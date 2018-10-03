Оказывается, жирафы наследуют узор пятен только по материнской линии

Детеныши жирафов наследуют узор пятен только от матери, причем манера раскраски их шкуры напрямую влияет на их выживание в первые месяцы жизни. К такому выводу пришли зоологи из университета Цюриха, статья опубликована в журнале PeerJ.

По словам ученых, наблюдая за жизнью жирафов, живущих на территории национального парка Тарангире в Танзании, на протяжении примерно четырех лет, исследователи фотографировали взрослых животных и их детенышей, проводили генетические тесты и отслеживали то, как менялся их облик по мере взросления и как раскраска их шкуры влияла на выживание молодых жирафов.

Выяснилось, что жеребята наследуют пятна не просто от родителей, а только от матерей — расцветка отца никак не влияла на их облик. Кроме того, размеры пятен и их узор напрямую влияли на вероятность выживания детенышей, что особенно сильно проявлялось в первые месяцы их жизни. Так, жеребята с крупными пятнами неправильной формы гибли примерно на 10-12% реже, чем их сородичи с круглыми пятнами средних размеров.

По инф. rosbalt.ru

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