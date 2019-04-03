Необычайно длинноволосый младенец покоряет всемирный интернет

В австралийском городее Перт живет четырехмесячный мальчик Бостон Симич, который стал известен в Сети благодаря своим аномально густым волосам.

Его мать Тара создала для малыша страничку в Instagram и регулярно выкладывает его фотографии.

He's the cutest wee thing https://t.co/3951huz08B — The Sun (@TheSun) April 2, 2019

Как сообщает News.com.au, Бостон появился на свет 5 декабря 2018 года, весил 3,8 килограмма. У мальчика была необычно густая челка. С каждым днем волосы малыша становились более длинными и густыми.

По инф. rosbalt.ru

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