Сохранить молодость женщинам 50+ помогут маски для лица

Испокон веков многие люди, в частности, женщины, задумывались о том, как бы навсегда остановить старение, но, к сожалению, эликсира вечной молодости так до сих пор никто не изобрел... Конечно, современная пластическая хирургия и фармацевтическая косметология продвинулись далеко вперед. Однако далеко не всем показаны подобные омолаживающие процедуры, да и не все дамы готовы к ним. Впрочем, и без медицинских вмешательств можно продлить свою молодость, и при этом выглядеть свежо и после 50-ти, и после 60-ти лет и т.д. По словам косметологов, маски для лица после 50 лет являются оптимальным способом дольше сохранить свежесть и эластичность кожи.

Благодаря маскам, которые вполне можно приготовить в домашних условиях, дамы 50+ могут добиться отличных результатов, среди них: сокращение морщинок, отбеливание пигментации и возвращение здорового цвета лица, увлажнение кожи и снижение ее дряблости. К слову, перед проведением любых самостоятельных процедур убедитесь в отсутствии противопоказаний (индивидуальной непереносимости, кожных заболеваний, препятствием также является большое количество родинок или папиллом на лице). В интернете сегодня можно найти много информации о процедурах по уходу за лицом, и маски для увядающей кожи лица пользуются особой популярностью. Однако сначала стоит напомнить ряд правил, которые необходимо соблюдать при нанесении любой маски.

Во-первых, необходимо тщательно очистить кожу от косметики и других загрязнений. Можно просто умыться и промокнуть лицо полотенцем, но в идеале – можно предварительно распарить лицо над паром с травами или применить средства, расширяющие поры. Во-вторых, если масочную смесь вы изготавливаете самостоятельно в домашних условиях, то делать это нужно непосредственно перед нанесением. В-третьих, помните о правильном нанесении: масочное средство наносится снизу вверх круговыми массирующими движениями. После нанесения лучше всего прилечь и расслабиться, дать маске застыть. Не рекомендуется даже разговаривать, чтобы нанесенный состав не сместился. После определенного времени, чаще всего это 15 минут (длительность процедуры должна быть указана в рецепте), маску нужно смыть, после чего аккуратно промокнуть полотенцем. Затем лицо стоит смазать кремом (не жирным) либо протереть тоником.

Также стоит иметь в виду, что какой бы рецепт маски вы не использовали, важно соблюдать комплексный подход. Это значит, что помимо нанесения косметических средств, стоит изменить и образ жизни – спать не менее 10 часов, питаться свежими продуктами (овощи, фрукты, рыба и морепродукты, молочные продукты и т.п.), очищать кожу каждый вечер, увлажнять воздух помещения, принимать контрастный душ или умывание, быть физически активным, не лишним также будет освоить технику самомассажа и гимнастику.

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