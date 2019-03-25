Патчи для глаз - маркетинг или польза?

Вид в зеркале после стресса, праздника или бессонной ночи печалит? Не отчаивайтесь, на помощь придут патчи для глаз. Благо сейчас их большой выбор. Патчи для глаз помогают в борьбе за нашу красоту. Скроют следы недосыпа, стресса и вредных привычек. Многие женщины любят патчи за их простое использование и мгновенный результат. Важно правильно их подобрать, в зависимости от проблемы, которую нужно решить.
Слово «патч», означает быструю коррекцию дефекта. Они к нам пришли из Южной Кореи, как и все тканевые маски. А сейчас их производят по всему миру.
Виды патчей для глаз
Патчи могут быть тканевыми и гидрогелевыми. А также патчи из гилауроновой кислоты, патчи-пластыри. Самые распространенные — это гидрогелевые патчи. Ими удобно пользоваться, и они хорошо прилегают к коже.
Чем они могут помочь?
Если синяки под глазами — это не врожденный пигмент, а следствие стесса, то патчи (например, такие https://hidjab-city.ru/kosmetika/pink-racoony-patchi-secret-key) справятся с ними. Снимают отечность, заполняют мимические морщинки (эффект не длительный). Увлажняют, успокаивают кожу, придают отдохнувший вид. Рекомендуется применять после косметологических процедур для продления эффекта, после бессонной ночи, перелета и т.д.
Патчи используют 1-2 раза в неделю. Маски имеют накопительный эффект, и со временем состояние кожи улучшится. Ежедневное использование не рекомендуется. Из-за высокой концентрации веществ патчи могут вызвать аллергию. До 25 лет использование патчей не имеет смысла, у кожи есть ресурсы. После 45 лет пользоваться патчами малоэффективно.
Применение
Для лучшего эффекта перед применением маски можно сделать легкий массаж.
Патчи начинают работать от тепла кожи. Приложите его на чистую, сухую кожу под нижнее веко. Отступите 2 миллиметра от нижних ресниц. Если нужно избавиться от темных кругов, то наносите под глаза. Если от мимических морщин, то сдвиньте патч к внешнему уголку глаз. Через 15-20 минут можно убрать патч. Аккуратно вбейте остатки пальчиками в кожу и нанесите крем для кожи век. Патчи повторно не используйте и на ночь на коже не оставляйте. Если после применения маски кожа покраснела, то откажитесь от этого вида патчей.
Упаковку храните в холодильнике, перед применением разогрейте в ладонях. Открытую упаковку храните не более 2-х месяцев.
Какие патчи выбрать?
В борьбе с темными кругами и отечностью вам помогут патчи содержащие в себе экстракты кофеина, конского каштана. С морщинами помогут справиться такие вещества как: коллаген, пептиды, ретинол, гилауроновая кислота. Восстановить стрессовую кожу поможет витамин Е, С, аминокислоты, коэнзим Q10.
Вы увидите положительный результат, если патчи вам подошли. Даже после первого применения. Отечность уменьшится, кожа станет светлее, свежее, если такого эффекта не увидите, значит эти патчи вам не походят. Нужно попробовать другие и вы обязательно найдете идеальные для себя!
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