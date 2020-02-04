«Тегеран-43»: за кадрами любимого фильма

Считается, что в 1943 году советскому разведчику Андрею Бородину удалось предотвратить покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля во время встречи на высшем уровне в Тегеране... О том, как это произошло, и рассказывает снятый 40 лет назад фильм «Тегеран-43» (впрочем, достоверность самой этой красивой истории ставится под сомнение - прим. МГ).

– Мы с Александром Аловым были в гостях у одного приятеля – сидели, беседовали, – вспоминает соавтор сценария и режиссер Владимир Наумов. – В этот момент работал телевизор, но его звук мы выключили, чтобы не мешал. Вдруг я увидел на экране человека на носилках. У него была прострелена голова, и он умирал. Несчастный вдруг посмотрел в камеру, и у меня возникло ощущение, что он смотрит прямо на меня. Алов почувствовал то же самое. Вот так – из крохотного, неозвученного сюжета новостей – родилась мысль сделать фильм о терроризме. Мы решили рассказать о покушении на «Большую тройку», так как это одна из самых запутанных и таинственных историй прошлого века.

Сталин напугал пожарного

По замыслу режиссеров в фильм вмонтирована и документальная хроника времен войны. В картине настоящие Гитлер, Сталин, Черчилль и Рузвельт плавно превращаются в актеров, и понять, где сделан этот монтаж, достаточно трудно.

– Мы снимали кабинет Сталина на киностудии «Мосфильм», – продолжает Владимир Наумов. – А в павильонах всегда отмечена красная линия, за которую по правилам пожарной безопасности запрещено ставить съемочную технику. Нам же не хватало места, и я наказал оператору не обращать внимания на эту красную линию. Мы заехали за нее, и тут же появился пожарный. Он был пожилым, лет за семьдесят, наверное. Мы с ним сцепились. И тут из декораций выходит артист Георгий Саакян в сталинском гриме и костюме и тихим, хорошо поставленным голосом «отца народов» говорит: «Товарищ пожарник!» Тот повернулся. Несколько мгновений он был, как мне кажется, в каком-то пограничном состоянии полубезумия-полусна. Саакян продолжает: «Что вы тут раскричались? Что вы спорите с режиссером? Пшел вон!» И пожарный со словами «Слушаюсь, товарищ Сталин!» поворачивается через левое плечо и почти строевым шагом уходит из павильона. Больше мы его не видели.

Акцент назвали сладким

– Я играла в фильме сразу три роли: Мари Луи в молодости, потом ее же через тридцать пять лет, то есть в старости, а потом – ее дочь Натали, – вспоминает актриса Наталия Белохвостикова. – Помимо внутреннего перевоплощения, нужно было сделать героинь непохожими внешне. В первой части фильма я играла переводчицу с фарси. Просто зазубривала текст на этом трудном языке, но могла удерживать его в голове, только пока была в кадре. Рядом со мной все время находились иранцы – консультанты, им очень нравился мой акцент, он казался им пикантным и, как они говорили, сладким.

В «Тегеране» мне впервые пришлось играть возрастную роль – Мари в старости. Перед началом съемок я по пять часов проводила в гримерной. Предварительно с меня сняли маску – так, как ее снимают с умерших. Если бы я заранее знала, как это происходит, ни за что бы не согласилась. Сначала мне намазали ресницы и брови вазелином, туго затянули волосы, воткнули в нос две трубочки, чтобы можно было дышать, и начали накладывать сырой гипс. Я просила гримеров со мной разговаривать, потому что чем дальше, тем больше мне начинало казаться, что я погружаюсь в могилу. Когда наконец с меня сняли эту «железную маску», я сказала: «Больше никогда!» Маска была нужна, чтобы изготовить по ней портретный слепок, а уже на него, как на основу, нанести всякие штрихи, утолщения, наклейки – одним словом, искусственно деформировать лицо и состарить его, как это делает время. В таком гриме мне нельзя было ни есть, ни пить, ни смеяться.

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Язык кино понятнее русского

– Когда мы предложили нашему французскому продюсеру Жоржу Шейко позвать на роль инспектора Фоша Алена Делона, он посчитал нас сумасшедшими, – смеется режиссер Наумов. – Но встречу нам устроил. При личной встрече я дал Делону два листка с текстом его роли, он спросил: «А сколько страниц вообще в сценарии?» «Сто двадцать», – ответил я. Тогда он предложил: «Завтра в восемь утра вы приносите мне не менее пятнадцати страниц хорошей роли, вот тогда и поговорим!» Мы всю ночь в гостинице работали, писали и переводили. Ровно в восемь утра мы уже показывали текст Делону. Он прочитал и... согласился.

– В одной из мизансцен мы с Аленом были в кадре вместе, – вспоминает исполнитель главной роли Игорь Костолевский. – Режиссер Наумов обратился к стоявшему рядом оператору Железнякову, знавшему французский: «Слушай, как лучше сказать Делону, чтобы он чуть-чуть вправо подвинулся?» Но тут Делон сам «дал вправо». Удивленные, мы поинтересовались у актера через переводчика: «Вы что, знаете русский язык?» На это Делон ответил: «Я просто хорошо знаю кино!»

– Ален – суперзвезда со всеми атрибутами, – рассказывает Наталия Белохвостикова. – При нем было два телохранителя, в машине – собака-охранник, которая чуть не набросилась на Наумова, когда он открыл дверцу машины. Если бы не мгновенная реакция Делона, не знаю, чем бы это закончилось. Помню, осенью снимали сцену, где моя героиня спасает героя Алена, но потом он все равно погибает. Этот эпизод мы снимали в Париже на набережной Сены. Приехали на натуру. После дождя холодно, сыро, лежит опавшая листва. Делон осмотрел площадку, где предстояло сниматься, и говорит: «Скользко!» Его помощники привезли ему защитный жилет, наколенники, налокотники, на подошвы ботинок наклеили что-то специальное. А я стою без всякой экипировки, к тому же на высоченных каблуках-шпильках. Сначала весь путь, который должен пройти Делон, включая падение на булыжники, за него проделал дублер. Потом на Алена надели все эти приспособления. Я же падала без всяких подстраховок. После двух дублей я сильно разбилась на этой мостовой, спина была черная от синяков. Но дубли сняли.

Обезьяна против Джигарханяна

Небольшую роль немецкого связного, которого убивает герой Джигарханяна Макс Ришар, играл артист цирка Юрий Квятковский. По сюжету он переодевался в бродячего шарманщика. Юрий взял с собой на съемки свою обезьянку Марту. Из-за нее этот эпизод пришлось переснимать много раз. Решив, что хозяину угрожает опасность, обезьяна бросалась на обидчика – то есть на Джигарханяна.

1980 год, год съемок фильма, был годом Обезьяны. Одна актриса, снимавшаяся в фильме, в обмен на бутылку коньяка попросила, чтобы Квятковский отрезал у Марты клок шерсти и подарил ей на удачу. Актеры, люди суеверные, узнали про это дело, и... обезьянку пришлось обстричь почти наголо.

Съемки фильма проходили в Баку, Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Москве, Берлине. «Тегеран» построили в одном из павильонов «Мосфильма» и для достоверности щедро посыпали пылью, которую специально для этого машинами свозили на студию.

По инф. sobesednik.ru

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