Легенды 1980-х: Как сложились судьбы звёзд итальянской эстрады

Песни в их исполнении знали наизусть, их концерты неизменно проходили при полном аншлаге, ни одна дискотека не обходилась без романтичных композиций знаменитых итальянцев. Их стилю подражали в одежде и прическах, а фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо смотрели до поздней ночи всей семьей. За их судьбами следили, им сопереживали и слушали постоянно. Как сложились судьбы самых известных звёзд итальянской эстрады, где они и чем занимаются сегодня?

Итальянские легенды 1980-х.

Рикардо Фольи

Рикардо Фольи в молодости. / Фото: 24smi.org

Впервые советские зрители увидели Рикардо Фольи с песней «Грусть» в передаче «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», которая была очень популярна. Уже через год, в 1982 году певец с песней «Storie di tutti i giorni» завоевал главный приз фестиваля в Сан-Ремо. С 1985 года исполнитель неоднократно приезжал с гастролями в СССР, неизменно собирая полные залы. Пластинки с его песнями раскупались мгновенно.

Рикардо Фольи. / Фото: peoples.ru

Сегодня Рикардо Фольи по-прежнему гастролирует по стране и миру. Больше всего концертов исполнитель даёт в России. Итальянский певец не слишком хорошо переносит суровый российский климат, особенно во время туров в зимнее время, однако его согревают аплодисменты и признание его поклонников. По признанию певца, вскоре увидит свет книга его воспоминаний.

Рикардо Фольи, 2017 год. / Фото: ipooh.it

Рикардо Фольи женат в третий раз и в возрасте 65 лет стал отцом малышки Мари. 24-летний Алессандро Зигфридо, сын Фольи от второго брака, к сожалению отца музыкой не интересуется.

Тото Кутуньо

Тото Кутуньо. / Фото: pro-luboff.com

Визитной карточкой певца стала песня «L’italiano», однако практически все композиции в его исполнении были невероятно популярны. Впрочем, успех композитора пришел к нему гораздо раньше, чем слава певца. Его песни пели Джо Дассен, Мирей Матье и другие французские звёзды.

Тото Кутуньо. / Фото: kyivpost.com

Со временем Тото Кутуньо узнали и в родной Италии, а затем полюбили во всем мире, в том числе и в Советском Союзе. Его карьера далеко не всегда складывалась гладко, однако певец смог выдержать все удары судьбы. Он сумел пережить распад созданной ним же группы, отказ от сотрудничества с ним Вито Паллавичини, победил онкологическое заболевание, диагностированное у него в 2007 году.

Тото Кутуньо. / Фото: migmuzon.info

Рядом с Тото Кутуньо с 1971 года неизменно находится его жена Карла. Она смогла простить ему измену, в результате которой в 1989 году появился на свет сын певца Нико. Сегодня певцу и композитору 75 лет, а он по-прежнему бодр и полон творческих планов.

Адриано Челентано

Адриано Челентано. / Фото: wmj.ru

Его по праву можно назвать одним из самых успешных исполнителей в истории итальянской эстрады. 600 песен, 41 студийный альбом, более 40 фильмов с его участием, - это далеко не полный список творческих работ Адриано Челентано. Есть ещё написанная ним музыка, телепередачи, которые вёл исполнитель на итальянском телевидении, общественная деятельность.

Популярность Адриано Челентано в Советском Союзе была просто невероятной.

Адриано Челентано. / Фото: mardentro.ru

Фильмы с его участием пересматривали по несколько раз, на концертах не было свободных мест. Впрочем, у себя на родине певец пользуется большим влиянием. Власти опасаются его острого языка и тяги к борьбе с несправедливостью. При этом, когда в Италии начался кризис, исполнитель дал грандиознейший концерт, на который пришли 6000 человек. При этом стоимость билета составляла всего 1 евро. Челентано объяснил это желанием поднять дух итальянцев в сложное время, он хотел видеть в зале целые семьи.

Адриано Челентано и Клаудиа Мори и сегодня счастливы вместе. / Фото: feel-feed.ru

В 2019 году Адриано Челентано и Клаудиа Мори отпразднуют изумрудную свадьбу. Их брак был заключен в 1964, они стали родителями троих детей и с честью выдержали испытание временем и трудностями. Энергии и трудоспособности 80-летнего Адриано Челентано можно лишь позавидовать. Он до сих пор занимается музыкой и ведет авторские передачи на телевидении.

Аль Бано и Ромина Пауэр

Аль Бано и Ромина Пауэр. / Фото: pro-luboff.com

Итальянский семейный дуэт завоевал мировой музыкальный олимп далеко не с первого раза. До того, как обрести популярность, им пришлось пережить первые чувства и противостояние родственников, не считавших их парой друг другу. Однако в 1982 году они уверенно вошли в тройку лидеров на фестивале в Сан-Ремо. К этому моменту у супругов уже подрастали дочь и сын, а в 1985 и в 1987 появились на свет ещё две малышки.

Аль Бано и Ромина Пауэр. / Фото: velvetgossip.it

Аль Бано и Ромина Пауэр успешно гастролировали, их любили на родине и за рубежом. Однако желание Аль Бано иметь денег всё больше, а тратить меньше, привело к появлению трещины в их отношениях. Исчезновение в 1974 году в Америке их старшей дочери лишь расширило пропасть между двумя некогда близкими людьми. Следом распался и их дуэт. В 1999 году пара официально заявила о расставании.

Аль Бано и Ромина Пауэр. / Фото: velvetgossip.it

Сейчас каждый из них живет своей жизнью. Аль Бано уже 75, после расставания в Роминой он женился ещё дважды, во втором браке с Лоредане Леччизо у него появились на свет 2 детей, но это не спасло семью от развода. Сейчас исполнитель женат на россиянке Марии Осокиной. У него есть своя студия, отель и винные предприятия, и он по-прежнему поёт. Ромина Пауэр живет одна в собственном доме, занимается живописью и пишет книги, пользующиеся популярностью. В 2015 бывшие супруги впервые после многолетнего перерыва дали совместный концерт в Москве.

Пупо

Пупо в молодости. / Фото: howmade.ru

Его песням «Su di noi» и «Gelato al cioccolato» подпевали на каждой дискотеке. Впрочем, таких хитов у Пупо (настоящее имя - Энцо Гинацци) было множество. После того, как популярность певца пошла на спад, он пытался заниматься бизнесом, однако потерпел фиаско. С начала 2000-х он стал вести передачи на итальянском телевидении и радио, а также регулярно гастролировать.

Энцо Гинацци. / Фото: teleagenda.it

Настоящей сенсацией стало известие о том, что на протяжении вот уже 30 лет Пупо живет на две семьи, причем обе знают о существовании друг друга. Он объясняет эту ситуацию любовью к обеим женщинам и неспособности выбрать одну из них.

«Ricchi e Poveri»

Квартет «Ricchi e Poveri». / Фото: just-interes.ru

В момент создания группы в 1967 году в её составе было четверо участников Анджела Брамбати, Анджело Сотджу, Марина Оккиена и Франко Гатти. «Богатые и бедные» работали на контрасте роскоши и скромности, продвигая идеи духовного богатства талантливых исполнителей.

Дуэт «Ricchi e Poveri». / Фото: life.bodo.ua

В 1981 Марина Оккиена ушла из квартета, а в 2016 завершил музыкальную карьеру Франко Гатти. Дуэт «Ricchi e Poveri» продолжает свою концертную деятельность, принимая участие в ретро-дискотеках по всему миру, в том числе и в России.

Источник: stil.mirtesen.ru

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