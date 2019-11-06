Крабы учатся не просто блуждать в лабиринте. А преодолевать его!

Коллектив биологов из Университета Суоси в Великобритании обнаружил, что представители одного из видов крабов способны обучаться преодолению лабиринта. В ходе длившегося месяц эксперимента крабы улучшили время, за которое они достигали цели в лабиринте, и сохранили способность к его прохождению после перерыва.

Ранее способности к пространственному обучению, проявляющемуся в освоении лабиринтов, наблюдались у млекопитающих — например, крыс — и даже у некоторых беспозвоночных, таких как медоносная пчела, но среди ракообразных они не были изучены.

В эксперименте участвовали европейские береговые крабы, пойманные на двух участках побережья в Уэльсе. Двенадцать крабов были доставлены в лабораторию, где содержались в индивидуальных резервуарах. После периода акклиматизации исследователи стали помещать крабов в подводный лабиринт, на выходе из которого находилось измельченное мясо мидии — привлекательная пища для крабов. Существовал только один путь, по которому краб мог добраться до цели. Лабиринт требовал пять раз сменить направление движения и содержал три тупика.

Крабы проходили лабиринт раз в неделю в течение месяца. С первого раза они прошли путь за 25 минут, причем ни один из них не смог сделать это, избежав неправильных поворотов. В дальнейшем крабы стали выполнять задачу быстрее и с меньшим числом ошибок. К третьей неделе некоторые из крабов, по сообщению авторов, смогли пройти лабиринт, не совершая ошибочных поворотов.

Чтобы определить, насколько хорошо крабы справятся с лабиринтом, когда в нем нет пищевой приманки и обоняние не может им помочь, ученые подождали две недели после завершения первой фазы эксперимента и вновь запустили крабов в лабиринт, где уже не было мидий. Тем не менее все крабы сумели добраться до конечной точки. Когда же в лабиринт были помещены крабы, не проходившие предварительных тренировок, только 7 из 12 смогли пройти его, затратив при этом большее время.

«Мы знаем, что насекомые, особенно муравьи и пчелы, обладают некоторыми впечатляющими умственными способностями, но мы действительно не искали их у водных членистоногих, — говорит морской биолог Эдвард Поуп. — Тот факт, что крабы проявляют схожие с насекомыми способности, в некотором смысле не так уж удивителен, но очень здорово иметь возможность продемонстрировать это так четко». Исследователи отмечают, что по количеству нейронов мозга краб в десять раз уступает медоносной пчеле. Способность к пространственному обучению авторы работы считают адаптивной чертой, так как крабы обитают в порой сложных подводных рельефах.

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Polit.ru

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