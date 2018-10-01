Видео из Китая: слоны спасают тонущего детеныша

В китайской провинции Юньнань слоны спасли тонущего детеныша. Случай был снят на видеокамеру, а ролик появился в Сети.

При пересечении реки слоненок отбился от стада, его начало уносить течением. На помощь малышу поспешила не только его мама, но также две другие слонихи. Они долго пытались помочь слоненку выбраться, однако сильные потоки воды тянули его обратно в реку. Тогда слоны образовали «спасательный коридор» и постепенно смогли вытолкнуть детеныша на берег.

По словам ученых, между слонами существуют крепкие социальные связи. Поведение и эмоции одной особи зачастую передаются другим. Если член группы ранен, остальные не бросают его, а помогают встать и оказывают поддержку и помощь.

По инф. rosbalt.ru

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