Шоколадное испытание

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Интересные факты и события

Пожизненный срок

Тиффани Эллисон, сотрудница службы пробации, пришла в ужас, когда в очередной рабочий день явилась в суд и увидела там своего возлюбленного Бретта Стидхэма.

На мужчине была тюремная одежда, да ещё и кандалы. Жительница Миссисипи (США) действительно поверила, что её любимый вляпался в какие-то серьёзные проблемы с законом, но всё это оказалось тщательно спланированным розыгрышем, в котором принимали участие все присутствующие, включая судью.

Бретт во всеуслышание заявил, что виновен, правда, не перед законом, а в том, что безумно влюблён в Тиффани. После этого мужчина опустился на одно колено и попросил ошеломлённую женщину стать его женой. Конечно, Тиффани согласилась, хотя и отметила, что такое представление было не в характере её жениха, человека в обыденной жизни очень скромного. Как бы то ни было, но Бретт и Тиффани в данный момент активно готовятся к супружескому «пожизненному сроку».

МГ: Любовь, конечно, может подвигнуть и на более безумные поступки. А вот выражение «пожизненный семейный срок» как-то даже и на шутку не очень похоже...

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Внучки-цветочки

Когда Риган Шпейер понадобилось уехать из города, ей не нужно было гадать, кто же позаботится о её комнатных растениях.

Все горшочки с удовольствием взяла мама Риган, которая не только отлично ухаживала за растениями, но и окрестила их своими «внуками», устроив растительным «родственникам» каникулы мечты.

Женщина регулярно посылала дочери отчёты, в которых демонстрировала, как растения смотрят телевизор, прогуливаются в детской коляске и даже катаются с маленькой детской горки. Кроме того, «бабушка» много разговаривала с «внуками» и читала им книжки.

Пользователи интернета, прочитавшие об этой истории, посмеялись над чудачкой, признав её выходку более чем забавной. Однако многие люди также уверены, что Риган нужно что-то менять в своей жизни – намёк её матери более чем прозрачен, и женщина явно мечтает понянчиться с настоящими внучатами.

МГ: Намёк, что и говорить, прозрачный! Хорошо, если бы дети Риган правильно поняли его...

Жертва каприза

Джону Уолшу, который целых сорок лет прослужил в пожарном департаменте Род-Айленда (США), теперь придётся посидеть дома.

Сотрудники местного магазина были крайне удивлены, когда к ним явился улыбающийся 60-летний мужчина, причём полностью обнажённый, купил банку газировки и уехал на машине.

Полиция задержала хулигана, который к тому моменту успел одеться и находился в автомобиле в компании своей 29-летней дамы сердца. Та заявила, что во всём виновата именно она, ведь женщина решила взять возлюбленного «на слабо», и тот, чтобы впечатлить её, отправился в магазин без одежды.

Джон утверждал, что в Род-Айленде такое поведение не является незаконным, однако его обвинили в хулиганстве. Более того, сообщается, что начальники Джона отправили заслуженного пожарного в отпуск – по крайней мере, до того момента, пока скандал не утихнет.

МГ: По-русски это называется: седина в бороду – бес в ребро. А в общем-то, этот случай – очередное доказательство, что женский каприз сильнее любого закона. Даже морального...







Шоколадное испытание

Если вы считаете себя подлинным любителем шоколада и думаете, что можете съесть его сколько угодно, вам стоит отправиться в Манчестер (Англия) и посетить кафе Slattery’s Patissier and Chocolatier.

Заплатив 15,95 фунтов, вы сможете принять участие в «шоколадном испытании». По сути, любому желающему всего лишь надо съесть большой кусок шоколадного торта, порцию домашнего мороженого, мисочку сладких сливок, две мисочки шоколадного соуса, закусить шоколадными медальками и запить всю эту красоту горячим шоколадом. Прочитав такое описание, многие сладкоежки пожимают плечами и немедленно желают попробовать свои силы.

Однако Марк Уокер, менеджер заведения, предупреждает, что счастливчики, сумевшие поглотить всё это великолепие, могут почувствовать себя очень нехорошо! Но тех, кто пройдёт «шоколадное испытание» с честью, ждёт приз – шоколадная медаль и коробка всё того же шоколада...

МГ: Этот подарочек сильно смахивает на издевательство. Поскольку, думается, многим сладкоежкам ещё долго не захочется смотреть на шоколад, да и на сладости вообще. Может, для того и задумано – как элемент борьбы с ожирением?

Свалять глупость...

Художница из Петербурга Валерия Лошак попала в Книгу рекордов Гиннесса, сваляв самый большой в мире валенок. Но чтобы стать рекордсменкой, ей пришлось два года доказывать, что валенок – это не носок. Таковым его считали в Книге Гиннесса, сообщает «Московский комсомолец». Лошак собрала документы, исторические справки, доказывающие, что валенок – всё же обувь. Она даже приложила фотографии Путина в валенках. В итоге Книга Гиннесса пошла художнице навстречу и завела для неё отдельную категорию – «Самая большая валяная обувь». Высота валенка – три метра, ширина стенок – десять сантиметров, на него ушло больше 400 килограммов шерсти. А на валяние потребовалось около года. Работа, достойная признания!

МГ: Да уж, это не Мона Лиза. Может, я что-то не понимаю в искусстве, но как-то с трудом верится, что валенок, хотя и такой огромный, представляет какую-то особую художественную ценность. Стоило ли тратить столько сил, времени и шерсти на это произведение? Впрочем, в Книге рекордов Гиннесса и других глупостей немало...

«По улице ходила большая крокодила...»

Пример нежной дружбы человека со страшным зверем продемонстрировала Викки Ловинг из Мельбурна. Каждое утро жители квартала, где живёт женщина, могут наблюдать, как она выводит на прогулку крокодила по кличке Джонни, передаёт «Комсомольская правда».

Причём двухметровая рептилия с удовольствием вышагивает рядом со своей хозяйкой на поводке. Более того, экстравагантная дама даже развелась с мужем, который «приревновал» благоверную к чешуйчатому другу и предложил пустить его на кожгалантерею.

Надо отметить, что характер у Джонни добрый. Он прекрасно ладит с другими домочадцами – сиамской кошкой и детьми хозяйки. Они даже спят вместе.

МГ: По всей видимости, мужу крепко повезло, и он не без удовольствия развязал узы брака с экстравагантной любительницей экзотических увлечений!

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