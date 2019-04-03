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Необычайно длинноволосый младенец покоряет всемирный интернет
По инф. rosbalt.ru   
03 Апреля 2019 г.
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В австралийском городее Перт живет четырехмесячный мальчик Бостон Симич, который стал известен в Сети благодаря своим аномально густым волосам.

Необычайно длинноволосый младенец покоряет всемирный интернет

Его мать Тара создала для малыша страничку в Instagram и регулярно выкладывает его фотографии.

Как сообщает News.com.au, Бостон появился на свет 5 декабря 2018 года, весил 3,8 килограмма. У мальчика была необычно густая челка. С каждым днем волосы малыша становились более длинными и густыми.

По инф. rosbalt.ru

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