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Уход за руками после 50 лет
Екатерина Федулова   
06 Января 2019 г.
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Любая женщина, не зависимо от возраста и социального положения, регулярно ухаживает за собой. И если лицу, волосам и телу мы уделяем много времени и сил, то с руками все обстоит куда сложнее. Находящиеся постоянно под влияние неблагоприятных факторов – ветра, снега, холодной и горячей воды, бытовой химии и т.д. – они нуждаются в усиленном и постоянном уходе. Только в этом случае ваши ручки будут скрывать истинный возраст хозяйки.

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Крем, крем, крем

Неизменным атрибутом вашей ванной полочки должен стать крем для рук, который подбирается в соответствии со временем года (на зиму питательный, на лето увлажняющий) и теми задачи, которые он должен выполнять дополнительно (защита, отбеливание антиэйдж – эффект).

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Весьма удобно, что сегодня можно приобрести обычный крем в магазине или заказать косметику ручной работы – эффективную, натуральную, но с небольшим сроком годности, а также сделать его самостоятельно. Для приготовления крема в домашних условиях существует много рецептов, доступных каждой женщине. И именно последние два варианта крема должны стать приоритетными в уходе за руками после 50 лет. Однако выбирая натуральность, убедитесь в отсутствии аллергии на отдельные компоненты.

Пробуем маски и скрабы

Еще одним способом ухода за руками после 50 лет должны стать маски, как промышленного производства, так и натуральные. Удобным и эффективным способом ухода считаются долгие годы картофельные маски, изготавливаемые из двух картофелин сваренных «в мундире», пропущенных через мясорубку и соединенных с соком свежего огурца и теплым молоком. Такая маска выдерживается на руках 15 минут, а затем смывается теплой водой.

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Ещё одна интересная маска из 20 граммов оливкового масла, чайной ложки лимонного сока и тремя каплями йода понравится тем женщинам, которым необходимо обесцвечивание пигментных пятен, которые начинают активно появляться с выходом на пенсию.

Схема использования аналогична: все замешиваем и держим четверть часа на руках.

Незаменимым атрибутом в уходе заруками должны стать не только маски, но и скрабы, которые могут быть также куплены в магазине или приготовлены самостоятельно, например, из остатков испитого свежезаваренного кофе, смешанного с оливковым маслом или медом.

Еще один прекрасный вариант скраба – это микс из 75 г коричневого сахара и 50 г оливкового масла, а также самая натуральная версия популярного средства – свежий виноград, который после удаления кожицы и косточек смешивается с геркулесом мелкого помола и просто втирается в кожу рук.

Основная цель скраба, которые наносится на влажную кожу, чтобы избежать микротравм дермы, обновление кожи и подготовка ее к последующему уходу, который станет еще более эффективен.

Ванночки для рук

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Ванночки также становятся обязательной программой в уходе за руками после 50 лет. Весьма удобно, что сегодня можно приобрети специальные шипучие средства, предназначенные для данной процедуры или обычную морскую соль, а также использовать сушеные травы, эфирные масла или следующий рецепт: 10 г крахмала всыпать в теплую воду, хорошо размешать и выдержать руки в этом составе 20 минут.

Парафиновые обертывания

Еще один способ эффективного ухода – парафиновые обертывания.

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Принцип здесь прост: парафин (обычно холодный), купить который можно в магазине, щедро наносится на руки, которые затем оборачиваются пищевой пленкой (целлофановым пакетом, перчатками от краски для волос) и сверху утепляются шерстяными или специальными варежками. Через полчаса остатки парафина смываются, а руки волшебным образом преображаются. Горячие парафиновые обертывания лучше доверить профессионалу.

Маникюр необходим

И последним, но не менее важным, этапом ухода за руками считается маникюр. Не обязательно выбирать салонную процедуру. Достаточно в домашних условиях поддерживать аккуратность ноготков.

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Советов о том, как ухаживать за руками после 50 лет много, но суть их едина: уход должен быть регулярным и приносить радость! Не забывайте про теплые перчатки при прогулках и про резиновые при уборке. Заботьтесь о себе с удовольствием и сияйте красотой и молодостью!

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