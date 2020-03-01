ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
На программу Дмитрия Шепелева подают в суд за обман телезрителей
2020-02-03-02-07-20
Бывший супруг Жанны Фриске, а ныне - популярный телеведущий Дмитрий Шепелев на днях попал в эпицентр громкого скандала. Поводом стали обвинения в обмане на шоу "На самом...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
2020-02-15-08-40-54
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Елена Ханга лишилась наследства из-за родного брата
2020-02-04-17-20-44
Телеведущая Елена Ханга оказалась обделена наследством от своего отца. Когда африканский политик умер, его дочери досталась лишь небольшая коллекция книг и деревянный...

Современные психологи: Эдгар По не мог быть самооубийцей

Алена Ларина, «Российская газета»   
01 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Знаменитый американский писатель Эдгар Аллан По, наиболее прославившийся своими мистическими рассказами, не мог быть самоубийцей. К такому мнению пришли исследователи его жизни и творчества.

Современные психологи: Эдгар По не мог быть самооубийцей

Как известно, сорокалетний По был найден в бредовом состоянии третьего октября 1849 года прямо на улице в Балтиморе и вскоре скончался в больнице. Причиной смерти писателя, в том числе, могли стать последствия алкоголизма, но это точно неизвестно.

Ученые из США и Великобритании изучили работы Эдгара По при помощи современного текстового анализа, и его результаты показали, что писатель, действительно, был несчастлив и находился в депрессии в последние месяцы своей жизни, но его состояние не было самоубийственным.

— Он не убивал себя, — утверждает психолог Райан Бойд из университета Ланкастера. Также считают и его коллеги из Техасского университета в Остине.

По анализу рассказов и стихотворений Эдгара По видно, что он переживал трагические события. Но «языковые маркеры», свидетельствующие о тяжелом эмоциональном состоянии, не найдены в его произведениях, написанных незадолго до смерти.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 