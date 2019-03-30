Мышь-уборщица

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Интересные факты и события

И чего они удивляются?!

Не так давно в один из магазинов Petco, где можно купить как товары для животных, так и самих зверушек, явился необычный покупатель.

Винсент Браунинг, живущий на ферме близ Хьюстона (Техас, США), узнал, что в Petco можно прийти в сопровождении питомца – при условии, что тот будет на поводке. Шутник решил проверить, что будет, если он приведёт с собой 725-килограммового быка по кличке Оливер.

Однако Винсент, который жаждал «разоблачить блеф» сотрудников магазина и доказать, что они вовсе не так уж обрадуются любому животному, был несколько посрамлён. Несмотря на то, что огромный бык едва пролез со своими рогами в раздвижные двери магазина, он был встречен весьма любезно и радушно. Сотрудники Petco доказали, что им действительно по нраву любой питомец – особенно если учесть тот факт, что Оливер и впрямь был на поводке и вёл себя очень прилично и дружелюбно.

МГ: Надо отдать должное выдержке сотрудников магазина, не бросившихся наутёк при виде громадного рогатого посетителя. Вот что значит профессионализм!

Сок – внутривенно...

Некоторые люди, увлекшись оздоровлением организма, могут доходить до жёстких крайностей.

51-летняя жительница Китая по имени Цзэн настолько уверовала в пользу фруктовых соков, что выжала сок из 20 видов фруктов и ввела эту жидкость себе внутривенно. Вскоре у женщины начался зуд и сильно повысилась температура, так что обеспокоенный муж отвёз её в больницу.

Выяснилось, что у несчастной уже начали отказывать печень, почки и сердце, но своевременное медицинское вмешательство спасло жизнь Цзэн. Врачи провели с любительницей здорового образа жизни беседу, в результате которой она усвоила, что фруктовые соки могут быть очень полезными, но их нужно пить, а уж ни в коем случае не вводить в кровь!

МГ: Здоровый образ жизни – это, конечно, прекрасно, однако, думается, что как и в любом деле, нужно и меру знать! В другой раз могут и не успеть спасти...

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Мышь-уборщица

Стивен Маккирс из Великобритании обожает мастерить в сарае всякую всячину, но в какой-то момент 72-летний мужчина подумал, что сходит с ума.

Каждый вечер мастер оставлял на столе «художественный беспорядок», но наутро оказывалось, что пластиковые зажимы, гайки, болты и другие предметы были бережно убраны в коробку. Стивен каждый раз был уверен, что сам он этого не делал, а потому начал грешить на какие-то паранормальные силы.

Наконец друг мужчины посоветовал ему установить видеокамеру, и правда выяснилась уже на следующее утро. Оказывается, поздно вечером на стол является мышь, которая очень старается, убирая все предметы в коробку. Зверёк на редкость трудолюбив, ведь порой он таскает предметы, которые по размеру чуть ли не больше его самого. Пользователи интернета, посмотревшие кадры с грызуном, восхитились его поведением и теперь размышляют, как бы и им обзавестись такой маленькой помощницей.

МГ: И как после этого не поверить, что братья наши меньшие тоже обладают разумом? А о такой помощнице, действительно, можно только мечтать!

Шедевры Пигкассо

У свиньи, живущей в заповеднике (Франсхук, ЮАР), не самая обычная кличка. Её зовут Пигкассо (имя составлено из слова pig, то есть «свинья», и фамилии всемирно известного художника).

Животное в своё время было спасено со скотобойни. Когда Джоан Лефсон, сотрудница заповедника, привезла свинью на новое место жительства и показала ей сарай, в котором та будет обитать, животное сразу же обратило внимание на валявшиеся кисти, оставшиеся после недавнего ремонта.

Через какое-то время Джоан заметила, что её новая подопечная берёт кисти в рот, макает в краску и делает какие-то только одной ей понятные пометки. Это и послужило началом творческого пути, ведь теперь Пигкассо просто обожает рисовать, а её картины неплохо продаются. Вырученные деньги идут на улучшение благосостояния заповедника.

Пигкассо работает в стиле абстрактного экспрессионизма. Конечно, невозможно с уверенностью сказать, что же именно изобразила свинья на той или иной картине, но Джоан уверяет, что манера четвероногой художницы немного меняется в зависимости от настроения.

МГ: Тем, что свинья увлеклась рисованием, нынче удивить кого-нибудь уже трудно – кто только не рисует: и собаки, и слоны, и обезьяны. Удивляет то, что эти произведения – покупают!

Зверолюбие по-итальянски

Италия давно заимела славу государства с самыми суровыми в мире законами по защите животных от любви человека.

Год назад в Турине был принят закон, согласно которому владельцев собак, выгуливающих своих питомцев реже трёх раз в день, штрафуют на 500 евро.

Ещё годом ранее в Риме были запрещены аквариумы с золотыми рыбками, так как сам факт содержания рыбок в аквариумах местными законодателями был расценен как жестокое обращение с животными.

И вот новое известие: суд итальянского города Виченцо оштрафовал на 688 евро ресторан La Conchiglia D'Oro (Золотая раковина) за то, что в заведении с целью привлечения клиентов была выставлена ваза с живыми лобстерами во льду.

Вынося обвинительный приговор, судья применил к ракообразным закон, обычно действующий в отношении домашних животных.

Дело инспирировал некий активист общества по охране окружающей среды. В ходе судебного слушания было установлено, что тот, зайдя в ресторан вместе с детьми покушать, увидел там лобстеров. Расстроенный видом шокированных ужасным зрелищем детей, он тут же обратился в итальянское общество защиты животных, которое и подало в суд.

Обвинению удалось доказать факт жестокого обращения с животными, в результате которого несчастные лобстеры, будучи обречёнными на медленную смерть от удушья, невыносимо страдали.

«Мы подадим апелляцию! – заявил владелец ресторана Джузеппе Скалезиа. – Они сказали, что лобстеры во льду страдают! Они сравнивают лобстеров с животными вроде кошек и собак!»

МГ: Понятно, что все мы твари божии... но не до такой же степени!

А он всё слышал!

Громкий бракоразводный процесс недавно начался в британском городе Манчестер. Дороти Доусон, которой уже 80 лет, подала на развод со своим 84-летним супругом Барри, с которым они прожили 62 года. За это время супружеская чета вырастила шесть детей, и у их появилось 13 внуков. Причина развода оказалась небанальной – женщина узнала, что её муж долгие годы притворялся глухим, а на самом деле прекрасно слышит и может говорить. Причиной его притворства, по словам Барри, стала излишняя болтливость супруги. И если бы он не притворился глухим, то их брак закончился бы ещё 60 лет назад, уверяет Барри Доусон.

МГ: Остаётся только удивляться стойкости и выдержке Барри! А может, это любовь двигала им?

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