Любите собак? И ваш прадедушка тоже любил? Это гены!

Группа, состоящая из шведских и британских ученых, опубликовала работу, из которой следует, что наличие у человека собаки в определенной степени обусловлено генетически.

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Археологические данные свидетельствуют, что волки превратились в собак и стали домашними животными около 15 тысяч лет назад. С тех пор они принесли людям немало пользы и даже радости. В современных исследованиях было показано, что владельцы собак более здоровы и выше оценивают качество своей жизни, чем люди, у которых нет собак.

Давно известно, что наличие собаки в семье ребенка повышает вероятность того, что во взрослом возрасте он заведет свою собственную собаку. Однако оставалось непонятным, до какой степени эта связь обусловлена генетически, а до какой – социально.

Обычно для оценки этих двух составляющих сравнивают однояйцевых (генетически идентичных) и разнояйцевых близнецов. Если черта проявляется одновременно у двух однояйцевых близнецов чаще, чем у разнояйцевых, можно сделать вывод, что она обусловлена генетически. Такое исследование и было проведено на основании собранной в Швеции статистики: подавляющее большинство собак в этой стране зарегистрировано официально. Ученые воспользовались данными примерно 35 тысяч пар близнецов, в которых для обоих было известно, есть ли у них собака.

Сравнение показало, что у желания завести собаку действительно есть значительный генетический компонент, независимый от привычек, полученных при воспитании. Авторы работы надеются в дальнейшем обнаружить конкретные гены, ответственные за этот эффект, и считают, что их открытие поможет лучше понять механизм одомашнивания собаки.

Polit.ru

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