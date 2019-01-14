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Поклонники оживленно обсуждают модный совет от Ренаты Литвиновой
По инф. belta.by   
14 Января 2019 г.
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Российская актриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова в Instagram дала модные советы на предмет того, как должны выглядеть порядочные женщины.

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"В моем понимании - как одеваются правильные и порядочные женщины - необтягивающее, некороткое, зеленое, просторное и ненавязчивое", - прокомментировала свою фотографию Рената Литвинова.

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Подписчики оценили образ и хороший вкус знаменитости, отправив множество комплиментов. Поклонники также поздравили Ренату Литвинову с днем рождения, который приходится на 12 января.

По инф. belta.by

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