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Маникюр дамы: модные техники и цвета зимне-весеннего сезона
|Ксения ДАВЫДОВА
|06 Февраля 2020 г.
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Аккуратный маникюр – важная составляющая образа любой женщины. Сколько бы ни было лет дамам, 25 или 75, у многих всегда есть стремление иметь ухоженные руки. Ведь они постоянно находятся на виду, как и лицо. И самой женщине тоже должно быть приятно, когда ее пальчики с красивыми ноготками – просто загляденье. Не оформленные только для других, но еще и обязательно для себя.
Сейчас есть все возможности для того, чтобы иметь привлекательные ноготки. Например, чтобы сэкономить, можно купить все для маникюра оптом. Для этого присоединиться к группе, совершающей совместные покупки, найти компании, которые практикуют продавать оптом не только фирмам, но и частным лицам т.д.
Тем, кто следит за своими ноготками, будет интересно узнать об актуальных техниках и расцветках, которые приветствуются в зимне-весеннем сезоне текущего года.
В моде останутся крайне темные расцветки лака. Нанесете синий, фиолетовый, черный или другие подобные оттенки – и ваши ноготки, можно сказать, в тренде.
Еще на гребне сейчас двойной френч. От обычного аккуратного ноготка с белой полоской наверху все уже порядком подустали, поэтому модницам предлагается делать полоски не белым цветом, а каким-нибудь другим, и не одну, а сразу две.
Интересная идея – продолжать украшение ногтя немного и на пальчиках. Например, аккуратно нанести на ноготки лак светлых оттенков, и оклеить украшением – мелкими блестками не только ногтевую пластину, но и немного кожу пальца. Конечно, клей должен отвечать всем требованиям безопасности, чтобы кожа в итоге не получила раздражения. А что касается
блесток, им вообще сейчас полное раздолье – их можно применять всех цветов, разных размеров и конфигураций.... Еще в моде нанесение отличным от базового цвета лаком точек или украшение ноготков стразами.
Предлагается в этом сезоне применять на ногтях переход оттенков от более темных к более светлым. А весенний образ можно сделать, нарисовав на ногтях легкую бабочку, вензеля или кружевные узоры. Самостоятельно это может не получиться, поэтому лучше, чтобы такой тонкой работой занялся профессионал.
Модно в этом сезоне также сочетать в украшении ноготков нескольких принтов. Например, на одну часть пластины наносится клетка, а на остальную – полоска. И так каждый пальчик. А еще актуально – деление ноготка по вертикали разными лаками-компаньонами (которые хорошо сочетаются).
Кроме того, как и в предыдущем сезоне, актуальна сегодня втирка фольги. Это дает красивый эффект умеренного блеска ногтей.
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