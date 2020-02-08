На месте строительства спорткомплекса в Италии нашли богатое древнее захоронение

Погребение железного века с впечатляющим набором погребальных приношений и колесницей обнаружили археологи в городе Коринальдо недалеко от адриатического побережья в центральной Италии.

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Археологические изыскания требовалось провести на месте планируемого строительства спортивного комплекса. Сначала наиболее перспективные участки были определены при помощи аэрофотосъемки, затем ученые использовали измерения магнитного поля и электрической сопротивляемости грунта, чтобы выбрать точное место для раскопок. Площадь археологического памятника составила половину гектара. В этой зоне учеными были найдены гробницы римской эпохи, но главная находка оказалась старше.

В центре, окруженная тремя кольцевыми рвами, располагалась могила VIII–VI веков до н. э. Ее размеры — 3,2 на 2,74 метра и она содержит богатый погребальный инвентарь: бронзовый шлем, железные прутья, более ста керамических сосудов и колесницу на железных колесах. Останки погребенного в ней человека не сохранились.

Богатство захоронения заставляет полагать, что могила принадлежит знатному представителю народа пиценов, населявшего центральную и северо-восточную Италию между Аппенинами и Адриатикой до возникновения Рима. О культуре пиценов почти ничего не известно, не расшифрованы и редкие пиценские надписи, записанные алфавитом, родственным этрусскому. Ученые полагают, что пиценский язык не был индоевропейским. Поэтому изучение нынешней находки сможет значительно расширить знания о пиценах.

Polit.ru

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