзывов, то этот товар хорош тем, что полностью удаляет волосы чуть ли не с первого захода и не сушит кожу. Цена: 280 руб.
  5. Орифлейм. У них липкий слой содержит только натуральные ингредиенты (в частности, экстракт миндаля и пчелиный воск). Цена: 590 руб.
  6. Acorelle. Уникальны тем, что имеют в составе алоэ вера и экстракт маточного молочка. Благодаря чему процедура проходит безболезненно. Цена: 775 руб.
  7. Deep depil. Продукция компании Флоресан, изготовленная по нестандартной технологии. Она позволяет восковому покрытию повторять кожный рельеф. Цена: от 140 руб.
  8. Cliven. Эти предназначены для особо чувствительных зон. В состав входят масла – жожоба и миндаля. Цена: 850 руб.
  9. Veet. Наиболее востребованный бренд. В таких полосках только натуральные компоненты. Они подходят для любой кожи. Цена: 400 руб.

Если почитать множественные отзывы в интернете, то ясно, что восковые полоски для лица действительно эффективное средство. Прежде чем их купить, взвесьте все «за» и «против». Если такой вариант депиляции вам подходит, то действуйте согласно прилагаемой инструкции.

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