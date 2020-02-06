Маникюр дамы: модные техники и цвета зимне-весеннего сезона

Аккуратный маникюр – важная составляющая образа любой женщины. Сколько бы ни было лет дамам, 25 или 75, у многих всегда есть стремление иметь ухоженные руки. Ведь они постоянно находятся на виду, как и лицо. И самой женщине тоже должно быть приятно, когда ее пальчики с красивыми ноготками – просто загляденье. Не оформленные только для других, но еще и обязательно для себя.

Сейчас есть все возможности для того, чтобы иметь привлекательные ноготки. Например, чтобы сэкономить, можно купить все для маникюра оптом. Для этого присоединиться к группе, совершающей совместные покупки, найти компании, которые практикуют продавать оптом не только фирмам, но и частным лицам т.д.

Тем, кто следит за своими ноготками, будет интересно узнать об актуальных техниках и расцветках, которые приветствуются в зимне-весеннем сезоне текущего года.

В моде останутся крайне темные расцветки лака. Нанесете синий, фиолетовый, черный или другие подобные оттенки – и ваши ноготки, можно сказать, в тренде.

Еще на гребне сейчас двойной френч. От обычного аккуратного ноготка с белой полоской наверху все уже порядком подустали, поэтому модницам предлагается делать полоски не белым цветом, а каким-нибудь другим, и не одну, а сразу две.

Интересная идея – продолжать украшение ногтя немного и на пальчиках. Например, аккуратно нанести на ноготки лак светлых оттенков, и оклеить украшением – мелкими блестками не только ногтевую пластину, но и немного кожу пальца. Конечно, клей должен отвечать всем требованиям безопасности, чтобы кожа в итоге не получила раздражения. А что касается

блесток, им вообще сейчас полное раздолье – их можно применять всех цветов, разных размеров и конфигураций.... Еще в моде нанесение отличным от базового цвета лаком точек или украшение ноготков стразами.

Предлагается в этом сезоне применять на ногтях переход оттенков от более темных к более светлым. А весенний образ можно сделать, нарисовав на ногтях легкую бабочку, вензеля или кружевные узоры. Самостоятельно это может не получиться, поэтому лучше, чтобы такой тонкой работой занялся профессионал.

Модно в этом сезоне также сочетать в украшении ноготков нескольких принтов. Например, на одну часть пластины наносится клетка, а на остальную – полоска. И так каждый пальчик. А еще актуально – деление ноготка по вертикали разными лаками-компаньонами (которые хорошо сочетаются).

Кроме того, как и в предыдущем сезоне, актуальна сегодня втирка фольги. Это дает красивый эффект умеренного блеска ногтей.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ