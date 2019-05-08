Найдены кости миниатюрного родственника тираннозавров

Палеонтолог из США Стерлинг Несбит (Sterling Nesbitt) описал вид динозавра, обитавшего 92 миллиона лет на территории нынешнего штата Нью-Мексико. Примечательно, что именно Несбит двадцать лет назад во время школьной экспедиции нашел окаменевший скелет этого динозавра, и эта находка заставила его выбрать профессию палеонтолога.

Динозавр, оказавшийся родственником знаменитого тираннозавра, в отличие от него не отличался крупными размерами. Ростом он был меньше метра, а в длину от головы до кончика хвоста достигал всего 2,8 метров. Весил он от 20 до 40 килограммов, в то время как тираннозавр рекс мог весить до девяти тонн. Но небольшой размер не мешал ему быть хищником. Морда его была увенчана крупным клювом. Динозавр получил научное имя Suskityrannus hazelae.

В 1998 году шестнадцатилетний Стерлинг Несбит принял участие в палеонтологических раскопках в Нью-Мексико, где и обнаружил частично сохранившийся скелет небольшого динозавра. Сейчас он рассказывает, что после этого события он решил стать профессиональным палеонтологом. Сейчас Несбит работает в отделении наук о Земле Виргинского технологического института. А найденный им динозавр долгое время хранился в Музее естественной истории Аризоны, но у сотрудников музея так и не дошли руки заняться его классификацией.

В конце концов, подробным исследованием своей старой находки занялся Стерлинг Несбит с группой коллег. Они установили, что данный динозавр жил в середине мелового периода. Известно лишь небольшое количество находок этого время, так как тогда произошло экстремальное повышение уровня моря. Поэтому до сих пор у ученых не хватает данных об эволюционном развитии некоторых групп динозавров, в том числе надсемейства тираннозавроидов (Tyrannosauroidea). Описанный теперь вид представляет собой переходную форму от ранних тираннозавроидов, которые были совсем маленькими, к гигантам, появившимся чуть более 60 миллионов лет назад. Хотя был еще очень мал, у него уже имелось несколько ключевых признаков строения, свойственных более поздним крупным видом. В частности особенности костей стопы указывают, что он был хорошим бегуном.

Polit.ru

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